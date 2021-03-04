"Все идет по плану", - Степанов о темпах вакцинации населения
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине темп вакцинации идет по плану. Однако прививаться готовы только 40% опрошенных украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".
По состоянию на 4 марта в Украине привили свыше 12,5 тысячи человек.
"Мы считаем, что это очень мало (вакцинированных). Мы проводим коммуникационную компанию, чтобы больше людей хотели прививаться", - сказал Степанов.
По его словам, вакцина – это "билет", который защитит от коронавируса. Он добавил, что минимальный процент вакцинированных в Украине должен быть 60. С такого количества начинается коллективный иммунитет.
"Мы каскадным способом разворачиваем вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Для нас важен не старт вакцинации, а весь процесс вакцинации. Чтобы мы достигли тех цифр, которых мы стремимся – 60% ...Каждый день эта цифра будет увеличиваться. Все идет полностью в соответствии с нашим планом", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
На откатах такой план пошел, да не только план, но и кокс нехилый выдали на гора!
Но ни вакцинация, ни ограничения той или иной степени жесткости которые действовали во всех странах ЕС не спасли их от третьей волны и многие страны уже сейчас сильно ужесточают карантин.
AZD1222 AstraZeneca эффективна против "британского штамма", а COVISHIELD ChAdOx1 - НЕТ.
де вітчизняна вакцина, типу "Тризуб" ???
такі як ти - ні, але це і неважливо
Это значит, у них не случайная не профессиональная *ОПА.
А продуманная, заранее спланированная *ОПА!
інтелекта...
🤗