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"Все идет по плану", - Степанов о темпах вакцинации населения

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине темп вакцинации идет по плану. Однако прививаться готовы только 40% опрошенных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

По состоянию на 4 марта в Украине привили свыше 12,5 тысячи человек.

"Мы считаем, что это очень мало (вакцинированных). Мы проводим коммуникационную компанию, чтобы больше людей хотели прививаться", - сказал Степанов.

По его словам, вакцина – это "билет", который защитит от коронавируса. Он добавил, что минимальный процент вакцинированных в Украине должен быть 60. С такого количества начинается коллективный иммунитет.

"Мы каскадным способом разворачиваем вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Для нас важен не старт вакцинации, а весь процесс вакцинации. Чтобы мы достигли тех цифр, которых мы стремимся – 60% ...Каждый день эта цифра будет увеличиваться. Все идет полностью в соответствии с нашим планом", - добавил министр.

Также читайте: Коммерческая вакцина от коронавируса появится не раньше лета-осени, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
"Все идет по плану", - Степанов о темпах вакцинации населения - Цензор.НЕТ 872
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04.03.2021 23:39
+5
У них є забористий «план». "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5712
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04.03.2021 23:50
+4
Ага. Індійський.
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04.03.2021 23:53
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"Все идет по плану", - Степанов о темпах вакцинации населения - Цензор.НЕТ 872
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04.03.2021 23:39 Ответить
Только тупой собачій вальс
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04.03.2021 23:55 Ответить
Доктор,а я смогу как прежде отдавать трубопроводы украинские как захочу?Вот захотел и отдал любимому медведке...А зеля,****.отбрал,вот мразь....(У меня тупой картинки нет.Я привык по смыслу говорить.)Интересно,что ты мне ответишь?или тупо заспамите?
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05.03.2021 01:27 Ответить
В своїй палаті в психдиспансері ти все можеш.
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05.03.2021 06:30 Ответить
Так будет ответ?
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05.03.2021 01:54 Ответить
ні
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05.03.2021 07:31 Ответить
ааа, это значит не поздно начали вакцинацию и не проколы в заказах, а таков был хитрый план. Не ну чё, надули украинцов, те думали вы похо работаете, а оказываеться - таков был план.
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04.03.2021 23:45 Ответить
Вы не правильно поняли!
На откатах такой план пошел, да не только план, но и кокс нехилый выдали на гора!
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05.03.2021 00:15 Ответить
Всё идёт по плану (с)
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04.03.2021 23:47 Ответить
Всё, как Летов пел... Только непонятно, то ли все идет по плану, то ли все летит в п...ду "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5019
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04.03.2021 23:49 Ответить
Прорвёмся
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04.03.2021 23:53 Ответить
A plan bil zaboristiy!!!!
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04.03.2021 23:53 Ответить
шикарный план, шеф (с)
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04.03.2021 23:56 Ответить
ХРОНИЧЕСКОЕ НЕИЗЛЕЧИМОЕ ЗЕЛЕНОЕ БРЕХЛО...
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04.03.2021 23:48 Ответить
такое ощущение что слуги соревнуются кто больше накиздит своим избирателям
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04.03.2021 23:56 Ответить
У них є забористий «план». "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5712
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04.03.2021 23:50 Ответить
Ага. Індійський.
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04.03.2021 23:53 Ответить
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 4809
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04.03.2021 23:54 Ответить
Угу.. а план таков - Безвизу конец: с индийской вакцинацией украинцев не пустят в ЕС !!! "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 389
Но ни вакцинация, ни ограничения той или иной степени жесткости которые действовали во всех странах ЕС не спасли их от третьей волны и многие страны уже сейчас сильно ужесточают карантин.
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05.03.2021 00:07 Ответить
"Безвизу конец: с индийской вакцинацией украинцев не пустят в ЕС !!!" Эту явную петехрень можно подтвердить ссылкой?(спойлер-нельзя)А вот моя https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/3/7285366/ (спойлер-петескот забанит)Не меня даже-посла Британии.
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05.03.2021 00:19 Ответить
Ну тебе же уже дали прямую речь посла Великобритании.Прекрати постить всякую хрень под названием "экономика от пророка".Или она лжёт?Они нам враги?кострома наш друг?
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05.03.2021 00:30 Ответить
Какие претензии ко мне !!! ..речь посла... да посол ты на Ыксперт !!!
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05.03.2021 00:33 Ответить
А она прям сама речи толкает.Без консультаций.Валяй дурака дальше.
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05.03.2021 00:38 Ответить
Кстати,они наш союзник.И она чётко и жёстко опровергла слова "гетьмана":"привезли лайно".Привезли нормальную вакцину,говорит посол Великобритании.Но для гетьмана главное-политика.Люди неважны.Иожно загонять любые фэйки.
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05.03.2021 00:35 Ответить
Мені пофіг на гетьмана, але факт є фактом - мої знайомі лікарі відмовилися прививатися саме цією вакциною. Чекають Пфайзер (тим більше, що частина з них вже перехворіла). Я не антипрививочник, але індійські вакцини не колю принципово ні собі, ні дитині...
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05.03.2021 00:39 Ответить
А почему именно этой?Какая аргументация?Я не специалист,ни за ,ни против?но почему именно этой?Какие вменяемые аргументы?
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05.03.2021 01:32 Ответить
Леша Чухан, ты бездарный зебильный бот, тебе не заплатят "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 530
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05.03.2021 07:02 Ответить
Бо Пфайзер - авторитети у світі медицини!
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05.03.2021 08:46 Ответить
И кроме них больше никаких авторитетов не существует?Прям логика.
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05.03.2021 23:49 Ответить
Існують - Баєр, наприклад, і тд... Але індуси явно не серед авторитетів!
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06.03.2021 00:13 Ответить
Индусы не производят своё.Они производят по лицензии.Вот опять ссылка: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/3/7285366/ Хватит плодить российско-порошенковские страхи.
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06.03.2021 00:18 Ответить
Індуси і японські Сузукі по ліцензії роблять, але всі адекватні люди хочуть Сузукі японського виробництва чи хоча б угорського...
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06.03.2021 00:24 Ответить
І причому тут Порошенко? Я про знайомих лікарів пишу, їх не влаштовує конкретно країна-виробник Індія...
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06.03.2021 00:25 Ответить
Ой ,ну прям местных лікарів не влаштовує Индия.Они ж прям разобрались.Можно их аргументы?Ссылочку.
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06.03.2021 00:41 Ответить
Вакцина COVISHIELD ChAdOx1 (Индия) и AZD1222 AstraZeneca (Британия), о тождественности которых трубит наш минздрав и их посол, но они - РАЗНЫЕ !!!

AZD1222 AstraZeneca эффективна против "британского штамма", а COVISHIELD ChAdOx1 - НЕТ.
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05.03.2021 00:41 Ответить
"Экономика от пророка",слава богу убрана до нечитабельности.Теперь дальше.Жду авторитетную ссылку,опровергающую слова посла Великобритании,что эти вакцины разные.Только не опять от пророка...
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05.03.2021 01:22 Ответить
заявление посла выглядет примерно так: «Windows XP идентичен Windows10» "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 391
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05.03.2021 01:29 Ответить
Ссылка ожидаемо не состоялась.Очередной пустой трындёж.Чё-то не удивлён...
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05.03.2021 01:35 Ответить
т. е. не подготовить заранее группы вакцинаторов, провалить сроки закупок, пытаться делать через фирму-прокладку и привозить мизерное количество доз в страну это был план такой?
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05.03.2021 00:18 Ответить
а шо там наша Дарниця, токо аспирин и активированый уголь может выпускать?
де вітчизняна вакцина, типу "Тризуб" ???
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05.03.2021 00:22 Ответить
Тим більше Зе ще торік абіщаль!
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05.03.2021 00:40 Ответить
Ви свій план вже виконали, вам ніхто не вірить.
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05.03.2021 00:39 Ответить
українці вірять
такі як ти - ні, але це і неважливо
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05.03.2021 07:29 Ответить
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 8564
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05.03.2021 00:54 Ответить
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 1536
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05.03.2021 01:58 Ответить
Ааааа...
Это значит, у них не случайная не профессиональная *ОПА.
А продуманная, заранее спланированная *ОПА!
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 384
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05.03.2021 01:30 Ответить
Та почекаю вашого "колективно-масового" іммунітету
інтелекта...
🤗
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05.03.2021 03:12 Ответить
"Все идет по плану"....нас везут в тюрьму.
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05.03.2021 07:03 Ответить
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5560
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05.03.2021 07:35 Ответить
Якщо "все іде по плану", - значить Степанов першу частину відкату за закупку бракованої вакцини уже отримав...
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05.03.2021 07:38 Ответить
Білл Гейтс потирає руки над прибутками його рідних міжнародних фармкорпорацій.
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05.03.2021 07:44 Ответить
 
 