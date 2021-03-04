"Все идет по плану", - Степанов о темпах вакцинации населения

В Украине темп вакцинации идет по плану. Однако прививаться готовы только 40% опрошенных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

По состоянию на 4 марта в Украине привили свыше 12,5 тысячи человек.

"Мы считаем, что это очень мало (вакцинированных). Мы проводим коммуникационную компанию, чтобы больше людей хотели прививаться", - сказал Степанов.

По его словам, вакцина – это "билет", который защитит от коронавируса. Он добавил, что минимальный процент вакцинированных в Украине должен быть 60. С такого количества начинается коллективный иммунитет.

"Мы каскадным способом разворачиваем вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Для нас важен не старт вакцинации, а весь процесс вакцинации. Чтобы мы достигли тех цифр, которых мы стремимся – 60% ...Каждый день эта цифра будет увеличиваться. Все идет полностью в соответствии с нашим планом", - добавил министр.

Также читайте: Коммерческая вакцина от коронавируса появится не раньше лета-осени, - Степанов