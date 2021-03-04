"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення

В Україні темп вакцинації йде за планом. Однак робити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Станом на 4 березня в Україні прищепили понад 12,5 тисяч осіб.

"Ми вважаємо, що це дуже мало (вакцинованих). Ми проводимо комунікаційну компанію, щоб більше людей хотіли робити щеплення", - сказав Степанов.

За його словами, вакцина - це "квиток", який захистить від коронавірусу. Він додав, що мінімальний відсоток вакцинованих в Україні має бути 60. З такої кількості починається колективний імунітет.

"Ми каскадним способом розгортаємо вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Для нас важливий не старт вакцинації, а весь процес вакцинації. Щоб ми досягли тих цифр, які ми прагнемо - 60% ... Щодня ця цифра збільшуватиметься. Все йде повністю згідно з нашим планом", - додав міністр.

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