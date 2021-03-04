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"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні темп вакцинації йде за планом. Однак робити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Станом на 4 березня в Україні прищепили понад 12,5 тисяч осіб.

"Ми вважаємо, що це дуже мало (вакцинованих). Ми проводимо комунікаційну компанію, щоб більше людей хотіли робити щеплення", - сказав Степанов.

За його словами, вакцина - це "квиток", який захистить від коронавірусу. Він додав, що мінімальний відсоток вакцинованих в Україні має бути 60. З такої кількості починається колективний імунітет.

"Ми каскадним способом розгортаємо вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Для нас важливий не старт вакцинації, а весь процес вакцинації. Щоб ми досягли тих цифр, які ми прагнемо - 60% ... Щодня ця цифра збільшуватиметься. Все йде повністю згідно з нашим планом", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов
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Топ коментарі
+11
"Все идет по плану", - Степанов о темпах вакцинации населения - Цензор.НЕТ 872
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04.03.2021 23:39
+5
У них є забористий «план». "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5712
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04.03.2021 23:50
+4
Ага. Індійський.
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04.03.2021 23:53
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"Все идет по плану", - Степанов о темпах вакцинации населения - Цензор.НЕТ 872
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04.03.2021 23:39 Відповісти
Только тупой собачій вальс
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04.03.2021 23:55 Відповісти
Доктор,а я смогу как прежде отдавать трубопроводы украинские как захочу?Вот захотел и отдал любимому медведке...А зеля,****.отбрал,вот мразь....(У меня тупой картинки нет.Я привык по смыслу говорить.)Интересно,что ты мне ответишь?или тупо заспамите?
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05.03.2021 01:27 Відповісти
В своїй палаті в психдиспансері ти все можеш.
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05.03.2021 06:30 Відповісти
Так будет ответ?
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05.03.2021 01:54 Відповісти
ні
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05.03.2021 07:31 Відповісти
ааа, это значит не поздно начали вакцинацию и не проколы в заказах, а таков был хитрый план. Не ну чё, надули украинцов, те думали вы похо работаете, а оказываеться - таков был план.
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04.03.2021 23:45 Відповісти
Вы не правильно поняли!
На откатах такой план пошел, да не только план, но и кокс нехилый выдали на гора!
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05.03.2021 00:15 Відповісти
Всё идёт по плану (с)
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04.03.2021 23:47 Відповісти
Всё, как Летов пел... Только непонятно, то ли все идет по плану, то ли все летит в п...ду "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5019
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04.03.2021 23:49 Відповісти
Прорвёмся
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04.03.2021 23:53 Відповісти
A plan bil zaboristiy!!!!
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04.03.2021 23:53 Відповісти
шикарный план, шеф (с)
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04.03.2021 23:56 Відповісти
ХРОНИЧЕСКОЕ НЕИЗЛЕЧИМОЕ ЗЕЛЕНОЕ БРЕХЛО...
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04.03.2021 23:48 Відповісти
такое ощущение что слуги соревнуются кто больше накиздит своим избирателям
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04.03.2021 23:56 Відповісти
У них є забористий «план». "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5712
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04.03.2021 23:50 Відповісти
Ага. Індійський.
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04.03.2021 23:53 Відповісти
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 4809
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04.03.2021 23:54 Відповісти
Угу.. а план таков - Безвизу конец: с индийской вакцинацией украинцев не пустят в ЕС !!! "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 389
Но ни вакцинация, ни ограничения той или иной степени жесткости которые действовали во всех странах ЕС не спасли их от третьей волны и многие страны уже сейчас сильно ужесточают карантин.
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05.03.2021 00:07 Відповісти
"Безвизу конец: с индийской вакцинацией украинцев не пустят в ЕС !!!" Эту явную петехрень можно подтвердить ссылкой?(спойлер-нельзя)А вот моя https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/3/7285366/ (спойлер-петескот забанит)Не меня даже-посла Британии.
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05.03.2021 00:19 Відповісти
Ну тебе же уже дали прямую речь посла Великобритании.Прекрати постить всякую хрень под названием "экономика от пророка".Или она лжёт?Они нам враги?кострома наш друг?
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05.03.2021 00:30 Відповісти
Какие претензии ко мне !!! ..речь посла... да посол ты на Ыксперт !!!
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05.03.2021 00:33 Відповісти
А она прям сама речи толкает.Без консультаций.Валяй дурака дальше.
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05.03.2021 00:38 Відповісти
Кстати,они наш союзник.И она чётко и жёстко опровергла слова "гетьмана":"привезли лайно".Привезли нормальную вакцину,говорит посол Великобритании.Но для гетьмана главное-политика.Люди неважны.Иожно загонять любые фэйки.
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05.03.2021 00:35 Відповісти
Мені пофіг на гетьмана, але факт є фактом - мої знайомі лікарі відмовилися прививатися саме цією вакциною. Чекають Пфайзер (тим більше, що частина з них вже перехворіла). Я не антипрививочник, але індійські вакцини не колю принципово ні собі, ні дитині...
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05.03.2021 00:39 Відповісти
А почему именно этой?Какая аргументация?Я не специалист,ни за ,ни против?но почему именно этой?Какие вменяемые аргументы?
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05.03.2021 01:32 Відповісти
Леша Чухан, ты бездарный зебильный бот, тебе не заплатят "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 530
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05.03.2021 07:02 Відповісти
Бо Пфайзер - авторитети у світі медицини!
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05.03.2021 08:46 Відповісти
И кроме них больше никаких авторитетов не существует?Прям логика.
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05.03.2021 23:49 Відповісти
Існують - Баєр, наприклад, і тд... Але індуси явно не серед авторитетів!
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06.03.2021 00:13 Відповісти
Индусы не производят своё.Они производят по лицензии.Вот опять ссылка: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/3/7285366/ Хватит плодить российско-порошенковские страхи.
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06.03.2021 00:18 Відповісти
Індуси і японські Сузукі по ліцензії роблять, але всі адекватні люди хочуть Сузукі японського виробництва чи хоча б угорського...
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06.03.2021 00:24 Відповісти
І причому тут Порошенко? Я про знайомих лікарів пишу, їх не влаштовує конкретно країна-виробник Індія...
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06.03.2021 00:25 Відповісти
Ой ,ну прям местных лікарів не влаштовує Индия.Они ж прям разобрались.Можно их аргументы?Ссылочку.
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06.03.2021 00:41 Відповісти
Вакцина COVISHIELD ChAdOx1 (Индия) и AZD1222 AstraZeneca (Британия), о тождественности которых трубит наш минздрав и их посол, но они - РАЗНЫЕ !!!

AZD1222 AstraZeneca эффективна против "британского штамма", а COVISHIELD ChAdOx1 - НЕТ.
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05.03.2021 00:41 Відповісти
"Экономика от пророка",слава богу убрана до нечитабельности.Теперь дальше.Жду авторитетную ссылку,опровергающую слова посла Великобритании,что эти вакцины разные.Только не опять от пророка...
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05.03.2021 01:22 Відповісти
заявление посла выглядет примерно так: «Windows XP идентичен Windows10» "Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 391
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05.03.2021 01:29 Відповісти
Ссылка ожидаемо не состоялась.Очередной пустой трындёж.Чё-то не удивлён...
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05.03.2021 01:35 Відповісти
т. е. не подготовить заранее группы вакцинаторов, провалить сроки закупок, пытаться делать через фирму-прокладку и привозить мизерное количество доз в страну это был план такой?
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05.03.2021 00:18 Відповісти
а шо там наша Дарниця, токо аспирин и активированый уголь может выпускать?
де вітчизняна вакцина, типу "Тризуб" ???
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05.03.2021 00:22 Відповісти
Тим більше Зе ще торік абіщаль!
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05.03.2021 00:40 Відповісти
Ви свій план вже виконали, вам ніхто не вірить.
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05.03.2021 00:39 Відповісти
українці вірять
такі як ти - ні, але це і неважливо
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05.03.2021 07:29 Відповісти
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 8564
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05.03.2021 00:54 Відповісти
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 1536
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05.03.2021 01:58 Відповісти
Ааааа...
Это значит, у них не случайная не профессиональная *ОПА.
А продуманная, заранее спланированная *ОПА!
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 384
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05.03.2021 01:30 Відповісти
Та почекаю вашого "колективно-масового" іммунітету
інтелекта...
🤗
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05.03.2021 03:12 Відповісти
"Все идет по плану"....нас везут в тюрьму.
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05.03.2021 07:03 Відповісти
"Все йде за планом", - Степанов про темпи вакцинації населення - Цензор.НЕТ 5560
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05.03.2021 07:35 Відповісти
Якщо "все іде по плану", - значить Степанов першу частину відкату за закупку бракованої вакцини уже отримав...
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05.03.2021 07:38 Відповісти
Білл Гейтс потирає руки над прибутками його рідних міжнародних фармкорпорацій.
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05.03.2021 07:44 Відповісти
 
 