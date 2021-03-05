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Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения намерено упрощать доступ украинцев к вакцинации не только от COVID-19, открывать возможность вакцинации в аптеках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

"Мы введем такую обязательную опцию, чтобы вакцинация была в аптеках. Начнем с гриппа, условно говоря, чтобы был максимально легкий доступ до вакцинации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммерческая вакцина от коронавируса появится не раньше лета-осени, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Шо-шо? Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9803
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05.03.2021 06:03
+1
А можна ще робити вакцинацію у підземних переходах та у метро. Громадські туалети та біотуалети теж підійдуть для цього.
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05.03.2021 00:47
+1
Це ж треба було вигадати шахраям-фармацевтам таке нескінчене джерело прибутку.
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05.03.2021 00:49
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Нас уже на любую вакцинацию не загонишь и доплатой нам в 1.000 долл.. уже дураков нет !!! Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6781
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05.03.2021 00:21 Ответить
та ти 1000 доларів ніколи в житті і в руках не тримав
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05.03.2021 05:54 Ответить
Тихо шифером шурша едет крьіша не спеша. Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2934
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05.03.2021 00:34 Ответить
А можна ще робити вакцинацію у підземних переходах та у метро. Громадські туалети та біотуалети теж підійдуть для цього.
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05.03.2021 00:47 Ответить
можна, роби,
тобі можна
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05.03.2021 05:56 Ответить
Це я вам, Зебілам, пропоную. Бо такий прохідний двір, як аптека, це занадто чисте місце для вакцинації Зебаранів. Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3298
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05.03.2021 06:02 Ответить
хоч ти родом з "Страни Совєтов", і савецкий мозок твій насмерть савецький, все одно спробуй переставати давати кому-небудь савєти поради
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05.03.2021 07:17 Ответить
А ти не паркуюся під моїми коментарями і ми одне одного не побачимо ніколи. А якщо вже припаркувався, то тобі одна дорога - нахій§,
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05.03.2021 15:18 Ответить
МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6576уже начали
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05.03.2021 15:07 Ответить
Це ж треба було вигадати шахраям-фармацевтам таке нескінчене джерело прибутку.
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05.03.2021 00:49 Ответить
Хризисный менеджер нУмер Адин, со слов такого же долбака, как и степашка, шмыгаля.
Оно не заткнется, оно буде пистеть и пистеть, намахивая ложторат МНИМЫМИ достижениями и победами, выдавая ПОВСЕМЕСТНЫЕ проЕбы, за достижения, вырванные вопреки НЕИМОВЕРНЫМ отягчающим обстоятельствам(

Лохи, ловите пафос момента! Вас ОБУЛИ, ВЗУЛИ и продолжают вести к океану надежд, аки лемингов. Там и подохниите. Одна проблема у лохов, за собой потянули всех остальных.

Но лохи же не виноваты?!
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05.03.2021 00:54 Ответить
так, ти не винен, лох - це твоя доля
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05.03.2021 05:53 Ответить
Вам видніше, ви ж нелох)
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05.03.2021 12:10 Ответить
Все правильно, нужно только в каждом договоре на поставку вакцин внести обязательный запрет на разглашение информации о поставщике, посредниках, объемах партий и, самое главное, о цене вакцины! И будет счастье всем, в первую очередь Шмыгалю и Степанову.
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05.03.2021 00:55 Ответить
А тепер питання до дорослого населення країни!
Коли ви в останній раз проходили вакцинацію від дифтерії, кіру, стовбняка, гепатиту та інш...?
Чи вчасно вам проводили вакцинацію?

Ви не знаєте відповіді? От вам і відповідь про роботу державної межицини!

Степашка, агов, ти чуєш мене?
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05.03.2021 01:05 Ответить
нарешті перша влада за всю історію Укра\ни, яка дійсно робить медицину доступною і якісною
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05.03.2021 05:35 Ответить
Шо-шо? Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9803
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05.03.2021 06:03 Ответить
перечитай ще раз, якщо не доходить
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05.03.2021 07:18 Ответить
Ти серйозно?))) Провалити передзамовлення вакцин, вакцинувати по 200 чоловік в день- це якісно і доступно? "Зато можна нєплохо прібарахліцца, внукам хватіт" (с) чинуші зеленського в МОЗ.
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05.03.2021 07:44 Ответить
Ти головне не хворій, бо твоя якісна та доступна медицина в плюне тебе в унітаз. МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3855
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05.03.2021 10:28 Ответить
"МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов"- ех дурбелику! Ти не в курсі -народ має намір спростити доступ владі до мила,шнурків, дерев,ліхтарних стовпів ,e.t.c...
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05.03.2021 08:10 Ответить
 
 