Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министерство здравоохранения намерено упрощать доступ украинцев к вакцинации не только от COVID-19, открывать возможность вакцинации в аптеках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".
"Мы введем такую обязательную опцию, чтобы вакцинация была в аптеках. Начнем с гриппа, условно говоря, чтобы был максимально легкий доступ до вакцинации", - сказал он.
Топ комментарии
+2 irenka ko
показать весь комментарий05.03.2021 06:03
+1 irenka ko
показать весь комментарий05.03.2021 00:47
+1 Пацюк Олег
показать весь комментарий05.03.2021 00:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
тобі можна
савєтипоради
Оно не заткнется, оно буде пистеть и пистеть, намахивая ложторат МНИМЫМИ достижениями и победами, выдавая ПОВСЕМЕСТНЫЕ проЕбы, за достижения, вырванные вопреки НЕИМОВЕРНЫМ отягчающим обстоятельствам(
Лохи, ловите пафос момента! Вас ОБУЛИ, ВЗУЛИ и продолжают вести к океану надежд, аки лемингов. Там и подохниите. Одна проблема у лохов, за собой потянули всех остальных.
Но лохи же не виноваты?!
Коли ви в останній раз проходили вакцинацію від дифтерії, кіру, стовбняка, гепатиту та інш...?
Чи вчасно вам проводили вакцинацію?
Ви не знаєте відповіді? От вам і відповідь про роботу державної межицини!
Степашка, агов, ти чуєш мене?