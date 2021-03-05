Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук
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Членство Украины в НАТО является единственным путём к сохранению независимости государства
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у Украины нет, потому что она сегодня защищает свою землю от российского агрессора. Есть только один путь – стать членом НАТО, и таким способом защитить возможность строить независимую Украину", - заявил Кравчук в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
По словам Кравчука, "Украина должна работать и выполнять то, что предусмотрено планом НАТО, выполнять пакеты, предусмотренные для Украины, делать все, чтобы в скором времени войти в состав".
Он также добавил, что среди "отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где главным врагом было НАТО".
"Так давайте будем чиститься от этого вовремя. Время настало, и оно, я убеждён, работает на Украину", - резюмировал первый президент.
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В 1970-1988 годах заведующий сектором, инспектор, помощник секретаря, первый заместитель заведующего отделом, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.
В 1989-1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ.
все украинское норм щемил
Блок выступал против вступления Украины в НАТО («членство в НАТО вынудит Украину принимать участие в военных операциях против стран, которые не являются врагами украинского народа… при вступлении в НАТО Украина потеряет значительную часть суверенитета в военно-политической и экономической сферах… вступление в НАТО приведёт к существенному ухудшению отношений с Россией… украинское общество в целом негативно относится к вступлению страны в Альянс»), поддерживал вхождение Украины в Единое экономическое пространство.
чет не хочется что бы беженцы-негры наших паночек насиловали по ночам на улицах..
НАТО вполне достаточно..
Чудодійні пенделі від США, чи превентивна істерика перед розслідуванням Bellingcat?
какие же мрази что комуняка Кравчук, что сопли урода все вместе взятые.
Только дураки не меняют своих взглядов во времена перемен...
Да и сейчас не более 50%.
Еслиб ТОЛЬКО укр. ресурсы СМИ,которые были направлены даже не на пропаганду,а реальное изложение ФАКТОВ,вместо дискредитации Порошенко,то поддержка членства в НАТО была более 95%!
старе падло
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8
у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавцу Кравчуку надлежит думать не о НАТО, а о полотенечном - его давно черти в аду с фонарями ищут.
он ДВАЖДЫ произнёс фразу: 7 и 20 марта повторяйте слово Мелитополь
именно "повторяйте", вроде как заклинание
утром посмотрел на карту: ключевой пункт для создания "коридора" от Мариуполя до Крыма и Новой Каховки, причём десант с Азовского моря более чем вероятен
Справа в іншому: Україна має так "налякати" країни НАТО, щоб там її членство однозначно вважали меншим злом (навіть за умови повного розриву з Росією). І Україна має для цього важелі, треба просто стати "божевільно" наполегливими. Наприклад, Югославія мала чисельність населення 14 млн. (з них сербів - 9 млн.); Україна ледь не вп'ятеро більша, тож порівняно з гіпотетичною українсько-російською війною (а ми налаштовані воювати, якщо агресія не припиниться, і зовсім не гібридно) балканські війни кінця 20-го століття здадуться Європі іграми в дитячій пісочниці. А ще на українській території є достатньо АЕС, які стануть черговими "чорнобилями", якщо повномасштабна війна почнеться. І на додачу, Україна може вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї (через те, що не були забезпечені безпекові гарантії, які давалися Україні за відмову від ядерної зброї) і через півроку-рік матиме ядерні заряди принаймні хіросімсько-нагасакського зразка (технології для цього існують). Ось приблизно в такому ключі має працювати українська дипломатія з західними партнерами (не обов'язково публічно ).
Учитывая интерес США к закреплению в черноморском регионе и сложные отношения с Турцией в этом вопросе, ему следует предложить создание военной базы США на территории Украины (например в Очакове, там все есть) с базированием там подразделений ВС США.
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
Такой ход действий найдет полное понимание у подавляющей части Конгресса США и администрации президента Байдена.
И ктому же будет хорошим предупреждением мордору- не суйся в Украину, там уже есть войска НАТО!
ОК, а тепер інші висловлювання від представників влади:
Зеленський: "Чи треба нам у НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть."
Верещук: "Ми не хочемо вступати в НАТО - це стане конфліктогеном із Росією. Нам потрібна "фінська модель."
Тому не вірю. Сьогодні вони кажуть одне, завтра - інше. Зелена влада не має плану дій, вона страшна своєю імпровізацією.
Helgi Sharp
https://spektrnews.in.ua/news/helgi-s-news---05-03-2021/111715#gsc.tab=0
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
Увы!
у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавец Кравчук давно уже должен торчать в аду привязанным к "кравчучке" голой жопой к верху, а черти должны ему промеж полужопий шприцевать кипящую смолу так, чтобы у Кравчука из носа бульбы дулись, а сам бы он истошно орал как резаная свинья.