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Кравчук (1226) НАТО (8960)

Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук

Членство Украины в НАТО является единственным путём к сохранению независимости государства

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у Украины нет, потому что она сегодня защищает свою землю от российского агрессора. Есть только один путь – стать членом НАТО, и таким способом защитить возможность строить независимую Украину", - заявил Кравчук в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам Кравчука, "Украина должна работать и выполнять то, что предусмотрено планом НАТО, выполнять пакеты, предусмотренные для Украины, делать все, чтобы в скором времени войти в состав".

Он также добавил, что среди "отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где главным врагом было НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук

"Так давайте будем чиститься от этого вовремя. Время настало, и оно, я убеждён, работает на Украину", - резюмировал первый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
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Топ комментарии
+23
Подписываюсь под каждым словом !!! К сожалению говорит эти слова человек который всю жизнь продавал Украинский Народ Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7210
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05.03.2021 07:23
+20
Вже б давно там були, якби не подібні Кравчуку мастодонти.
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05.03.2021 07:13
+20
Старая проститутка запела новую песню, а ну ка почитаем программу его партии «Опозиційний блок "Не так!"».

Блок выступал против вступления Украины в НАТО («членство в НАТО вынудит Украину принимать участие в военных операциях против стран, которые не являются врагами украинского народа… при вступлении в НАТО Украина потеряет значительную часть суверенитета в военно-политической и экономической сферах… вступление в НАТО приведёт к существенному ухудшению отношений с Россией… украинское общество в целом негативно относится к вступлению страны в Альянс»), поддерживал вхождение Украины в Единое экономическое пространство.
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05.03.2021 07:16
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Подписываюсь под каждым словом !!! К сожалению говорит эти слова человек который всю жизнь продавал Украинский Народ Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7210
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05.03.2021 07:23 Ответить
поумнел... да поздно когда у Украины с танцами умоляли ликвидировать ядерное оружие вот тогда надо было сразу вопрос ребром.. вы нам членство в НАТО а мы вместе с вами ликвидацию ЯО.... увы дураки правят миром.. задним числом все становятся- как из поговорки -если бы- да кабы..
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05.03.2021 08:12 Ответить
Не всю. Только когда курс стал выгодным Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8828
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05.03.2021 08:36 Ответить
И тут Остапа понесло.... Ну дедуган дает! Коммуняка до мозга костей, малорос, всю жизнь пресмыкавшийся перед рахой на старости лет вдруг прозрел! Кто-то верит в искренность этого объекта? Видать кому-то добряче прищимили хвост))))
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05.03.2021 10:50 Ответить
оно все понимает . он проходимец тот еще . чует в какую сторону ветер дует вот и перекрасился. еще год назад он скабеевой по видеомосту всякие комлименты отвешивал и дружески лыбился. При ссср оно заведовало
В 1970-1988 годах заведующий сектором, инспектор, помощник секретаря, первый заместитель заведующего отделом, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.
В 1989-1990 годах заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ.
все украинское норм щемил
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05.03.2021 07:32 Ответить
Флюгер. Типовий хохол малорос, що міняє шапки.
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05.03.2021 09:26 Ответить
Он еще заявку должен бы подавать.
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05.03.2021 07:40 Ответить
коли президентом був
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05.03.2021 09:59 Ответить
Вже б давно там були, якби не подібні Кравчуку мастодонти.
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05.03.2021 07:13 Ответить
Прорвало...
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05.03.2021 07:16 Ответить
Старая проститутка запела новую песню, а ну ка почитаем программу его партии «Опозиційний блок "Не так!"».

Блок выступал против вступления Украины в НАТО («членство в НАТО вынудит Украину принимать участие в военных операциях против стран, которые не являются врагами украинского народа… при вступлении в НАТО Украина потеряет значительную часть суверенитета в военно-политической и экономической сферах… вступление в НАТО приведёт к существенному ухудшению отношений с Россией… украинское общество в целом негативно относится к вступлению страны в Альянс»), поддерживал вхождение Украины в Единое экономическое пространство.
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05.03.2021 07:16 Ответить
Вот вам ещё почитать про "проституток" Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2515
Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7888
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05.03.2021 07:41 Ответить
Вот вам ещё почитать про "проституток" Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3173

Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8132
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05.03.2021 08:40 Ответить
Куда уже дальше ухудшать отношения с Россией? Она сама своими действиями в Крыму и на Донбассе их уничтожила, и теперь в интересах Украины уже уничтожение самой России, по крайней мере как единого государства.
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05.03.2021 10:16 Ответить
Цей хоч "переламав" себе а от Азіров маразматік конкретний.
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05.03.2021 07:20 Ответить
Та нічого він не "переламав". Флюгер , в котрий раз !!! повернувся за вітром.
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05.03.2021 07:28 Ответить
З такими кацапськими холуями при владі, як ви, ніхто нас туди не візьме.
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05.03.2021 07:21 Ответить
Пора давать звание "капитан очевидность".
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05.03.2021 07:22 Ответить
Это случайно не тот же Кравчук, который был президентом Украины в 1991-1994?
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05.03.2021 08:06 Ответить
Да, "смутно мучают подозрения", как же он работал президентом?
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05.03.2021 09:33 Ответить
И в ЕС.
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05.03.2021 07:24 Ответить
ну это не обязательно..
чет не хочется что бы беженцы-негры наших паночек насиловали по ночам на улицах..
НАТО вполне достаточно..
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05.03.2021 07:29 Ответить
Не негры, а афро-европейцы, прости Госп-ди Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8798
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05.03.2021 07:43 Ответить
Не грозит. Им есть кого трахать, все пропагандоны козлятии уже туда перебрались. Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5519
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05.03.2021 08:42 Ответить
Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7325 это те негры, что пьяные на бэтэрах по лугандону рассекали?
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05.03.2021 08:33 Ответить
Щось нашу владу конкретно попердолило....
Чудодійні пенделі від США, чи превентивна істерика перед розслідуванням Bellingcat?
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05.03.2021 07:24 Ответить
Помнится,дед состоял в таком себе смешном блоке НеТак лет 15 назад где мертвечук вопил,что НАТО в Украине не будет. Теперь расхлёбываем. Где же принципы,лёнька?
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05.03.2021 07:26 Ответить
Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3532
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05.03.2021 07:31 Ответить
А дружбан Фокин так не думает. Лис Кравчук такой лис!..
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05.03.2021 07:32 Ответить
Соплиу урода усиленно начали петь песню о НАТО, где вход может заблокировать та же Венгрия, чтобы Украина не пошла по пути Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор...
Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2773

какие же мрази что комуняка Кравчук, что сопли урода все вместе взятые.
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05.03.2021 07:42 Ответить
Чомуж ж Чехія яка обрала першим президентом дисидента Гавела вже давно в НАТО ? Або Польща яка обрала першим президентом десидента Валенсу теж давно в НАТО ? І лиш Україна яка обрала першим президентом тебе КОМУНЯКУ ще не в НАТО ? Та тому що ті президенти думали про свою країну а ти старий комуняка про свою д...пу!!!
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05.03.2021 07:43 Ответить
Благодаря 73% безмозглых оленей мы в десятый раз заходим в одну и ту же реку,при этом даже не прыгаем,а танцуем на граблях.Думай!....Нечем!
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05.03.2021 07:44 Ответить
Не смотря ни на что это адекватное заявление первого президента Украины!
Только дураки не меняют своих взглядов во времена перемен...
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05.03.2021 07:45 Ответить
Эх, нет Кернеса. Для меня это лидер в области приспособленчества... Насчитал не менее 8 перекрашиваний.
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05.03.2021 07:53 Ответить
А Юлька?))
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05.03.2021 08:44 Ответить
лиса юлька, жулька - кернес отдыхает
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05.03.2021 15:43 Ответить
Для этого он с клоуном должен бы для начала извиниться перед Порошенко и его командой за то что обрёхивали их рассказами о войне, которую ведёт Порошенко "потому что ему это выгодно и руки у него по локоть в крови" и т.д. , а сами просрав два года заглядывая в дупу ху.лу признались наконгец то что они лохи.Точнее лох Зеленский, а Кравчук приспособленец.
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05.03.2021 08:50 Ответить
На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: "колебался вместе с линией." Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4625
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05.03.2021 08:54 Ответить
Україна буде в НАТО лише тоді коли не буде "крота" СЗР РФ в ОПУ Зеленського.
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05.03.2021 07:56 Ответить
Христопродавец Кравчук, которого черти в аду с фонарями ищут, не учёл то, что НАТО никому ничего не должно. Особенно не должно НАТО принимать в свои ряды в хлам проворовавшиеся так называемые "государства", докатившиеся до демографической дезинтеграции, территориальной фрагментации, полной внешнеэкономической зависимости и прочего позорного гавнища.
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05.03.2021 08:06 Ответить
Хочу напомнить,что желание Украины получить членство в НАТО в 1992г поддерживали вдвое меньше,чем Порошенко в конце 1-го президентского срока.
Да и сейчас не более 50%.
Еслиб ТОЛЬКО укр. ресурсы СМИ,которые были направлены даже не на пропаганду,а реальное изложение ФАКТОВ,вместо дискредитации Порошенко,то поддержка членства в НАТО была более 95%!
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05.03.2021 08:11 Ответить
30 років сидів-мовчав , а тут - на тобі .!! Діду , шо трапилось .?? Що за метаморфози з тобою Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9317 . ??
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05.03.2021 08:20 Ответить
и это говорит то, кто просрал Украину... чахлык невмырущий... пока не подохнут воры кравчук, кучмо и прыщавый ющенко - быть Украине в промежности между небом и Землей...
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05.03.2021 08:21 Ответить
А навіщо Ви списали в цю комуняцьку кагорту Ющенка? Він якраз був за НАТО.
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05.03.2021 10:18 Ответить
Вибачаюсь... моя помилка...
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05.03.2021 10:34 Ответить
"Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в України немає...", - заявив Кравчук Джерело: https://censor.net/ua/n3251583
старе падло
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8
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05.03.2021 08:27 Ответить
Ооооо, я пам'ятаю цей тупий та дешевий висер. П'ятдесят відсотків з основного антиукраїнського політичного біосміття в одному ролику.
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05.03.2021 08:34 Ответить
флюгер гребаный.
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05.03.2021 08:30 Ответить
Треба було ловити момент в 90-х, коли східному проклятому сусідові зі своїми проблемами не було до України ніякого діла. А зараз подібні вислови від першого президента - порожні балачки.
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05.03.2021 08:31 Ответить
У Старого Лиса риторика меняется как ветер ранней весной
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05.03.2021 08:45 Ответить
А що, NATO на хліб намастиш?! Зебілоїди, що скажете? Як там, Мова, Віра, Армія? Вже, чи ще ні, ще трохи треба, щоб дійшло до придурків? Чи то насправді невиліковно у вас? Ідіоти, сволочі, 2 роки пересрати, стільки нагадити і профукати, щоб нарешті хоч щось почати розуміти?
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05.03.2021 08:48 Ответить
Если бы не ты, а Чорновол в свое время стал первым президентом, давно были бы и в НАТО, и в ЕС. Но мы так боялись тогда слова "бандеровцы"... Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8089
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05.03.2021 08:50 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавцу Кравчуку надлежит думать не о НАТО, а о полотенечном - его давно черти в аду с фонарями ищут.
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05.03.2021 08:50 Ответить
Чому ми постійно наступаємо на одні і ті граблі? А тому що в нас кожний вважає, що зробить краще за іншого. Не разом одну справу, не естафета по одній справі, а краще за іншого. От тому весь час каденції Пороха пан Кравчук виступав експертом на москальським каналах і пробував домовитися з агресором. А коли, добиваючи Пороха з другого внутрішнього фронту отримав владу, виявляється домовитися з агресором неможливо, бо це не Порох розпочав війну. Ганьба внутрішнім колаборантам
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05.03.2021 09:00 Ответить
макарыч, так надо было в Конституцию внести и сразу бы взяли, а тебя б на второй срок выбрали)).... не выбрали б?? почему, тоже аваков помешал?? Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2921
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05.03.2021 09:01 Ответить
та не будет никакой наты пока существует раша, никто нас туда не возьмёт, армия нужна как у Турции, а лучше получше чем у Турции
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05.03.2021 09:05 Ответить
Кравчук обиделся что договорится про перемирие не получилось..
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05.03.2021 09:28 Ответить
Твоя помилка, пане Кравчук, у дев'яностих нам коштує більше 20 років жебратства та ще і війни з твоїми друзями москалями. А потрібно було всього-навсього повторити рух поляків, чехів, литовців, латвійців, естонців.
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05.03.2021 10:03 Ответить
Сегодня Кравчук обвиняет политиков, которые родом из Совка в том, в чем виноват сам! Почему он, в свое время поехал на переговоры в Беловежскую Пущу, а не в Брюссель? И почему он засунул нас в СНГ, а не добился вступления в НАТО? Ведь по воспоминаниям Яворивского, Дж.Буш старший, приехавший в Киев после провозглашения независимости Украины, когда разговаривал с ним и с некоторыми руководителями партий из Верховной Рады, не требовал сдать ядерное оружие России. Он предложил отказаться от внеблокового статуса и сразу вступить в НАТО, а поскольку такие как Кравчук, комуняки, отказались, то он и сказал, чтобы сдали ядерный арсенал Ельцину и шли на все четыре стороны!
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05.03.2021 10:16 Ответить
сегодня ночью мне вдруг приснился Кравчук - никогда такого не было!
он ДВАЖДЫ произнёс фразу: 7 и 20 марта повторяйте слово Мелитополь
именно "повторяйте", вроде как заклинание
утром посмотрел на карту: ключевой пункт для создания "коридора" от Мариуполя до Крыма и Новой Каховки, причём десант с Азовского моря более чем вероятен
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05.03.2021 10:17 Ответить
В нас ніколи не було іншого варіанту: ні в Хмельніцького, ні в Мазепи, ні в Петлюри, ні в Ющенка. А ось коли такий варіант з'явився у головного комуністичного ідеолога України...?
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05.03.2021 10:18 Ответить
Ми про це знаємо, з 2014 року. Тепер і до вас дійшло?
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05.03.2021 10:24 Ответить
Зараз українців "зомбуют"ь, що ніби Україна не може стати членом НАТО, бо має територіальну суперечку з Росією щодо Криму. По-перше, це не територіальна суперечка, а захоплення української території військовим шляхом. А по-друге, ФРН стала членом НАТО в 1955-му, і цьому аж ніяк не завадила та обставина, що ФРН вважала НДР (Німецьку Демократичну Республіку) своєю територіальною частиною.
Справа в іншому: Україна має так "налякати" країни НАТО, щоб там її членство однозначно вважали меншим злом (навіть за умови повного розриву з Росією). І Україна має для цього важелі, треба просто стати "божевільно" наполегливими. Наприклад, Югославія мала чисельність населення 14 млн. (з них сербів - 9 млн.); Україна ледь не вп'ятеро більша, тож порівняно з гіпотетичною українсько-російською війною (а ми налаштовані воювати, якщо агресія не припиниться, і зовсім не гібридно) балканські війни кінця 20-го століття здадуться Європі іграми в дитячій пісочниці. А ще на українській території є достатньо АЕС, які стануть черговими "чорнобилями", якщо повномасштабна війна почнеться. І на додачу, Україна може вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї (через те, що не були забезпечені безпекові гарантії, які давалися Україні за відмову від ядерної зброї) і через півроку-рік матиме ядерні заряди принаймні хіросімсько-нагасакського зразка (технології для цього існують). Ось приблизно в такому ключі має працювати українська дипломатія з західними партнерами (не обов'язково публічно Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7992).
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05.03.2021 10:43 Ответить
Зеленскому в его действиях по налаживанию взаимоотношений с США нужен один яркий, но правильный ход. Ход способный переломить тотальное двухпартийное недоверие лично к нему, существующее в США. Ход этот очень прост.
Учитывая интерес США к закреплению в черноморском регионе и сложные отношения с Турцией в этом вопросе, ему следует предложить создание военной базы США на территории Украины (например в Очакове, там все есть) с базированием там подразделений ВС США.
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
Такой ход действий найдет полное понимание у подавляющей части Конгресса США и администрации президента Байдена.
И ктому же будет хорошим предупреждением мордору- не суйся в Украину, там уже есть войска НАТО!
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05.03.2021 11:00 Ответить
А еще лучше предложить США базу для размещения Б-2 где-нибудь под Полтавой, и еще одну для "Томаганков" и "Першингов" где-нибудь под Харьковом, уменьшив подлетное время до Москвы на столько, что просто даже физически не добежишь до бункера (кстати и приведение средств ПВО в боевую готовность занимает не меньше 5 минут, что тоже соизмеримо с подлетным временем, а держать все включенным постоянно физически невозможно).
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05.03.2021 11:20 Ответить
БУДАПЕШТ куди заховали? А визнання ВІЙНИ, КОРУПЦІЯ, ДЕРЖАВНА ЗРАДА, ПРОДАЖ ВСЬОГО І ВСЯ???- кому таке потрібно?- ПАПУАСИ ШЛЯХЕТНІШІ ЗА ЦЕЙ МАСОВИЙ НЕПОТРІБ!!!
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05.03.2021 10:48 Ответить
Кравчук: "Україна має стати членом НАТО, щоб захистити свою можливість будувати незалежну державу."
ОК, а тепер інші висловлювання від представників влади:
Зеленський: "Чи треба нам у НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть."
Верещук: "Ми не хочемо вступати в НАТО - це стане конфліктогеном із Росією. Нам потрібна "фінська модель."
Тому не вірю. Сьогодні вони кажуть одне, завтра - інше. Зелена влада не має плану дій, вона страшна своєю імпровізацією.
Helgi Sharp﻿

https://spektrnews.in.ua/news/helgi-s-news---05-03-2021/111715#gsc.tab=0
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05.03.2021 11:02 Ответить
что ж ты старый поц раньше этого не сделал?
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05.03.2021 11:17 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.Тільки "забувають" сказати , що це - втілювана ним позиція.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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05.03.2021 11:17 Ответить
Хорошая мысля приходит опосля....
Увы!
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05.03.2021 11:18 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавец Кравчук давно уже должен торчать в аду привязанным к "кравчучке" голой жопой к верху, а черти должны ему промеж полужопий шприцевать кипящую смолу так, чтобы у Кравчука из носа бульбы дулись, а сам бы он истошно орал как резаная свинья.
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05.03.2021 12:03 Ответить
Политическое прозрение? Не думаю. Скорее всего: пользуется как всегда предоставленным случаем. Сейчас ему, к вящему моему сожалению, открыли второе политическое дыхание. Кому это выгодно? Зачем? На фоне молодых зебилов, он действительно выглядит, как мудрец. Но, он - хитрец, обычный хитрожопый хохол. В Кремле таких всегда любили. Не его заслуга в том, что Украина получила независимость, и этому персонажу достался первый президентский строк. Он, как говорится, оказался в нужном месте, в нужное время. Все знали, что он и этот пост отдаст, если нажмут и потребуют, и ядерное оружие и Украину продаст, хитрожопо утопив все в словесном поносе. Да не он один такой, вылез из совдеповского номенклатурного болота. Выбери, украинцы, тогда Черновола - история Украины сложилась бы по другому, пусть даже и через кровь, но здоровое тело закалилось бы в испытаниях. Я не думаю, что РФ в то время могла серьезно воевать с нами и с Западом, да и ядерные установки были в Украине, и патриотически настроенных граждан было поболее (об этом утверждении можно спорить, но как для меня, из-за таких кравчуков, патриотов в Украине за то время истребили больше чем в войне на Донбассе, даже без тех, у кого коммутанты и сексоты, убили веру в нее, и они превратились в ватников).
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05.03.2021 13:42 Ответить
 
 