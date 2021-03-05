Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов

Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Защищает, и все подтверждения, в том числе то, что мы получаем из Британии. Да, она полностью действенная", - сказал Степанов.

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