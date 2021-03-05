Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов
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Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Защищает, и все подтверждения, в том числе то, что мы получаем из Британии. Да, она полностью действенная", - сказал Степанов.
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+12 Zemer
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+9 Vasilij VG
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@tZEinform
Закупка вакцин производимое властью Зеленского со скрытием от общественности и органов контроля данных, является нарушением требований подписанного ими же , меморандума МВФ.
Ст. 14 Меморандума МВФ "Любые государственные закупки в останутся полностью прозрачными и будут включать информацию о бенефициарных владельцах участвующих в торгах компаний."
Власти взяли на себя обязательство публиковать все объявления о закупках в доступной для широкой общественности форме.
Люди, ну, шо ви такі вредні, га ?
Він же так старається ! Уже і обзивав, і лякав, і клявся-божився, і обіцяв ...
Третій день не замовкає - просить-благає ...
А ви ніяк не вірите !
Но господа Шмыгаль и Степанов это сделали напрасно. Ведь до этого момента они оба выглядели как невежественные лоботрясы, которые вытворяют всякую дичь просто потому, что попали не в свою тарелку и тупо не понимали, что вокруг происходит. По крайней мере, известная арестантская тактика, известная под условным названием «косить под дурака», вполне могла бы пройти. Суть этой тактики сводится к размыванию одного из основных квалифицирующих признаков преступления - умысла. То есть, специалист изо всех сил демонстрирует уровень своих умственных способностей, намного ниже плинтуса, причем - не своей квартиры, а соседской, тремя этажами ниже и надеется, что его подвиг, совершенный неумышленно, получит более мягкую оценку суда. И надо сказать, иногда такие номера проходят.
Но в данном случае, самое важное для такого актера - держать одну линию. Если ты уже дурак, то показывай дурь во всем. Проще говоря, тебе надо определиться, умный ты или красивый и не выходить из образа ни при каких обстоятельствах. Если тебя поймают на том, что ты только изображаешь дурака, то будет хуже, чем в самом начале, поскольку твоя игра показывает не только умышленные действия, но и попытку избежать наказание, используя диспозицию статьи уголовного кодекса, по которой тебя обвиняют. Это только кажется, что косить под дурака - простое дело. Да, это можно делать какое-то время, но если это растягивается на месяцы, то тебя либо поймают на игре, поставив психологическую ловушку, либо ты сам завалишься, утратив бдительность.
Причем, это будут не столько чисто наши, национальные раскопки, а это станет элементом общемирового тренда. Ведь пандемия унесла огромное количество жизней. В мире - 2,6 млн, а в Украине - 26+ тыс и кто-то ответит за то, что не были приняты все доступные меры для того, чтобы не допустить подобной катастрофы. Более того, была допущена масса ошибок, стоивших жизней людей, и за это - тоже будут отвечать чиновники, которые были ответственными за борьбу с вирусом.
Прямо сейчас во Франции началось слушание огромного коллективного иска по поводу действий властей, относительно домов престарелых. Напомним, какое-то время назад, в начальной фазе пандемии, правительство закрыло эти дома и (Шмыгаль - приготовиться) закрыло данные об их состоянии. Как потом оказалось, там была полная катастрофа, и когда это вскрылось, показатель смертности прыгнул до невероятных значений, просто за один день. Нечто подобное мир увидел только во второй, более мощной волне, уже через полгода.
Так вот, адвокаты уже затребовали все данные о том, что и как там происходило, в этих домах. Родственники погибших жаждут найти виновных и получить компенсации за гибель родственников. К иску присоединяются все новые истцы. И это - только во Франции. Думаю, что это - первая ласточка, а скоро их будут стаи. Так что лучше бы Шмыгалю и Степанову было играть роль бестолковых лопухов, но теперь - все. Этот номер уже не пройдет. Причем, никто их не подлавливал, они просто совершили ошибку. - https://defence-line.org/2021/03/dorogaya-oshibka/
WHO:"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer. The data reviewed at this time support the conclusion that the known and potential benefits of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine outweigh the known and potential risks." https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine
"SARS-CoV-2 variants
As SARS-CoV-2 viruses undergo evolution, new variants may be associated with higher transmissibility, disease severity, risk of reinfection, or a change in antigenic composition. Preliminary findings of slightly reduced ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness against B1.1.1.7 variant and markedr eduction of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness in mild to moderate disease against B1.351 variant need to be demonstrated in ongoing clinical trials and post-implementation evaluations. This highlights the urgent need for a coordinated approach for surveillance and evaluation of variants and their potential impact on vaccine effectiveness."
Date of WHO Emergency Use Listing (EUL) recommendation:
• COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant], SK Bioscience Co. Ltd: 15 February 2021
• COVISHIELD™, ChAdOx1 nCoV-19 Corona Virus Vaccine (Recombinant), Serum Institute of India Pvt. Ltd: 15 February 2021
• AZD1222 (ChAdOx1-S [recombinant]), AstraZeneca, UK: anticipated March-April 2021
а слово "абирвалг" степанов вимовляти вже навчився?
самое прикольное что это заявляет какой то там министр, а не профильный имунолог или представитель компании-производителя. А вот от них я такого как раз не слышу)