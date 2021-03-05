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Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов

Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Защищает, и все подтверждения, в том числе то, что мы получаем из Британии. Да, она полностью действенная", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав
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Топ комментарии
+12
Так оказывается Пфайзер и Модерна это говно по сравнению с индийским ковишилдом
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05.03.2021 09:22
+12
Степанов! Тебе бы пирамидки Ю-шинсе продавать
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05.03.2021 09:24
+9
Вот что откат баблонесущий на ковишидле делает. Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3725
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05.03.2021 09:21
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Вікно Овертона і ящик Пандори...... Відкриті.
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05.03.2021 09:20 Ответить
Вот что откат баблонесущий на ковишидле делает. Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3725
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05.03.2021 09:21 Ответить
Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 29
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05.03.2021 09:22 Ответить
Так оказывается Пфайзер и Модерна это говно по сравнению с индийским ковишилдом
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05.03.2021 09:22 Ответить
Степанов! Тебе бы пирамидки Ю-шинсе продавать
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05.03.2021 09:24 Ответить
Он их и продает. Только название сменил. Теперь это ковишилд.
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05.03.2021 09:32 Ответить
чтоб сделать такие заявления, нужно провести серию научных экспериментов, имея в наличии все указанные штамммы.Причем эти штаммы должны быть в организме человека.На все это несколько месяцев времени - минимальный срок.Можна диссертацию реальную забацать. Уже сделали?? Крутизна!
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05.03.2021 09:37 Ответить
И сразу глазки загорелись, ручки зачесались, слюнка потекла.
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05.03.2021 09:25 Ответить
Ага, ещё лечит от сглаза,порчи,восстанавливает карму...
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05.03.2021 09:26 Ответить
От этого всего анальные анализы с палочками, но попозже.
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05.03.2021 09:31 Ответить
и приводит к бессмертию😂
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05.03.2021 09:33 Ответить

@tZEinform

Закупка вакцин производимое властью Зеленского со скрытием от общественности и органов контроля данных, является нарушением требований подписанного ими же , меморандума МВФ.
Ст. 14 Меморандума МВФ "Любые государственные закупки в останутся полностью прозрачными и будут включать информацию о бенефициарных владельцах участвующих в торгах компаний."
Власти взяли на себя обязательство публиковать все объявления о закупках в доступной для широкой общественности форме.
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05.03.2021 09:28 Ответить
А откуда эта особь это знает???
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05.03.2021 09:28 Ответить
Особь укололась этим чудо-средством и теперь видит прошлое, будущее и в ультрафиолетовом диапазоне.
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05.03.2021 09:33 Ответить
Вот же лживый подонок! Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7414
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05.03.2021 09:29 Ответить
Туфта всё это , надёжно спасает только народный метод - чеснок с горилкой и бацила дохнет .
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05.03.2021 09:30 Ответить
... а так же от поноса. золотухи и геморроя.
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05.03.2021 09:31 Ответить
Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1651
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05.03.2021 09:31 Ответить
Невже це правда? Боже,яке щастя!!!😭
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05.03.2021 09:31 Ответить
_Это вообще какая-то несертифицированная и самопальная бормотуха, сделанная на левом оборудовании и она с астрозенека просто даже рядом не стояла.
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05.03.2021 09:31 Ответить
Скоро дойдем до 98% эффективности как у Спутника 😁 СПИД она паралельно не лечит?
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05.03.2021 09:31 Ответить
Завтра-послезавтра озвучат, что эта жижа как побочное действие лечит рак, инсульт и диабет. Но тогда она станет дороже.
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05.03.2021 09:35 Ответить
Аналоговнет!😆
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05.03.2021 09:31 Ответить
это чтоб люди уже сейчас астразенекой колотся начали, угрожает)
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05.03.2021 09:32 Ответить
Стёпа а кто тебе теперь вообще верит. Может по твоим убеждениям как опытного фельдшера эта вакцина вообще вселечащая. Иди кури бамбук и клоуну предложи вы же " команда". ПОЗОРИЩЕ.
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05.03.2021 09:44 Ответить
Коменти - вогонь. Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7246 Читаю і плачу.
Люди, ну, шо ви такі вредні, га ? Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7246
Він же так старається ! Уже і обзивав, і лякав, і клявся-божився, і обіцяв ...
Третій день не замовкає - просить-благає ...
А ви ніяк не вірите ! Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7246
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05.03.2021 09:45 Ответить
Вони роблять вигляд, шо чекають на Пфайзер.
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05.03.2021 09:52 Ответить
А-а-а ...
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05.03.2021 09:53 Ответить
Давно переплюнул Геббельса
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05.03.2021 09:52 Ответить
Из прессы стало известно о том, что правительство отнесло данные о вакцинах, которые оно закупает, к категории секретных документов. Этот довольно странный шаг почему-то не заинтересовал массу правоохранительных органов, которые призваны бороться с должностными преступлениям высших чиновников и коррупцией. В самом деле, названия вакцин и их примерный рейтинг в мире имеется в открытом доступе. Также легко найти данные о том, сколько денег тратят страны на покупку тех или иных вакцин и потому несложно установить их стоимость. В таком случае просто интересно, что же такое закрывает правительство, что не должна знать общественность? Ведь в данном случае они распоряжаются бюджетными деньгами, что по определению должно быть прозрачно.
Но господа Шмыгаль и Степанов это сделали напрасно. Ведь до этого момента они оба выглядели как невежественные лоботрясы, которые вытворяют всякую дичь просто потому, что попали не в свою тарелку и тупо не понимали, что вокруг происходит. По крайней мере, известная арестантская тактика, известная под условным названием «косить под дурака», вполне могла бы пройти. Суть этой тактики сводится к размыванию одного из основных квалифицирующих признаков преступления - умысла. То есть, специалист изо всех сил демонстрирует уровень своих умственных способностей, намного ниже плинтуса, причем - не своей квартиры, а соседской, тремя этажами ниже и надеется, что его подвиг, совершенный неумышленно, получит более мягкую оценку суда. И надо сказать, иногда такие номера проходят.
Но в данном случае, самое важное для такого актера - держать одну линию. Если ты уже дурак, то показывай дурь во всем. Проще говоря, тебе надо определиться, умный ты или красивый и не выходить из образа ни при каких обстоятельствах. Если тебя поймают на том, что ты только изображаешь дурака, то будет хуже, чем в самом начале, поскольку твоя игра показывает не только умышленные действия, но и попытку избежать наказание, используя диспозицию статьи уголовного кодекса, по которой тебя обвиняют. Это только кажется, что косить под дурака - простое дело. Да, это можно делать какое-то время, но если это растягивается на месяцы, то тебя либо поймают на игре, поставив психологическую ловушку, либо ты сам завалишься, утратив бдительность.
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05.03.2021 09:53 Ответить
И вот джентльмены засыпались, утратив бдительность. До этого момента они играли роли простаков, но как только решили засекретить общественно значимую информацию, доступную для общественности в нормальных странах, то это говорит о том, что они четко понимают, что нарушают закон и пытаются замести следы вот таким неуклюжим образом. Но им следует знать, что рано или поздно, а ситуация вокруг пандемии все же пройдет свой дедлайн и как бы они не скрывали то, что делали или должны были делать, но не делали - обязательно вскроется.
Причем, это будут не столько чисто наши, национальные раскопки, а это станет элементом общемирового тренда. Ведь пандемия унесла огромное количество жизней. В мире - 2,6 млн, а в Украине - 26+ тыс и кто-то ответит за то, что не были приняты все доступные меры для того, чтобы не допустить подобной катастрофы. Более того, была допущена масса ошибок, стоивших жизней людей, и за это - тоже будут отвечать чиновники, которые были ответственными за борьбу с вирусом.
Прямо сейчас во Франции началось слушание огромного коллективного иска по поводу действий властей, относительно домов престарелых. Напомним, какое-то время назад, в начальной фазе пандемии, правительство закрыло эти дома и (Шмыгаль - приготовиться) закрыло данные об их состоянии. Как потом оказалось, там была полная катастрофа, и когда это вскрылось, показатель смертности прыгнул до невероятных значений, просто за один день. Нечто подобное мир увидел только во второй, более мощной волне, уже через полгода.
Так вот, адвокаты уже затребовали все данные о том, что и как там происходило, в этих домах. Родственники погибших жаждут найти виновных и получить компенсации за гибель родственников. К иску присоединяются все новые истцы. И это - только во Франции. Думаю, что это - первая ласточка, а скоро их будут стаи. Так что лучше бы Шмыгалю и Степанову было играть роль бестолковых лопухов, но теперь - все. Этот номер уже не пройдет. Причем, никто их не подлавливал, они просто совершили ошибку. - https://defence-line.org/2021/03/dorogaya-oshibka/
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05.03.2021 09:53 Ответить
Стєпанов бреше. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) Covid-19 vaccine against the B.1.351 variant in South Africa - 10,4%
WHO:"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer. The data reviewed at this time support the conclusion that the known and potential benefits of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine outweigh the known and potential risks." https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine
"SARS-CoV-2 variants
As SARS-CoV-2 viruses undergo evolution, new variants may be associated with higher transmissibility, disease severity, risk of reinfection, or a change in antigenic composition. Preliminary findings of slightly reduced ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness against B1.1.1.7 variant and markedr eduction of ChAdOx1-S/nCoV-19 [recombinant] vaccine effectiveness in mild to moderate disease against B1.351 variant need to be demonstrated in ongoing clinical trials and post-implementation evaluations. This highlights the urgent need for a coordinated approach for surveillance and evaluation of variants and their potential impact on vaccine effectiveness."

Date of WHO Emergency Use Listing (EUL) recommendation:
• COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant], SK Bioscience Co. Ltd: 15 February 2021
• COVISHIELD™, ChAdOx1 nCoV-19 Corona Virus Vaccine (Recombinant), Serum Institute of India Pvt. Ltd: 15 February 2021
• AZD1222 (ChAdOx1-S [recombinant]), AstraZeneca, UK: anticipated March-April 2021
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05.03.2021 10:14 Ответить
Вообще-то брешет это падло всегда - или почти всегда.
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05.03.2021 10:23 Ответить
Шаріков нервово палить осторонь .....

а слово "абирвалг" степанов вимовляти вже навчився?
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05.03.2021 10:33 Ответить
а Степанов уже подумав, чим він буде колоти уколотих по другому колу??? він поділив привезену партію на 2?
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05.03.2021 10:56 Ответить
"Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса, - Степанов" - ВЕРЮ! ВЕРЮ!!!! ( напомню, астра/зенека с треском пролетела в южной африке, и отуда, (не) вежливо попросили ее забрать )
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05.03.2021 10:57 Ответить
Вакцина Covishield действенна против новых штаммов коронавируса.
самое прикольное что это заявляет какой то там министр, а не профильный имунолог или представитель компании-производителя. А вот от них я такого как раз не слышу)
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05.03.2021 11:09 Ответить
Защищает, и все подтверждения, в том числе то, что мы получаем из Британии. Да, она полностью действенная", - сказал Степанов., а бриты в курсе об этой вакцине и они этой вакциной вакцинируют население Англии?
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05.03.2021 11:20 Ответить
 
 