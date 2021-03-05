Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу, - Степанов

Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Захищає, і всі докази, зокрема те, що ми отримуємо з Британії. Так, вона повністю дієва", - сказав Степанов.

Читайте також: Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ