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Новости Политика Украины
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Рада сегодня заслушает Степанова и рассмотрит отсрочку установки потребителям счетчиков газа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает Степанова и рассмотрит отсрочку установки потребителям счетчиков газа

На Часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов доложит о выполнении плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.

Час вопросов к правительству традиционно пройдет в начале заседания в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди вопросов повестки дня - рассмотрение в первом чтении законопроекта №4290 "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях". Он предусматривает урегулирование вопроса о назначении временно исполняющих обязанности глав местных государственных администраций в случае отсутствия на рабочем месте председателя облгосадминистрации и всех его заместителей.

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Депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении проект закона №4290 "О мультимодальных перевозках".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №4248-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа)".

Повестка дня также предусматривает принятие постановлений о переименовании ряда населенных пунктов.
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А де в нас не стоять лічильники газу? Мабуть за 4-х метровими заборами та в особняках по три поверхи. То це їм дають постійно відстрочку на встановлення лічильників і це вони не платять за енергоносії, а потім зявляється багатомілярдна заборгованість, яку списують за рахунок коштів платників податків з бюджету. Так?
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05.03.2021 09:41 Ответить
Шановный, вы такой злой и нервный! Вы знаете, как дорого со счетчиком отапливать газом такие дворцы?! А без счетчика небольшие манипуляции с пректом позволяют платить жалкие копейки. Остальное заплатят пересични громадяны, когда им вхерачат новые заоблачные тарифы. Вам что, жалко, да?
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05.03.2021 09:44 Ответить
В многоквартирных домах часто не стоят счетчики газа. Так что не истери. Рада сьогодні заслухає Степанова і розгляне відтермінування встановлення споживачам лічильників газу - Цензор.НЕТ 8383
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05.03.2021 09:50 Ответить
Не П***И ! Скажу коротко.
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05.03.2021 09:52 Ответить
Чего злой такой? Депрессия? Сходи к врачу. Рада сьогодні заслухає Степанова і розгляне відтермінування встановлення споживачам лічильників газу - Цензор.НЕТ 5515
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05.03.2021 10:03 Ответить
Ні, це правда! В нашому та сусідніх будинках лічильників газу немає. Газовики намагалися встановити загальні, але мешканці вийшли й не дали їм підійти до труби.
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05.03.2021 10:33 Ответить
Нехай єту алчную брехливую тварь на суде заслушают, прежде чем посадить на 100500 лет с конфискацией.
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05.03.2021 09:41 Ответить
Без счетчиков газа - отключать! А облгазы штрафовать.
Обязать обеспечить всех до 2023г индивидуальными счетчиками тепла!
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05.03.2021 09:51 Ответить
За законом про облік газу газовики а саме Облгази зобов'язані встановити в кожній квартирі лічильник. Але де закон а де вони?! Чекають поки пересічні самі своїм коштом встановлять.
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05.03.2021 10:36 Ответить
Сегодня пнут крису донецкую, очередь за шмигалем.
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05.03.2021 10:58 Ответить
 
 