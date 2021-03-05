Рада сегодня заслушает Степанова и рассмотрит отсрочку установки потребителям счетчиков газа
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На Часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов доложит о выполнении плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.
Час вопросов к правительству традиционно пройдет в начале заседания в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Среди вопросов повестки дня - рассмотрение в первом чтении законопроекта №4290 "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях". Он предусматривает урегулирование вопроса о назначении временно исполняющих обязанности глав местных государственных администраций в случае отсутствия на рабочем месте председателя облгосадминистрации и всех его заместителей.
Депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении проект закона №4290 "О мультимодальных перевозках".
Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №4248-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа)".
Повестка дня также предусматривает принятие постановлений о переименовании ряда населенных пунктов.
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