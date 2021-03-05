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ВР (11782) перейменування (508) Степанов Максим (2011) лічильник (21)

Рада сьогодні заслухає Степанова і розгляне відтермінування встановлення споживачам лічильників газу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні заслухає Степанова і розгляне відтермінування встановлення споживачам лічильників газу

На Годині запитань до уряду у Верховній Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповість про виконання плану вакцинації населення України проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Година запитань до уряду традиційно відбудеться на початку засідання в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Серед питань порядку денного - розгляд у першому читанні законопроєкту №4290 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Він передбачає врегулювання питання щодо призначення тимчасового виконувача обов'язків голови місцевих державних адміністрацій у випадку відсутності на робочому місці голови облдержадміністрації та всіх його заступників.

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Депутати також планують розглянути в першому читанні проєкт закону №4290 "Про мультимодальні перевезення".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №4248-1 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу)".

Порядок денний також передбачає ухвалення постанов про перейменування низки населених пунктів.

Автор: Наталя Джума
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А де в нас не стоять лічильники газу? Мабуть за 4-х метровими заборами та в особняках по три поверхи. То це їм дають постійно відстрочку на встановлення лічильників і це вони не платять за енергоносії, а потім зявляється багатомілярдна заборгованість, яку списують за рахунок коштів платників податків з бюджету. Так?
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05.03.2021 09:41 Відповісти
Шановный, вы такой злой и нервный! Вы знаете, как дорого со счетчиком отапливать газом такие дворцы?! А без счетчика небольшие манипуляции с пректом позволяют платить жалкие копейки. Остальное заплатят пересични громадяны, когда им вхерачат новые заоблачные тарифы. Вам что, жалко, да?
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05.03.2021 09:44 Відповісти
В многоквартирных домах часто не стоят счетчики газа. Так что не истери. Рада сьогодні заслухає Степанова і розгляне відтермінування встановлення споживачам лічильників газу - Цензор.НЕТ 8383
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05.03.2021 09:50 Відповісти
Не П***И ! Скажу коротко.
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05.03.2021 09:52 Відповісти
Чего злой такой? Депрессия? Сходи к врачу. Рада сьогодні заслухає Степанова і розгляне відтермінування встановлення споживачам лічильників газу - Цензор.НЕТ 5515
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05.03.2021 10:03 Відповісти
Ні, це правда! В нашому та сусідніх будинках лічильників газу немає. Газовики намагалися встановити загальні, але мешканці вийшли й не дали їм підійти до труби.
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05.03.2021 10:33 Відповісти
Нехай єту алчную брехливую тварь на суде заслушают, прежде чем посадить на 100500 лет с конфискацией.
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05.03.2021 09:41 Відповісти
Без счетчиков газа - отключать! А облгазы штрафовать.
Обязать обеспечить всех до 2023г индивидуальными счетчиками тепла!
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05.03.2021 09:51 Відповісти
За законом про облік газу газовики а саме Облгази зобов'язані встановити в кожній квартирі лічильник. Але де закон а де вони?! Чекають поки пересічні самі своїм коштом встановлять.
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05.03.2021 10:36 Відповісти
Сегодня пнут крису донецкую, очередь за шмигалем.
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05.03.2021 10:58 Відповісти
 
 