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Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба

Украина планирует открыть в трех странах мира. В частности, ожидается открытие посольств в Республике Гана, Чили и Филиппинах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Украина уже начала работу по открытию новых посольств и консульств в мире.

"Будет создано посольство Украины в Республике Гана. Это соответствует нашему курсу на постепенное укрепление позиций в Африке. Будет открыто посольство Украины в Филиппинах, страна очень сложная, с ней нужно работать для того, чтобы она более благосклонно относилась к украинским инициативам в международных организациях", - отметил министр.

Кроме того, Кулеба добавил, что в полноценное посольство будет превращено посольство Украины в Чили.

"Сейчас это отделение другого посольства, но мы его превратим на полноценное посольство", - объяснил глава МИД.

"Будет создано генеральное консульство в Мумбаи. ... Долгожданное генеральное консульство во Вроцлаве. И консульство в Сигету-Мармацией, столице украинства в Румынии", - подытожил Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ржали всей Монголией Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2859 Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2859 Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2859
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05.03.2021 09:57 Ответить
А смысл?
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05.03.2021 09:57 Ответить
Смысл в поддержке интересов украинского бизнеса в этих странах, если, конечно, консулы не будут там тупо бухать)
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05.03.2021 10:41 Ответить
А ще треба відкрити посольства на Марсі, Веері і Місяці. Космічну програму Зєлєнскій вже благословив.
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05.03.2021 10:00 Ответить
Тупое мероприятия. Когда враг у ворот. Вы дебилы ?
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05.03.2021 10:15 Ответить
Больше посольств хороших и разных! И полк дипломатов, секретарей и охраны и зарплату им 4444 уё. каждому!
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05.03.2021 10:21 Ответить
Як же ж ми без цих посольств та жили... Ти б краще посла в НАТО призначив, бо вже другий рік як не призначаєш, зате Бадена запитуєш, чому ми не там... 😡
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05.03.2021 10:28 Ответить
 
 