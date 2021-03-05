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Україна відкриє посольства в Республіці Гана, Чилі та Філіппінах, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна відкриє посольства в Республіці Гана, Чилі та Філіппінах, - Кулеба

Україна планує відкрити в трьох країнах світу. Зокрема, очікується відкриття посольств в Республіці Гана, Чилі та Філіппінах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, Україна вже розпочала роботу з відкриття нових посольств і консульств у світі.

"Буде створено посольство України в Республіці Гана. Це відповідає нашому курсу на поступове зміцнення позицій в Африці. Буде відкрито посольство України в Філіппінах, країна дуже складна, з нею потрібно працювати для того, щоб вона більш прихильно ставилася до українських ініціатив в міжнародних організаціях", - зазначив міністр.

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Крім того, Кулеба додав, що на повноцінне посольство буде перетворено посольство України в Чилі.

"Зараз це відділення іншого посольства, але ми його перетворимо на повноцінне посольство", - пояснив глава МЗС.

"Буде створено генеральне консульство в Мумбаї. ... Довгоочікуване генеральне консульство у Вроцлаві. І консульство в Сігету-Мармацієй, столиці українства в Румунії", - підсумував Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Ржали всей Монголией Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2859 Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2859 Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2859
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05.03.2021 09:57 Відповісти
А смысл?
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05.03.2021 09:57 Відповісти
Смысл в поддержке интересов украинского бизнеса в этих странах, если, конечно, консулы не будут там тупо бухать)
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05.03.2021 10:41 Відповісти
А ще треба відкрити посольства на Марсі, Веері і Місяці. Космічну програму Зєлєнскій вже благословив.
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05.03.2021 10:00 Відповісти
Тупое мероприятия. Когда враг у ворот. Вы дебилы ?
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05.03.2021 10:15 Відповісти
Больше посольств хороших и разных! И полк дипломатов, секретарей и охраны и зарплату им 4444 уё. каждому!
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05.03.2021 10:21 Відповісти
Як же ж ми без цих посольств та жили... Ти б краще посла в НАТО призначив, бо вже другий рік як не призначаєш, зате Бадена запитуєш, чому ми не там... 😡
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05.03.2021 10:28 Відповісти
 
 