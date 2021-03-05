Простуда или незначительное повышение температуры не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, - Ляшко
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Незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказаниями для вакцинации от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, инструкция вакцины предусматривает следующие противопоказания к вакцинации: повышенная чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, тромбоцитопения, вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом.
"В то же время незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказанием", - добавил главный санврач.
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