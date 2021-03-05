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Простуда или незначительное повышение температуры не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Простуда или незначительное повышение температуры не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказаниями для вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, инструкция вакцины предусматривает следующие противопоказания к вакцинации: повышенная чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, тромбоцитопения, вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом.

"В то же время незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказанием", - добавил главный санврач.

Читайте: Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Мягко говоря , странное заявление. Впервые слышу что вакцинировать ( и не только от ковида) можно не вполне здоровому человеку.
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05.03.2021 10:06 Ответить
В усі часи факт того, що епідемія в розпалі, було протипоказанням для вакцинації через ефект антитільного підсилення. В адекватній паралельній реальності щеплення робляться ЗАЗДАЛЕГІДЬ.

Тому або епідемії немає, або людям бажають нашкодити. Насправді ж виходить, що й те, й інше.
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05.03.2021 10:07 Ответить
Господи ! Яке воно дурне і недолуге !
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05.03.2021 10:16 Ответить
Щепитися при наявності температури чи хвороби - це нонсенс ! У того ляшка скільки класів освіти, три чи три з половиною?
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05.03.2021 10:16 Ответить
Застуда чи незначне підвищення температури не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3371
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05.03.2021 10:18 Ответить
Всю жизнь как Отче наш знали, при недомогании и температуре вакцинироваться запрещено.
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05.03.2021 10:39 Ответить
скоро і "холодні ноги" не будуть протипоказанням для щеплення ! бо бажаючих в колоти не відому речовину з засекреченою ціною та виробником не так і багато .
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05.03.2021 10:39 Ответить
И еще тупорылым журналистам не мешало бы выучить разницу между сывороткой и вакциной. А то лепят что попало по телевизору.
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05.03.2021 10:41 Ответить
Да масмедиа видно дано указ делать людей еще тупее и быдлее, вместо наоборот(
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05.03.2021 11:31 Ответить
 
 