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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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"Из-за позиции России ТКГ все больше напоминает театр абсурда", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Позиция Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, из-за которой переговорный процесс затягивается и какие-либо решения не принимаются, ставит вопрос о принципиальной возможности проведения эффективных переговоров на этой площадке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В ТКГ сейчас надо говорить не об изменении места, а о том, чтобы там в принципе происходили эффективные переговоры, потому что из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам, дискуссиям, лишь бы только затягивать процесс и не принимать никаких решений", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, не место проведения ТКГ является проблемой.

"Проблемой является то, что, несмотря на все усилия Украины, все усилия нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив, и называние белого черным, и попытки перекладывать ответственность за все на Украину. Не то, чтобы это было что-то новое, чего мы не знали, но сейчас, за последние семь лет конфликта, это уже просто вышло на какой-то топ-уровень, и это та проблема, которую надо в первую очередь решать", - подчеркнул министр.

Также читайте: Вопрос о включении США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Пусть зебилоид на колени перед путиным станет, - может поможет!
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05.03.2021 10:14
+3
пусть Байден закрывает этот балаган.Надоели уже.
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05.03.2021 10:12
+3
Семь лет театр абсурда ,он только заметил ,а как же мир в глазах *****, шефа подставляете милейший 🙄🤦😅 . Шо Дедушка Байден животворящий делает ,как у Киева ретторика поменялась 🤫
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05.03.2021 10:15
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пусть Байден закрывает этот балаган.Надоели уже.
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05.03.2021 10:12 Ответить
Пусть зебилоид на колени перед путиным станет, - может поможет!
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05.03.2021 10:14 Ответить
Семь лет театр абсурда ,он только заметил ,а как же мир в глазах *****, шефа подставляете милейший 🙄🤦😅 . Шо Дедушка Байден животворящий делает ,как у Киева ретторика поменялась 🤫
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05.03.2021 10:15 Ответить
"Стоїть" питання по відновленню антипутінської, антикасапської міжнародної коаліції на чолі України, Грузії, Молдови, Японії, Німеччини, Фінляндії (держав, у яких касапи окуповали і анексували значні території) та США. От відновіть таку коаліцію, і її можна розпочинати з США. Бо дуже легко було порушити те, що створив Порошенко... відновити - в мільон раз важче
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05.03.2021 10:15 Ответить
гарна ідея ! тільки без німців , бо вони Кінексберг поміняють на ПП-3...
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05.03.2021 10:49 Ответить
Відновленні? Тобто - вона була, а потім - кудись поділася? І у чому у реальності виражалось її існування, а потім - нібито розвал?
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05.03.2021 11:03 Ответить
Таке враження, що зелена шобла всі сім років жила в іншій країні....і всі 7 років бачила як в "глазах Ху#ла тільки Мір"...
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05.03.2021 10:15 Ответить
_Какая-то совместная с захватчиком - оккупантом! - комиссия, это и есть сам по себе полный абсурд! Комиссия оккупанта и оккупированного, агрессора и его жертвы - это чистая шиза вообще-то!
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05.03.2021 10:15 Ответить
Засрашка сама по себе-театр абсурда.
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05.03.2021 10:16 Ответить
Зелений театр абсурду-95. Нехай янелох збацає їм на піаніні, може допоможе.
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05.03.2021 10:20 Ответить
там і так з нашого боку грають професіонали Кравчучка і Люся !
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05.03.2021 10:45 Ответить
Театр абсурду з ТКГ зробили зелені перемовники. Це коли відкинувши здоровий глузд і попередній досвід замість відстоювання державних інтересів стали шукати мир в очах пуйла.
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05.03.2021 10:31 Ответить
Надо прекратить.
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05.03.2021 10:48 Ответить
Очи чёрные-е-е
Очи жгучие-е-е-е
Очи Путина
Глубочайшые-е-е-е !!!
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05.03.2021 11:15 Ответить
 
 