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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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"Через позицію Росії ТКГ дедалі більше нагадує театр абсурду", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Позиція Російської Федерації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), через яку переговорний процес затягується і будь-які рішення не ухвалюються, ставить питання про принципову можливість проведення ефективних переговорів на цьому майданчику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У ТКГ наразі треба говорити не про зміну місця, а про те, щоб там в принципі відбувалися ефективні переговори, тому що через позицію РФ ТКГ все більше нагадує театр абсурду, де Росія і запрошені представники так званих ДНР і ЛНР просто водять ситуацію колом, вдаються до якихось абсурдних аргументів, дискусій, аби лише затягувати процес і не ухвалювати жодних рішень", - сказав Кулеба на онлайн-прес-брифінгу в п'ятницю.

За словами Кулеби, не місце проведення ТКГ є проблемою.

Також читайте: Питання про включення США в склад ТКГ щодо Донбасу не стоїть на порядку денному, - Кулеба

"Проблемою є те, що, незважаючи на всі зусилля України, всі зусилля нашої делегації в ТКГ, ми бачимо з того боку суцільний деструктив, і називання білого чорним, і спроби перекладати відповідальність за все на Україну. Не те, щоб це було щось нове, чого ми не знали, але наразі, за останні сім років конфлікту, це вже просто вийшло на якийсь топ-рівень, і це та проблема, яку треба насамперед вирішувати", - зазначив глава МЗС України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Пусть зебилоид на колени перед путиным станет, - может поможет!
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05.03.2021 10:14
+3
пусть Байден закрывает этот балаган.Надоели уже.
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05.03.2021 10:12
+3
Семь лет театр абсурда ,он только заметил ,а как же мир в глазах *****, шефа подставляете милейший 🙄🤦😅 . Шо Дедушка Байден животворящий делает ,как у Киева ретторика поменялась 🤫
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05.03.2021 10:15
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пусть Байден закрывает этот балаган.Надоели уже.
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05.03.2021 10:12 Відповісти
Пусть зебилоид на колени перед путиным станет, - может поможет!
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05.03.2021 10:14 Відповісти
Семь лет театр абсурда ,он только заметил ,а как же мир в глазах *****, шефа подставляете милейший 🙄🤦😅 . Шо Дедушка Байден животворящий делает ,как у Киева ретторика поменялась 🤫
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05.03.2021 10:15 Відповісти
"Стоїть" питання по відновленню антипутінської, антикасапської міжнародної коаліції на чолі України, Грузії, Молдови, Японії, Німеччини, Фінляндії (держав, у яких касапи окуповали і анексували значні території) та США. От відновіть таку коаліцію, і її можна розпочинати з США. Бо дуже легко було порушити те, що створив Порошенко... відновити - в мільон раз важче
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05.03.2021 10:15 Відповісти
гарна ідея ! тільки без німців , бо вони Кінексберг поміняють на ПП-3...
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05.03.2021 10:49 Відповісти
Відновленні? Тобто - вона була, а потім - кудись поділася? І у чому у реальності виражалось її існування, а потім - нібито розвал?
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05.03.2021 11:03 Відповісти
Таке враження, що зелена шобла всі сім років жила в іншій країні....і всі 7 років бачила як в "глазах Ху#ла тільки Мір"...
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05.03.2021 10:15 Відповісти
_Какая-то совместная с захватчиком - оккупантом! - комиссия, это и есть сам по себе полный абсурд! Комиссия оккупанта и оккупированного, агрессора и его жертвы - это чистая шиза вообще-то!
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05.03.2021 10:15 Відповісти
Засрашка сама по себе-театр абсурда.
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05.03.2021 10:16 Відповісти
Зелений театр абсурду-95. Нехай янелох збацає їм на піаніні, може допоможе.
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05.03.2021 10:20 Відповісти
там і так з нашого боку грають професіонали Кравчучка і Люся !
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05.03.2021 10:45 Відповісти
Театр абсурду з ТКГ зробили зелені перемовники. Це коли відкинувши здоровий глузд і попередній досвід замість відстоювання державних інтересів стали шукати мир в очах пуйла.
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05.03.2021 10:31 Відповісти
Надо прекратить.
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05.03.2021 10:48 Відповісти
Очи чёрные-е-е
Очи жгучие-е-е-е
Очи Путина
Глубочайшые-е-е-е !!!
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05.03.2021 11:15 Відповісти
 
 