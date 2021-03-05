Великобритания спроектирует новые ракетные катера специально для Украины, - атташе посольства Вудс
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Великобритания спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума. Первых четыре катера будут построены в Британии, при этом украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ, учиться и тренироваться.
Об этом рассказал в интервью газете "День" атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс, передает Цензор.НЕТ.
"Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов. И на них планируют установить артиллерийские системы и ракеты", - отметил он.
По словам Вудса, это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании.
"А вторая часть - четыре ракетных катера - будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, потому что вы получите эти способности здесь, в Украине. Другая опция, которую мы изучаем, которая еще не формализованная, это - совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве", - рассказал Вудс.
В Британии рассчитывают начать строительство первого катера в начале следующего года.
Пожалуйста, подождите...
Ракетные катера - это именно то, что нужно нам для концепции "москитного флота", а вовсе не бесполезные МБАКи, которые клепались на Ленинской Кузне.
Ракетные катера - это именно то, что нужно нам для концепции "москитного флота", а вовсе не бесполезные МБАКи, которые клепались на Ленинской Кузне.
Вы пишите о том о чем не знаете. Мбак это прикрытие портов, баз, вышек, в том числе от малоразмерных плавучих средств. Давайте, что ли будем резиновые лодки ракетами топить.
Против резиновых лодок достаточно и Айлендов. МБАКи же - вы совершенно правы - годятся исключительно для охраны портов и других объектов от резиновых лодок - как флотская единица ценность у них минимальная..
МБАКи же - ну да, объекты могут охранять...вышки Бойко могли бы охранять...если бы эти вышки не были уже захвачены кацапами. Теоретически могут отгонять легкие катера ФСБ от наших судов...но все равно этим судам нужно через Керченский пролив проходить, и там их все равно задержат - МБАКи никак не помогут.
Все зависит кто будет писать ТЗ.. Если товарисчи Буденный и Ворошилов то будут там стойла для лошадей и пулеметы Максим...А на фотке нибулоновской постройки буксир Т3500, проэкт тоже николаевский. Отличается от совка не?
от 50 до 65 метров, скорость в 40 узлов, .. вооружение: артиллерийские системы и ракеты.. значит будут ПКР + ЗРК, + наверно торпеды, + РЛС..
значит водоизмещение будет примерно до 400 тонн..
хороший катер вырисовывается.. это гуд!.
вот примерно схожий пример по ТТХ - финские ракетные катера типа Hamina..
Водоизмещение 250 т.
размеры: 51 / 8,5 / 1,7 м. (длина/ширина/осадка)
Движки/энергия: 2 × MTU 16V 538 ТВ93 дизельные установки, 5520 кВт;2 × водоструйные Rolls Royce Kamewa 90SII.
Скорость хода 30 узл.
Дальность плавания 500 миль
вооруженеи: ПКР, ЗРК, торпеды, глубинные бомбы, арт пушка,
РЛС, ГАС, постановщик помех MASS,
и другие плюшки..
видимо Порошенко забрал у него канХфету в детстве, и теперь у этого дятла фишечка против порохоботов..
1) то, что у кацапни нет и не предвидится подобных ракетных катеров в ближайшем и отдалённом будущем..
2) проект ракетных катеров новый, и он проектируется под существующие угрозы, которые испытывают на себе все станы-соседи Рашки..
3) это значит, что когда Украина получит/построит себе 8 ракетных катеров, то можно будет предложить нашим балтийским странам-друзьям: Эстония, Латвия, Литва подобные катера.. так же эти катера можно будет предложить Польше..
таким образом, есть экспортная перспектива.. это гуд!!!
Наши штабные крысы собираются на новые корабли поставить советские торпедные аппараты и пулеметы.... Времен 60х 70х!
Увы, эти отсталые корабли на это не расчитаны!
Где ты тупое ватное чмо прочитало что это сказал именно скрипин и про эти катера?
Ты вообще с логикой не дружишь!
И о каком бушмастере ты бредиш? Я нашёл кучу современного оружия и бренетранспортеров. И все они точно не производства СССР.
Не пиши мне тупэ.... С такими спорить и общаться моветон!