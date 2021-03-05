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Разрабатываются новые правила использования дипломатического транспорта. Каждый недобропорядочный сотрудник МИДа будет нести ответственность, - Кулеба

Разрабатываются новые правила использования дипломатического транспорта. Каждый недобропорядочный сотрудник МИДа будет нести ответственность, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины готовят изменения правил использования дипломатических автобусов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По моему поручению уже готовятся изменения правил использования дипломатических автобусов. Мы рассматриваем разные опции, это и возможность пломбирования автобусов, и трекинга их передвижения, фиксирования четкого описания того, что находится на борту такого автобуса", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас новые правила разрабатывают юристы.

"Мы сделаем все для того, чтобы наш дипломатический транспорт использовался исключительно по назначению. Я не могу гарантировать добропорядочность каждого из двух тысяч сотрудников МИД, но я заверяю, что каждый, кто будет вести себя как недобропорядочный человек, будет нести за это ответственность", - указал министр.

Также глава ведомства указал, что будет повышен антикоррупционный риск использования транспортных средств МИД со среднего до высокого. "В новой антикоррупционной стратегии эта проблема получит наиболее тщательное внимание. В рамках системы МИД мы усилим ответственность не только тех людей, которые могут быть "пойманы на горячем", но и их руководителей за подобные случаи", - пояснил он.

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Кулеба также отметил, что сотрудников посольства Украины в Польше, причастных к попытке провезти через границу партию контрабанды, уволили из посольства. "Я уже информировал, что оба сотрудника, которые находились в этом автобусе, уволены из посольства Украины в Польше, их работа в посольстве завершена. Сейчас, в соответствии с действующим законодательством, продолжается дисциплинарное расследование по ним, и по результатам этого расследования я буду готов принимать самые жесткие решения", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что МИД будет абсолютно открыто к взаимодействию с правоохранительными органами и максимально поможет им выяснить все обстоятельства этого дела и провести расследование.

"Никто не имеет права бросать тень на тысячи украинских дипломатов, которые честно и усердно работают, защищая украинские интересы, интересы украинского бизнеса, украинских граждан в мире", - заявил Кулеба, указав, что каждый, кто попробует такую тень бросить, будет им объявлен персоной нон-грата в украинской дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали за попытку вывезти на служебном автомобиле валюту, золото и сигареты, - Кулеба (обновлено)

Автор: 

контрабанда (2409) МИД (6938) дипломаты (635) Кулеба Дмитрий (2880)


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Шо будут нести порядочные?
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05.03.2021 11:12 Ответить
То что сотрудников уволили это понятно. А откуда у них 16 кг золота и больше сотни тысяч $ взялись в машине? Кто дал задачу, кто грузил? Где расследование?
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05.03.2021 11:19 Ответить
Щас все вам розповіли і всіх причетних посадили.Двох звільнили і тепер будуть слідкувати щоб вони нічого зайвого небовкнули та навряд вони щось знають бо хочуть жити.
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05.03.2021 12:22 Ответить
 
 