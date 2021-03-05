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Новости Борьба с коронавирусом
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Основные этапы вакцинации мы завершим уже в этом году, - Степанов

Основные этапы вакцинации мы завершим уже в этом году, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует в этом году завершить основные этапы вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы планируем основные этапы вакцинации завершить уже в этом календарном году. То есть всех без исключения граждан Украины, которые будут желать вакцинироваться (у нас вакцинация добровольная) - всем будет предоставлен доступ к вакцине", - сказал министр.

Степанов отметил, что вакцины будет достаточно.

"На сегодня у нас есть подтвержденные поставки вакцины AstraZeneca, американской Novavax, китайской Sinovac, а также подтверждение по программе Covax, которую мы ожидаем в ближайшее время, - AstraZeneca, Pfizer и остальные вакцин, которые вошли в эту программу", - рассказал Степанов.

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Автор: 

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Тебе бы до конца года дожить...
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05.03.2021 11:41 Ответить
Весь бюджет этого года, все кредиты пойдут на "поголовную вакцинацию".....Прекрасная схема...Список "Форбс" пополнится в этом году десятком "новых лиц" из украинской власти....
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05.03.2021 11:46 Ответить
Кто вы? Степановы? У вас вон уже китайский шмурдяк пять раз дата поменялась... вчера было доставка до 7го марта, сегодня до 14го.... И это при том, что с ваших воровских слов, китайцы согласились работать только через посреда от Богатыревой... По факту, это говорит о том, что вы выбрали кантору, у которой даже нет ресурсов на доставку, за-то есть желание распилить ковидный фонд... И вы мародеры, еще что-то тут нам рассказываете и обещаетет?
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05.03.2021 11:47 Ответить
Якщо би піввареникові довпойопи не обрали зеленого папугу президентом, то зараз Україна вакцинувалась разом з Європою і нормальною вакциною.
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05.03.2021 11:53 Ответить
Та да,тебе з Валодькой вакцинували і хватить...хіба що з вас двоїх ще анальні зразки взяти.
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05.03.2021 12:08 Ответить
 
 