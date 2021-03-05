Основные этапы вакцинации мы завершим уже в этом году, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует в этом году завершить основные этапы вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы планируем основные этапы вакцинации завершить уже в этом календарном году. То есть всех без исключения граждан Украины, которые будут желать вакцинироваться (у нас вакцинация добровольная) - всем будет предоставлен доступ к вакцине", - сказал министр.

Степанов отметил, что вакцины будет достаточно.

"На сегодня у нас есть подтвержденные поставки вакцины AstraZeneca, американской Novavax, китайской Sinovac, а также подтверждение по программе Covax, которую мы ожидаем в ближайшее время, - AstraZeneca, Pfizer и остальные вакцин, которые вошли в эту программу", - рассказал Степанов.

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