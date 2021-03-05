Основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує цього року завершити основні етапи вакцинації проти коронавірусу.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав під час години запитань до уряду в парламенті міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми плануємо основні етапи вакцинації завершити вже цього календарного року. Тобто всіх без винятку громадян України, які бажатимуть вакцинуватися (у нас вакцинація добровільна), - усім буде надано доступ до вакцини", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що вакцини вистачить.

"На сьогодні у нас є підтверджені поставки вакцини AstraZeneca, американської Novavax, китайської Sinovac, а також підтвердження за програмою Covax, яку ми очікуємо найближчим часом, - AstraZeneca, Pfizer та інші вакцин, які увійшли до цієї програми", - розповів Степанов.

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