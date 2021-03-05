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Основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього року, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує цього року завершити основні етапи вакцинації проти коронавірусу.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав під час години запитань до уряду в парламенті міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми плануємо основні етапи вакцинації завершити вже цього календарного року. Тобто всіх без винятку громадян України, які бажатимуть вакцинуватися (у нас вакцинація добровільна), - усім буде надано доступ до вакцини", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що вакцини вистачить.

"На сьогодні у нас є підтверджені поставки вакцини AstraZeneca, американської Novavax, китайської Sinovac, а також підтвердження за програмою Covax, яку ми очікуємо найближчим часом, - AstraZeneca, Pfizer та інші вакцин, які увійшли до цієї програми", - розповів Степанов.

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Автор: Наталя Джума
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Тебе бы до конца года дожить...
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05.03.2021 11:41 Відповісти
Весь бюджет этого года, все кредиты пойдут на "поголовную вакцинацию".....Прекрасная схема...Список "Форбс" пополнится в этом году десятком "новых лиц" из украинской власти....
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05.03.2021 11:46 Відповісти
Кто вы? Степановы? У вас вон уже китайский шмурдяк пять раз дата поменялась... вчера было доставка до 7го марта, сегодня до 14го.... И это при том, что с ваших воровских слов, китайцы согласились работать только через посреда от Богатыревой... По факту, это говорит о том, что вы выбрали кантору, у которой даже нет ресурсов на доставку, за-то есть желание распилить ковидный фонд... И вы мародеры, еще что-то тут нам рассказываете и обещаетет?
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05.03.2021 11:47 Відповісти
Якщо би піввареникові довпойопи не обрали зеленого папугу президентом, то зараз Україна вакцинувалась разом з Європою і нормальною вакциною.
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05.03.2021 11:53 Відповісти
Та да,тебе з Валодькой вакцинували і хватить...хіба що з вас двоїх ще анальні зразки взяти.
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05.03.2021 12:08 Відповісти
 
 