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На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов
По состоянию на сегодняшний день более 127 тысяч украинцев уже записались на вакцинацию против коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Запись в очередь на вакцинацию онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. На сегодня на вакцинацию записались 127 628 человек", - заявил глава Минздрава Степанов.
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+5 Александр Александр #482640
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+3 Hanka Panyanka
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Не, ну, какой-то процент баранов присутствует в любом социуме.
https://ua24ua.net/v-oos-na-covid-privivku-soglasni-menee-20-boytsov/ В ООС на COVID-прививку согласны менее 20% бойцов
Это какой % от всего населения?
ОЧЕНЬ часто чинуши несут пургу, из которой можно умным людям сделать очень веселые выводы!
у Мойши замаячила призрачная возможность пожить одному
а тут бабка с дедом привились ...
Открой хелси.ми!