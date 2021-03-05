На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов

По состоянию на сегодняшний день более 127 тысяч украинцев уже записались на вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Запись в очередь на вакцинацию онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках - без проблем. На сегодня на вакцинацию записались 127 628 человек", - заявил глава Минздрава Степанов.

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