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На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов

Станом на сьогодні понад 127 тисяч українців вже записалися на вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Запис у чергу на вакцинацію онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках - без проблем. На сьогодні на вакцинацію записалися 127 628 осіб", - заявив глава МОЗ Степанов.

Також читайте: Основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього року, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Вакцинироваться у зелёных слуг - это как покупать золотые украшения у цыган на базаре....
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05.03.2021 11:56
+3
если вакцинация в Украине займет как минимум 60 лет, то я могу и не дожить... я точно не попадаю ни в какие приоритетные группы...
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05.03.2021 11:52
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Суицидники из Тик-Тока
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05.03.2021 11:47 Відповісти
если вакцинация в Украине займет как минимум 60 лет, то я могу и не дожить... я точно не попадаю ни в какие приоритетные группы...
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05.03.2021 11:52 Відповісти
Вакцинироваться у зелёных слуг - это как покупать золотые украшения у цыган на базаре....
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05.03.2021 11:56 Відповісти
На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов

На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов - Цензор.НЕТ 2491 Не, ну, какой-то процент баранов присутствует в любом социуме.
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05.03.2021 11:58 Відповісти
Да ещё не факт что эти твари с цифрой не соврали, ибо брешут они чаще чем дышат.
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05.03.2021 12:24 Відповісти
В настоящее время вакцинированы 772 военных из семи тысяч, которые дали согласие на вакцинацию

В ООС на COVID-прививку согласны менее 20% бойцов


На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 9920
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05.03.2021 12:05 Відповісти
Ой ржу не могу.......
Это какой % от всего населения?
ОЧЕНЬ часто чинуши несут пургу, из которой можно умным людям сделать очень веселые выводы!
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05.03.2021 12:08 Відповісти
На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 679 На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 8364
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05.03.2021 12:08 Відповісти
Як позбутися 73% ? Невірно сформульоване питання. Вони нікуди не подінуться,але можуть трансформуватися у іншу (проукраїнську) якість. А для цього нема нічого простішого. Наступному кандидату в президенти не потрібно буде брехати,бути справжнім українцем-патріотом і професійно керувати країною,а не на ній заробляти. Хто у нас підпадає під ці критерії?
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05.03.2021 12:32 Відповісти
А з чого ви взяли що ми 73% якісь не проукраїнські? Ми голосували за швидкий початок реформ і зміни в країні - так ми ризикували і ризик не виправдався. Але це не привід нас ображати. На наступних виборах голосувати за Зебіла більше не будемо.
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05.03.2021 12:42 Відповісти
Я нікого не ображаю,бо теж стояв перед вибором за кого голосувати в 2 му турі.Вибір мені не сподобався,тому свій голос залишив при собі. Ну а ви ризикнули і опинились в компанії з проросійським електоратом.От і все. З Зеленським Україна втрачає ще 5 років свого розвитку,втрачає шалені розкрадені гроші. Між іншим, з другим президенством Порошенка було б те саме,тільки з патетичною,патріотичною риторикою.Цікаво,якщо не будете більше голосувати за Зебіла,то за кого будете? Там знову вибір невеликий.
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05.03.2021 15:52 Відповісти
.Цікаво а хто з дописувачів записався на вакцинацію ?
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05.03.2021 12:11 Відповісти
Я ще пару днів назад записався, але не в пріоритетній категорії, тому думаю мене вакцинують не раніше середини літа.
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05.03.2021 12:33 Відповісти
Кролікі-ето нє только ценний мєх...☺
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05.03.2021 12:18 Відповісти
***
у Мойши замаячила призрачная возможность пожить одному
а тут бабка с дедом привились ...
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05.03.2021 12:22 Відповісти
Подозрительно затих общественная звезда Арестович - не спешит подставлять свою гладко выбритую жопу для укола... Видимо, что-то знает... Думаю , надо его отловить и уколоть - для рекламы...
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05.03.2021 12:24 Відповісти
Та пох на то ничтожество антиукраинское. Пусть лучше вообще сдохнет, падло!
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05.03.2021 12:26 Відповісти
Мудило ты зилёноное, ГДЕ эта "запись"?
Открой хелси.ми!
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05.03.2021 12:27 Відповісти
Побачивши як вакцинується ЗЕ, якось забуваєш про все на світі. Який торс, які біцепси!!! Чи може бути краща реклама? Виявляється, може. А справа, ось у чому. Китай вже застосовує перевірку людей на COVID-19 за допомогою анальних мазків. Чекаємо від ЗЕ відосик, де він перевіряється на COVID-19 за допомогою анального мазка. На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов - Цензор.НЕТ 9821
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05.03.2021 14:52 Відповісти
 
 