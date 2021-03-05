На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов
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Станом на сьогодні понад 127 тисяч українців вже записалися на вакцинацію проти коронавірусу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Запис у чергу на вакцинацію онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках - без проблем. На сьогодні на вакцинацію записалися 127 628 осіб", - заявив глава МОЗ Степанов.
Топ коментарі
+5 Александр Александр 66da010f
показати весь коментар05.03.2021 11:56
+3 Hanka Panyanka
показати весь коментар05.03.2021 11:52
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Не, ну, какой-то процент баранов присутствует в любом социуме.
В ООС на COVID-прививку согласны менее 20% бойцов
Это какой % от всего населения?
ОЧЕНЬ часто чинуши несут пургу, из которой можно умным людям сделать очень веселые выводы!
у Мойши замаячила призрачная возможность пожить одному
а тут бабка с дедом привились ...
Открой хелси.ми!