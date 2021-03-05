На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов

Станом на сьогодні понад 127 тисяч українців вже записалися на вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Запис у чергу на вакцинацію онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках - без проблем. На сьогодні на вакцинацію записалися 127 628 осіб", - заявив глава МОЗ Степанов.

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