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Новости Борьба с коронавирусом
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Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов

Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует вакцинировать педагогов до начала 2021/2022 учебного года.

Об этом в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что касается педагогов, мы должны это сделать до начала нового учебного года. Так мы и планируем делать", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, вакцинация будет развиваться по каскадному принципу, но только в случае достаточного количетсва вакцин.

Таким образом, поздний этап кампании может начаться в период, когда еще не закончился предыдущий.

Также читайте: На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) учитель (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Дітсадочки ..спортивні школи , дитячі центри ?
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05.03.2021 12:10 Ответить
То буде, можливо, в наступному житті степашки(
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05.03.2021 12:15 Ответить
Знову по класах нема третини учнів: хворіють діти та вчителі. Діти сидять без масок, тісно спілкуються, несуть заразу додому. Треба переводити школи на дистанційну освіту ще до весняних канікул бо потім буде пізно. Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов - Цензор.НЕТ 1049
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05.03.2021 14:43 Ответить
Буде піздно, коли отримаємо півпокоління недонавчених, з навчанням і так ВЕЛИКІ проблеми. А втрати будуть великі(
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05.03.2021 23:36 Ответить
вони з тими телефонами і так не вчаться: точніше вчать усіляку муть з соц мереж
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06.03.2021 10:58 Ответить
Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов - Цензор.НЕТ 5029
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05.03.2021 12:11 Ответить
А у тебе наклейка-ікона святого Петра у машині чи на машині є?
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05.03.2021 12:15 Ответить
Це моя справа, а ти чого наклейку зеблазня не хочеш чіпляти - таки соромишся, https://censor.net/ua/user/46103?
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05.03.2021 12:22 Ответить
..Повинна бути така ..!
.Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов - Цензор.НЕТ 6780
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05.03.2021 12:28 Ответить
Так никаких учителей не хватит
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05.03.2021 12:47 Ответить
Це, звичайно важливо але спершу вакцінуйте армію.
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05.03.2021 12:50 Ответить
Ні хріна собі, пів року на вакцинацію одних тільки вчителів, а скільки їм потрібно часу щоб вакцинувати хоча б дев'яносто відсотків населення?
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05.03.2021 13:50 Ответить
 
 