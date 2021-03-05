Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует вакцинировать педагогов до начала 2021/2022 учебного года.

Об этом в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что касается педагогов, мы должны это сделать до начала нового учебного года. Так мы и планируем делать", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, вакцинация будет развиваться по каскадному принципу, но только в случае достаточного количетсва вакцин.

Таким образом, поздний этап кампании может начаться в период, когда еще не закончился предыдущий.

Также читайте: На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов