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Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует вакцинировать педагогов до начала 2021/2022 учебного года.
Об этом в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что касается педагогов, мы должны это сделать до начала нового учебного года. Так мы и планируем делать", - сказал глава Минздрава.
По словам Степанова, вакцинация будет развиваться по каскадному принципу, но только в случае достаточного количетсва вакцин.
Таким образом, поздний этап кампании может начаться в период, когда еще не закончился предыдущий.
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