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Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов

Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати педагогів до початку 2021/2022 навчального року.

Про це в парламенті заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується педагогів, ми маємо це зробити до початку нового навчального року. Так ми і плануємо робити", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, вакцинація розвиватиметься за каскадним принципом, але тільки в разі достатньої кількості вакцин.

Таким чином, пізній етап кампанії може початися в період, коли ще не закінчився попередній.

Також читайте: На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) вчитель (395) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Дітсадочки ..спортивні школи , дитячі центри ?
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05.03.2021 12:10 Відповісти
То буде, можливо, в наступному житті степашки(
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05.03.2021 12:15 Відповісти
Знову по класах нема третини учнів: хворіють діти та вчителі. Діти сидять без масок, тісно спілкуються, несуть заразу додому. Треба переводити школи на дистанційну освіту ще до весняних канікул бо потім буде пізно. Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов - Цензор.НЕТ 1049
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05.03.2021 14:43 Відповісти
Буде піздно, коли отримаємо півпокоління недонавчених, з навчанням і так ВЕЛИКІ проблеми. А втрати будуть великі(
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05.03.2021 23:36 Відповісти
вони з тими телефонами і так не вчаться: точніше вчать усіляку муть з соц мереж
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06.03.2021 10:58 Відповісти
Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов - Цензор.НЕТ 5029
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05.03.2021 12:11 Відповісти
А у тебе наклейка-ікона святого Петра у машині чи на машині є?
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05.03.2021 12:15 Відповісти
Це моя справа, а ти чого наклейку зеблазня не хочеш чіпляти - таки соромишся, https://censor.net/ua/user/46103?
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05.03.2021 12:22 Відповісти
..Повинна бути така ..!
.Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов - Цензор.НЕТ 6780
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05.03.2021 12:28 Відповісти
Так никаких учителей не хватит
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05.03.2021 12:47 Відповісти
Це, звичайно важливо але спершу вакцінуйте армію.
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05.03.2021 12:50 Відповісти
Ні хріна собі, пів року на вакцинацію одних тільки вчителів, а скільки їм потрібно часу щоб вакцинувати хоча б дев'яносто відсотків населення?
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05.03.2021 13:50 Відповісти
 
 