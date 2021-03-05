Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати педагогів до початку 2021/2022 навчального року.

Про це в парламенті заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується педагогів, ми маємо це зробити до початку нового навчального року. Так ми і плануємо робити", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, вакцинація розвиватиметься за каскадним принципом, але тільки в разі достатньої кількості вакцин.

Таким чином, пізній етап кампанії може початися в період, коли ще не закінчився попередній.

Також читайте: На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов