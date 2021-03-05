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Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати педагогів до початку 2021/2022 навчального року.
Про це в парламенті заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що стосується педагогів, ми маємо це зробити до початку нового навчального року. Так ми і плануємо робити", - сказав глава МОЗ.
За словами Степанова, вакцинація розвиватиметься за каскадним принципом, але тільки в разі достатньої кількості вакцин.
Таким чином, пізній етап кампанії може початися в період, коли ще не закінчився попередній.
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