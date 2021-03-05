Госдолг Украины в $90 млрд является приемлемым, - Шмыгаль

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне составляет 2 558,22 млрд, или более 90 млрд долл., и является приемлемым и согласованным со всеми министерствами и международными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что по состоянию на конец января сумма государственного долга составляет 90 миллиардов долларов.

"Полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось взять в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост государственного долга. Он находится в параметрах и в пределах допустимых, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлемых для международных инвесторов и не выходит за рамки сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга", - сказал Шмыгаль.

По его словам, к началу прошлого года сумма государственного долга была официально около 85 млрд долларов.

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