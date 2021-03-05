Госдолг Украины в $90 млрд является приемлемым, - Шмыгаль
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне составляет 2 558,22 млрд, или более 90 млрд долл., и является приемлемым и согласованным со всеми министерствами и международными партнерами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства сообщил, что по состоянию на конец января сумма государственного долга составляет 90 миллиардов долларов.
"Полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось взять в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост государственного долга. Он находится в параметрах и в пределах допустимых, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлемых для международных инвесторов и не выходит за рамки сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга", - сказал Шмыгаль.
По его словам, к началу прошлого года сумма государственного долга была официально около 85 млрд долларов.
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а тут - вырос на 13 млрд.долл и , оказывается. это "приемлемый долг"
Приемлимо ёпт.
Продолжение процесса дарения цветочков ментам, которые избивают граждан вашей страны, только приведет к тому, что ваши граждане будут отдавать позднее ВСЕ, что нагребет лука.
Вашим гражданам необходимо РЕАЛЬНО бороться за свою свободу... и пари этом не щадя своей жизни и если надо - с орружием в руках! Это ваше право!
Украинцы усвоили - рабов в рай не пускают!
на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7
на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9
на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8
на 31.05.2020 2 209 463,6 / 1 303 699,0 / 905 764,6
По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В частности, прямой госдолг в декабре прошлого года в долларовом выражении вырос на 7,86% (на $5,82 млрд) - до $79,9 млрд, в гривневом - на 7,12% или на 150,22 млрд грн, до 2 259,23 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% или на $2,22 млрд - до $44,51 млрд.
Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% - до $10,35 млрд, в гривне - на 1,21%, до 292,7 млрд грн.
В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
Як кажуть "роботи непочатий край".
Цікаво скільки ця зелена наволоч планує стирити з бюджетних грошей, щоб скзаати, що "борг неприйнятний".
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1367862691507933188 8 мин ШМИГОНОМIКА
Прем'єр вважає прийнятним держборг у $90 МЛРД Прем'єр Шмигаль заявив,що Сукупний Держборг України у 2,558 трл грн або $90,74 млрд є прийнятним для іноземних інвесторів і погодженим урядом та міжнар\партнерам
***, так недовго і підтримати більшовиків в 1917-му...