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Госдолг Украины в $90 млрд является приемлемым, - Шмыгаль

Госдолг Украины в $90 млрд является приемлемым, - Шмыгаль

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне составляет 2 558,22 млрд, или более 90 млрд долл., и является приемлемым и согласованным со всеми министерствами и международными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что по состоянию на конец января сумма государственного долга составляет 90 миллиардов долларов.

"Полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось взять в прошлом году, были соблюдены. Соответственно, это естественный рост государственного долга. Он находится в параметрах и в пределах допустимых, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлемых для международных инвесторов и не выходит за рамки сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга", - сказал Шмыгаль.

По его словам, к началу прошлого года сумма государственного долга была официально около 85 млрд долларов.

Также читайте: За год соотношение госдолга к ВВП Украины выросло на 12,5% до 56,8%, - Минфин

Автор: 

госдолг (453) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+21
При Галабародьке госдолг вырос на 13 млрд. дол. и это только начало. Аппетиты у клоунов растут.
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05.03.2021 12:59
+15
а как зебилы раньше истерили про долг.. мол - сплошной пипец, совсем обнищали..
а тут - вырос на 13 млрд.долл и , оказывается. это "приемлемый долг"
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05.03.2021 13:03
+13
Посмотрел что визжали про госдолг при Порохе. Ничего не понял. Членограи, вы где?
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05.03.2021 13:12
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Это приемлемый пипец.
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05.03.2021 12:58 Ответить
При Галабародьке госдолг вырос на 13 млрд. дол. и это только начало. Аппетиты у клоунов растут.
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05.03.2021 12:59 Ответить
а как зебилы раньше истерили про долг.. мол - сплошной пипец, совсем обнищали..
а тут - вырос на 13 млрд.долл и , оказывается. это "приемлемый долг"
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05.03.2021 13:03 Ответить
мысль не моя, на днях у ганапольского кто-то озвучил - 60 (кажется) миллиардов за 30 лет независимости и 13 миллиардов за ОДИН год клоунов у власти.
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05.03.2021 13:16 Ответить
Примерно 90 процентов годового ВВП.
Приемлимо ёпт.
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05.03.2021 12:59 Ответить
Тю, так бандитам это вообще похер! Главное чтобы они могли "прибарахлиться" (с).
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05.03.2021 13:09 Ответить
годовой ВВП в 2020 был 4 трлн грн примерно. Так что это примерно 60% от ВВП - немало, но и не катастрофа. Особенно учитывая например Италию и Грецию с их 110% и выше. Но надо смотреть на процент и сроки кредитов, конечно. У нас с этим наверняка печальнее чем у стран Еврозоны
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05.03.2021 13:30 Ответить
И проценты по долгам в треть бюджета
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05.03.2021 15:45 Ответить
Капец! Эта мразь вороватая еще и рассуждает про приемлемый долг в 90 миллиардов? Ну да, они с бубачкой в растов с баблом, а мы, дурачки, благодаря "вумным" придуркам 73% будем отдавать долги еще и за гринпоца со шмыгалями, честнейшими госдеятелями! Опять же степашка еще не все деньги утащил от вакцин, не все бабло со вяликих крадивныцтв еще украдены, еще и в госрезервы не все мыши съели, есть,короче, что еще кловану полшестого дерибанить с товарисчами
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05.03.2021 13:01 Ответить
Шмыгаль - мразь, это понятно.
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05.03.2021 13:02 Ответить
В Беларуси только кацапам ЛУКА должен 133 млрд $, он брал для убийц народа, пусть рассчитывается, народ не обязан и не будет отдавать, если только литвин за луку рассчитается.
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05.03.2021 13:03 Ответить
К сожалению, отдавать ГОС ДОЛГ обязаны граждане той страны, которые и выбирали президента, который от их имени и брал эти деньги...
Продолжение процесса дарения цветочков ментам, которые избивают граждан вашей страны, только приведет к тому, что ваши граждане будут отдавать позднее ВСЕ, что нагребет лука.
Вашим гражданам необходимо РЕАЛЬНО бороться за свою свободу... и пари этом не щадя своей жизни и если надо - с орружием в руках! Это ваше право!
Украинцы усвоили - рабов в рай не пускают!
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05.03.2021 14:53 Ответить
Ты что гонишь? Кто брал от себя, тот и будет отдавать, ты за Янука отдал? Так же и лука брал лично для себя, для убийства людей. Вам хватило 4-5 лет что бы разобраться с овощем, а мы боремся 27-й год. У меня всё.
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05.03.2021 15:37 Ответить
откуда сраный продажный налоговик и проститутка бандита ахметова шмыгаль может знать про приемлемый госдолг?
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05.03.2021 13:10 Ответить
загальний борг зовнішній борг вну­трішній борг в млрд грн

на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7

на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9
на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8
на 31.05.2020 2 209 463,6 / 1 303 699,0 / 905 764,6
По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В частности, прямой госдолг в декабре прошлого года в долларовом выражении вырос на 7,86% (на $5,82 млрд) - до $79,9 млрд, в гривневом - на 7,12% или на 150,22 млрд грн, до 2 259,23 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% или на $2,22 млрд - до $44,51 млрд.
Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% - до $10,35 млрд, в гривне - на 1,21%, до 292,7 млрд грн.
В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.
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05.03.2021 13:11 Ответить
Посмотрел что визжали про госдолг при Порохе. Ничего не понял. Членограи, вы где?
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05.03.2021 13:12 Ответить
А що ще, йому казати? Має робити гарну міну при говняній грі. Держборг говорить про те що, економіка просто не функціонує і держава бере в борг на виплати колосальних суддям, вітренкам, та іншій швалі.
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05.03.2021 13:13 Ответить
Не хило зе3,14доры крадут.
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05.03.2021 13:23 Ответить
Шмыгаль идиот.
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05.03.2021 13:25 Ответить
Не, он - враг народа и мародёр, а идиоты те, кто верит шмыгалям.
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05.03.2021 14:16 Ответить
Отдавать не ему. Наворуют и свалят.
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05.03.2021 13:26 Ответить
Конечно приемлемый, отдавать-то не ему.
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05.03.2021 13:40 Ответить
Оператор ГТС України пояснив КОМУ, за що та СКІЛЬКИ коштів насправді сплачує пересічний українець.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
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05.03.2021 13:57 Ответить
Приемлем он для всех,спору нет,кроме маленькой кучки украинского народца выплачивающего налоги и его последующих поколений.
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05.03.2021 14:04 Ответить
90 миллиардов эт фигня
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05.03.2021 14:58 Ответить
шмугаль - подлец... его место не на посту премьера, а в тюрьме... ыканамистъ...
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05.03.2021 15:47 Ответить
Шо оно курит?
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05.03.2021 16:30 Ответить
Держборг України у $90 млрд є прийнятним, - Шмигаль
Як кажуть "роботи непочатий край".
Цікаво скільки ця зелена наволоч планує стирити з бюджетних грошей, щоб скзаати, що "борг неприйнятний".
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05.03.2021 17:17 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1367862691507933188 8 мин ШМИГОНОМIКА
Прем'єр вважає прийнятним держборг у $90 МЛРД Прем'єр Шмигаль заявив,що Сукупний Держборг України у 2,558 трл грн або $90,74 млрд є прийнятним для іноземних інвесторів і погодженим урядом та міжнар\партнерам
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05.03.2021 17:49 Ответить
Всі вони - зеленські, шмигалі, єрмаки, степанови і решту наволочі повтікають з награбованим за кордон, а наші діти і внучата будуть "обслуговувати" борги, котрі прожератимуть їхні діти і внучата в "теплих і недосяжних" краях.
***, так недовго і підтримати більшовиків в 1917-му...
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06.03.2021 16:57 Ответить
 
 