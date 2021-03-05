Держборг України у $90 млрд є прийнятним, - Шмигаль

Сукупний державний і гарантований державою борг України в гривні становить 2558,22 млрд, або понад 90 млрд дол., і є прийнятним і узгодженим з усіма міністерствами і міжнародними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що станом на кінець січня сума державного боргу становить 90 мільярдів доларів.

"Повністю усі параметри бюджету, дефіциту державного бюджету, позики, які планувалося взяти минулого року, були дотримані. Відповідно, це є природнє зростання державного боргу. Воно перебуває у параметрах та в межах припустимих, погоджених усіма міністерствами, усіма нашими міжнародними партнерами, прийнятними для міжнародних інвесторів і не виходить за межі сум, які неприпустимі чи ускладнюють обслуговування державного боргу", - сказав Шмигаль.

За його словами, станом на початок минулого року сума державного боргу була офіційно приблизно 85 млрд доларів.

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