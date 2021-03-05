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Держборг України у $90 млрд є прийнятним, - Шмигаль

Держборг України у $90 млрд є прийнятним, - Шмигаль

Сукупний державний і гарантований державою борг України в гривні становить 2558,22 млрд, або понад 90 млрд дол., і є прийнятним і узгодженим з усіма міністерствами і міжнародними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що станом на кінець січня сума державного боргу становить 90 мільярдів доларів.

"Повністю усі параметри бюджету, дефіциту державного бюджету, позики, які планувалося взяти минулого року, були дотримані. Відповідно, це є природнє зростання державного боргу. Воно перебуває у параметрах та в межах припустимих, погоджених усіма міністерствами, усіма нашими міжнародними партнерами, прийнятними для міжнародних інвесторів і не виходить за межі сум, які неприпустимі чи ускладнюють обслуговування державного боргу", - сказав Шмигаль.

За його словами, станом на початок минулого року сума державного боргу була офіційно приблизно 85 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік співвідношення держборгу до ВВП України зросло на 12,5%, до 56,8%, - Мінфін

Автор: 

держборг (1178) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+21
При Галабародьке госдолг вырос на 13 млрд. дол. и это только начало. Аппетиты у клоунов растут.
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05.03.2021 12:59
+15
а как зебилы раньше истерили про долг.. мол - сплошной пипец, совсем обнищали..
а тут - вырос на 13 млрд.долл и , оказывается. это "приемлемый долг"
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05.03.2021 13:03
+13
Посмотрел что визжали про госдолг при Порохе. Ничего не понял. Членограи, вы где?
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05.03.2021 13:12
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Это приемлемый пипец.
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05.03.2021 12:58 Відповісти
При Галабародьке госдолг вырос на 13 млрд. дол. и это только начало. Аппетиты у клоунов растут.
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05.03.2021 12:59 Відповісти
а как зебилы раньше истерили про долг.. мол - сплошной пипец, совсем обнищали..
а тут - вырос на 13 млрд.долл и , оказывается. это "приемлемый долг"
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05.03.2021 13:03 Відповісти
мысль не моя, на днях у ганапольского кто-то озвучил - 60 (кажется) миллиардов за 30 лет независимости и 13 миллиардов за ОДИН год клоунов у власти.
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05.03.2021 13:16 Відповісти
Примерно 90 процентов годового ВВП.
Приемлимо ёпт.
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05.03.2021 12:59 Відповісти
Тю, так бандитам это вообще похер! Главное чтобы они могли "прибарахлиться" (с).
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05.03.2021 13:09 Відповісти
годовой ВВП в 2020 был 4 трлн грн примерно. Так что это примерно 60% от ВВП - немало, но и не катастрофа. Особенно учитывая например Италию и Грецию с их 110% и выше. Но надо смотреть на процент и сроки кредитов, конечно. У нас с этим наверняка печальнее чем у стран Еврозоны
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05.03.2021 13:30 Відповісти
И проценты по долгам в треть бюджета
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05.03.2021 15:45 Відповісти
Капец! Эта мразь вороватая еще и рассуждает про приемлемый долг в 90 миллиардов? Ну да, они с бубачкой в растов с баблом, а мы, дурачки, благодаря "вумным" придуркам 73% будем отдавать долги еще и за гринпоца со шмыгалями, честнейшими госдеятелями! Опять же степашка еще не все деньги утащил от вакцин, не все бабло со вяликих крадивныцтв еще украдены, еще и в госрезервы не все мыши съели, есть,короче, что еще кловану полшестого дерибанить с товарисчами
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05.03.2021 13:01 Відповісти
Шмыгаль - мразь, это понятно.
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05.03.2021 13:02 Відповісти
В Беларуси только кацапам ЛУКА должен 133 млрд $, он брал для убийц народа, пусть рассчитывается, народ не обязан и не будет отдавать, если только литвин за луку рассчитается.
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05.03.2021 13:03 Відповісти
К сожалению, отдавать ГОС ДОЛГ обязаны граждане той страны, которые и выбирали президента, который от их имени и брал эти деньги...
Продолжение процесса дарения цветочков ментам, которые избивают граждан вашей страны, только приведет к тому, что ваши граждане будут отдавать позднее ВСЕ, что нагребет лука.
Вашим гражданам необходимо РЕАЛЬНО бороться за свою свободу... и пари этом не щадя своей жизни и если надо - с орружием в руках! Это ваше право!
Украинцы усвоили - рабов в рай не пускают!
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05.03.2021 14:53 Відповісти
Ты что гонишь? Кто брал от себя, тот и будет отдавать, ты за Янука отдал? Так же и лука брал лично для себя, для убийства людей. Вам хватило 4-5 лет что бы разобраться с овощем, а мы боремся 27-й год. У меня всё.
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05.03.2021 15:37 Відповісти
откуда сраный продажный налоговик и проститутка бандита ахметова шмыгаль может знать про приемлемый госдолг?
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05.03.2021 13:10 Відповісти
загальний борг зовнішній борг вну­трішній борг в млрд грн

на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7

на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9
на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8
на 31.05.2020 2 209 463,6 / 1 303 699,0 / 905 764,6
По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В частности, прямой госдолг в декабре прошлого года в долларовом выражении вырос на 7,86% (на $5,82 млрд) - до $79,9 млрд, в гривневом - на 7,12% или на 150,22 млрд грн, до 2 259,23 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% или на $2,22 млрд - до $44,51 млрд.
Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% - до $10,35 млрд, в гривне - на 1,21%, до 292,7 млрд грн.
В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.
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05.03.2021 13:11 Відповісти
Посмотрел что визжали про госдолг при Порохе. Ничего не понял. Членограи, вы где?
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05.03.2021 13:12 Відповісти
А що ще, йому казати? Має робити гарну міну при говняній грі. Держборг говорить про те що, економіка просто не функціонує і держава бере в борг на виплати колосальних суддям, вітренкам, та іншій швалі.
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05.03.2021 13:13 Відповісти
Не хило зе3,14доры крадут.
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05.03.2021 13:23 Відповісти
Шмыгаль идиот.
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05.03.2021 13:25 Відповісти
Не, он - враг народа и мародёр, а идиоты те, кто верит шмыгалям.
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05.03.2021 14:16 Відповісти
Отдавать не ему. Наворуют и свалят.
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05.03.2021 13:26 Відповісти
Конечно приемлемый, отдавать-то не ему.
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05.03.2021 13:40 Відповісти
Оператор ГТС України пояснив КОМУ, за що та СКІЛЬКИ коштів насправді сплачує пересічний українець.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
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05.03.2021 13:57 Відповісти
Приемлем он для всех,спору нет,кроме маленькой кучки украинского народца выплачивающего налоги и его последующих поколений.
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05.03.2021 14:04 Відповісти
90 миллиардов эт фигня
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05.03.2021 14:58 Відповісти
шмугаль - подлец... его место не на посту премьера, а в тюрьме... ыканамистъ...
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05.03.2021 15:47 Відповісти
Шо оно курит?
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05.03.2021 16:30 Відповісти
Держборг України у $90 млрд є прийнятним, - Шмигаль
Як кажуть "роботи непочатий край".
Цікаво скільки ця зелена наволоч планує стирити з бюджетних грошей, щоб скзаати, що "борг неприйнятний".
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05.03.2021 17:17 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1367862691507933188 8 мин ШМИГОНОМIКА
Прем'єр вважає прийнятним держборг у $90 МЛРД Прем'єр Шмигаль заявив,що Сукупний Держборг України у 2,558 трл грн або $90,74 млрд є прийнятним для іноземних інвесторів і погодженим урядом та міжнар\партнерам
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05.03.2021 17:49 Відповісти
Всі вони - зеленські, шмигалі, єрмаки, степанови і решту наволочі повтікають з награбованим за кордон, а наші діти і внучата будуть "обслуговувати" борги, котрі прожератимуть їхні діти і внучата в "теплих і недосяжних" краях.
***, так недовго і підтримати більшовиків в 1917-му...
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06.03.2021 16:57 Відповісти
 
 