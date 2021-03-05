Держборг України у $90 млрд є прийнятним, - Шмигаль
Сукупний державний і гарантований державою борг України в гривні становить 2558,22 млрд, або понад 90 млрд дол., і є прийнятним і узгодженим з усіма міністерствами і міжнародними партнерами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду повідомив, що станом на кінець січня сума державного боргу становить 90 мільярдів доларів.
"Повністю усі параметри бюджету, дефіциту державного бюджету, позики, які планувалося взяти минулого року, були дотримані. Відповідно, це є природнє зростання державного боргу. Воно перебуває у параметрах та в межах припустимих, погоджених усіма міністерствами, усіма нашими міжнародними партнерами, прийнятними для міжнародних інвесторів і не виходить за межі сум, які неприпустимі чи ускладнюють обслуговування державного боргу", - сказав Шмигаль.
За його словами, станом на початок минулого року сума державного боргу була офіційно приблизно 85 млрд доларів.
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а тут - вырос на 13 млрд.долл и , оказывается. это "приемлемый долг"
Приемлимо ёпт.
Продолжение процесса дарения цветочков ментам, которые избивают граждан вашей страны, только приведет к тому, что ваши граждане будут отдавать позднее ВСЕ, что нагребет лука.
Вашим гражданам необходимо РЕАЛЬНО бороться за свою свободу... и пари этом не щадя своей жизни и если надо - с орружием в руках! Это ваше право!
Украинцы усвоили - рабов в рай не пускают!
на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7
на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9
на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8
на 31.05.2020 2 209 463,6 / 1 303 699,0 / 905 764,6
По состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,9 млрд грн или $90,26 млрд, увеличившись за месяц на 153,7 млрд грн или на $6,02 млрд
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В частности, прямой госдолг в декабре прошлого года в долларовом выражении вырос на 7,86% (на $5,82 млрд) - до $79,9 млрд, в гривневом - на 7,12% или на 150,22 млрд грн, до 2 259,23 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% или на $2,22 млрд - до $44,51 млрд.
Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% - до $10,35 млрд, в гривне - на 1,21%, до 292,7 млрд грн.
В целом за 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
Як кажуть "роботи непочатий край".
Цікаво скільки ця зелена наволоч планує стирити з бюджетних грошей, щоб скзаати, що "борг неприйнятний".
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1367862691507933188 8 мин ШМИГОНОМIКА
Прем'єр вважає прийнятним держборг у $90 МЛРД Прем'єр Шмигаль заявив,що Сукупний Держборг України у 2,558 трл грн або $90,74 млрд є прийнятним для іноземних інвесторів і погодженим урядом та міжнар\партнерам
***, так недовго і підтримати більшовиків в 1917-му...