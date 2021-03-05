Преступления по подрыву банкоматов стали серийными, - Билоус

Поскольку преступления по подрыву банкоматов чаще всего носят серийный характер и совершаются организованными преступными группами, для их раскрытия подключили криминальных аналитиков.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник департамента криминального анализа Нацполиции Роман Билоус.

"Эти преступления, к сожалению, стали серийными. К тому же, к ним злоумышленники тщательно готовятся, их обычно осуществляют группы, гастролируя по разным регионам. Поэтому важно не только собрать максимум информации на первом этапе, но и детально отработать ее потом, применяя аналитические фильтры, отсортировать данные, определить самое главное и отразить в специальной программе", - пояснил он.

По его словам, преступники применяют различные методы для того, чтобы обворовывать банкоматы. "Кто-то приходит с ломом, а кто-то может применять взрывчатку. Поэтому, опять же, очень важно отобрать преступления, одинаковые по способу совершения. Анализ проводится с помощью программы. И это все визуализируется на карте. Затем мы можем проанализировать группы по количеству участников. Так постепенно приходим к тому аналитическому продукту, с которым уже могут работать оперативники".

Он также подчеркнул, что криминальные аналитики специализируются и по направлениям деятельности подразделений Нацполиции, и по преступлениям. "Если, например, речь идет о наркопреступности, то распределять изготовление, употребление и продажу нелогично, нужно анализировать все в комплексе. Не делили на отдельные преступления и направление работы миграционной полиции. Закрепили аналитиков по этим направлениям, и они по ним работают, охватывая много разных задач. А вот по линии уголовного розыска уже идет четкое разделение. Например, в различных областях в прошлом году и в начале этого года произошла серия преступлений по подрыву банкоматов. Мы приняли для себя решение, что было бы правильно закрепиться по этому направлению работы и постепенно его отрабатывать. Например, благодаря анализу эпизодов, которые были совершены ранее, удалось раскрыть деятельность организованной группы, действовавшей на территории Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Вышли на них именно по способу совершения преступления и следовыми характеристиками, которые получили в процессе проведения аналитической деятельности", - сообщил он.

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