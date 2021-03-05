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Преступления по подрыву банкоматов стали серийными, - Билоус

Преступления по подрыву банкоматов стали серийными, - Билоус

Поскольку преступления по подрыву банкоматов чаще всего носят серийный характер и совершаются организованными преступными группами, для их раскрытия подключили криминальных аналитиков.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник департамента криминального анализа Нацполиции Роман Билоус.

"Эти преступления, к сожалению, стали серийными. К тому же, к ним злоумышленники тщательно готовятся, их обычно осуществляют группы, гастролируя по разным регионам. Поэтому важно не только собрать максимум информации на первом этапе, но и детально отработать ее потом, применяя аналитические фильтры, отсортировать данные, определить самое главное и отразить в специальной программе", - пояснил он.

По его словам, преступники применяют различные методы для того, чтобы обворовывать банкоматы. "Кто-то приходит с ломом, а кто-то может применять взрывчатку. Поэтому, опять же, очень важно отобрать преступления, одинаковые по способу совершения. Анализ проводится с помощью программы. И это все визуализируется на карте. Затем мы можем проанализировать группы по количеству участников. Так постепенно приходим к тому аналитическому продукту, с которым уже могут работать оперативники".

Он также подчеркнул, что криминальные аналитики специализируются и по направлениям деятельности подразделений Нацполиции, и по преступлениям. "Если, например, речь идет о наркопреступности, то распределять изготовление, употребление и продажу нелогично, нужно анализировать все в комплексе. Не делили на отдельные преступления и направление работы миграционной полиции. Закрепили аналитиков по этим направлениям, и они по ним работают, охватывая много разных задач. А вот по линии уголовного розыска уже идет четкое разделение. Например, в различных областях в прошлом году и в начале этого года произошла серия преступлений по подрыву банкоматов. Мы приняли для себя решение, что было бы правильно закрепиться по этому направлению работы и постепенно его отрабатывать. Например, благодаря анализу эпизодов, которые были совершены ранее, удалось раскрыть деятельность организованной группы, действовавшей на территории Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Вышли на них именно по способу совершения преступления и следовыми характеристиками, которые получили в процессе проведения аналитической деятельности", - сообщил он.

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взрыв (6728) Нацполиция (16436) банкомат (119) Билоус Роман (3)


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Топ комментарии
+6
Это мусора вытворяют. Аваков сказал, что у них зарплаты маленькие.
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05.03.2021 13:47
+4
Так и нищета растет по дням и часам. Может дело в этом?
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05.03.2021 13:40
+3
Аваков говорит, что все ОК, и нужно добавить зарплаты...
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05.03.2021 13:46
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Так и нищета растет по дням и часам. Может дело в этом?
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05.03.2021 13:40 Ответить
Нищие банкоматы взрывают.
Докатились.
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05.03.2021 13:51 Ответить
Может и нищие, но на взрывчатку деньги как-то нашлись...
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05.03.2021 14:12 Ответить
Сварганить взрывчатку много денег и мозгов не нужно. Рецептов в сети валом. Да и черный рынок оружия сейчас совсем не пустой.
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05.03.2021 14:30 Ответить
Ружжо я бы себе прикупил. Подскажете где можно купить обычному обывателю?
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05.03.2021 14:48 Ответить
Не подскажу. В такие игрушки не играю и не собираюсь.
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05.03.2021 14:50 Ответить
Вот и я не в курсе. А жаль, вещь в наше смутное время небесполезная.
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05.03.2021 14:53 Ответить
Ничего, эти деньги банки с лихвой себе вернут, выдавая кредиты под очередные грабительские проценты.
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05.03.2021 13:41 Ответить
У людей нет денег. Это кратчайший путь к наличным.
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05.03.2021 13:44 Ответить
Да.
Вот так шли люди по улице и у них не было денег...
Решили люди банкомат взорвать.
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05.03.2021 13:50 Ответить
зе-лупы,людям жить стало незачто. +очередной лохдаун,то и банки подривать будут.
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05.03.2021 13:45 Ответить
Аваков говорит, что все ОК, и нужно добавить зарплаты...
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05.03.2021 13:46 Ответить
Это мусора вытворяют. Аваков сказал, что у них зарплаты маленькие.
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05.03.2021 13:47 Ответить
Свидетели "полвареника" не выдержали "покращення"
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05.03.2021 13:48 Ответить
И при этом министр юстиции Малюська кричит, что максимально надо минимизировать наказания и облегчить наказания для преступников! А почему не пойти по пути США. Канады и Франции, где за подобные преступления можно получить до 15 лет тюрьмы?! Усильте наказания за фальшивомонетничество, за вмешательство в работу банковских органов и систем, за ограбление банков и банкоматов - и бандиты поймут, что за ограбление банка можно получить 25 лет, а за взорванный банкомат 15 лет - и подобные банды просто пропадут! А так мягкое наказание порождает вседозволенность и еще больший всплеск преступности! А пока что по сути правительство лишь поощряет преступников и дальше совершать преступления!
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05.03.2021 13:55 Ответить
Об наказании преступники думают в последнюю очередь. А если зетипиллы - то вооще думают шо они бессмертны и неуловимы.
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05.03.2021 14:20 Ответить
А полицаи шныряют по торговым точкам и пытаются найти причины для сдирания взяток.
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05.03.2021 13:58 Ответить
Зачем профессиональным бандам банкоматы ? Они и так знают где и с кого взять . Это обычные люди поставленные на грань выживания объединяются и творят чудеса , т.к. им не чего терять , смерть или тюрьма , с тюрьмой полегче будет , там еще и кормят на халяву ....
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05.03.2021 14:16 Ответить
Зебилы с жиру бесятся. По приколу подрывают, шоб поржать.
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05.03.2021 14:18 Ответить
ніби ж газом підривають. була купа новин. особливо по глухих кутах.
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05.03.2021 14:48 Ответить
преступления по банкоматам стали серийными, а менты вместо проведения работы как константировали, так продолжают константировать хвакты... мозгов ноль, аналитики - ноль... самое страшное - прогнили насквозь и агентуры для решения этого вопроса не имеют... они уже не бараны, не ламы... они стали нечистью государства, не только не могущего защитить эту страну, но и ограбляющую ее вследствие того, что народные деньги получают, а ничего не делают...
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05.03.2021 15:45 Ответить
суды за подобные преступления дают минимум , а чаще вобще никакого наказания ( позбавлення воли )
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05.03.2021 18:23 Ответить
Псы Авакова работают только на свой карман, расследование преступлений, увы их не интересуют. Главное остаться при власти и набить карманы деньгами. То есть по сути, они ничем не отличаются от тех же бандитов - так же вооружены и так же циничны и не признают ни Законы ни Конституцию.
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05.03.2021 18:24 Ответить
 
 