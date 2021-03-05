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Злочини з підриву банкоматів стали серійними, - Білоус

Злочини з підриву банкоматів стали серійними, - Білоус

Оскільки злочини з підриву банкоматів найчастіше мають серійний характер і вчиняються організованими злочинними групами, для їхнього розкриття підключили кримінальних аналітиків.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник департаменту кримінального аналізу Нацполіції Роман Білоус.

"Ці злочини, на жаль, стали серійними. До того ж, до них зловмисники ретельно готуються, їх зазвичай здійснюють групи, гастролюючи по різних регіонах. Тому важливо не лише зібрати максимум інформації на першому етапі, а й детально відпрацювати її потім, застосовуючи аналітичні фільтри, відсортувати дані, визначити найголовніше і відобразити в спеціальній програмі", - пояснив він.

За його словами, злочинці застосовують різні методи для того, щоб грабувати банкомати. "Хтось приходить із ломом, а хтось може застосовувати вибухівку. Тому, знову ж таки, вкрай важливо відібрати злочини, однакові за способом скоєння. Але щоб не читати 50 томів справи, аналіз проводиться за допомогою програми. І це все візуалізується на карті. Потім ми можемо проаналізувати групи за кількістю учасників. Так поступово приходимо до того аналітичного продукту, з яким уже можуть працювати оперативники".

Він також підкреслив, що кримінальні аналітики спеціалізуються і за напрямками діяльності підрозділів Нацполіції, і за злочинами. "Якщо, наприклад, йдеться про наркозлочинність, то розподіляти виготовлення, вживання й продаж нелогічно, потрібно аналізувати усе в комплексі. Не ділили на окремі злочини і напрям роботи міграційної поліції. Закріпили аналітиків за цими напрямами, і вони за ними працюють, охоплюючи багато різних завдань. А ось по лінії карного розшуку вже йде чіткий розподіл. Наприклад, у різних областях торік і на початку цього року відбулася серія злочинів з підриву банкоматів. Ми прийняли для себе рішення, що було б правильно закріпитися за цим напрямком роботи і поступово його відпрацьовувати. Наприклад, завдяки аналізу епізодів, які були скоєні раніше, вдалося розкрити діяльність організованої групи, що діяла на території Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Вийшли на них саме за способом учинення злочину і слідовими характеристиками, які отримали в процесі проведення аналітичної діяльності", - повідомив він.

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Автор: 

вибух (4440) Нацполіція (15141) банкомат (127) Білоус Роман (3)


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Топ коментарі
+6
Это мусора вытворяют. Аваков сказал, что у них зарплаты маленькие.
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05.03.2021 13:47
+4
Так и нищета растет по дням и часам. Может дело в этом?
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05.03.2021 13:40
+3
Аваков говорит, что все ОК, и нужно добавить зарплаты...
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05.03.2021 13:46
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Так и нищета растет по дням и часам. Может дело в этом?
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05.03.2021 13:40 Відповісти
Нищие банкоматы взрывают.
Докатились.
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05.03.2021 13:51 Відповісти
Может и нищие, но на взрывчатку деньги как-то нашлись...
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05.03.2021 14:12 Відповісти
Сварганить взрывчатку много денег и мозгов не нужно. Рецептов в сети валом. Да и черный рынок оружия сейчас совсем не пустой.
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05.03.2021 14:30 Відповісти
Ружжо я бы себе прикупил. Подскажете где можно купить обычному обывателю?
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05.03.2021 14:48 Відповісти
Не подскажу. В такие игрушки не играю и не собираюсь.
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05.03.2021 14:50 Відповісти
Вот и я не в курсе. А жаль, вещь в наше смутное время небесполезная.
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05.03.2021 14:53 Відповісти
Ничего, эти деньги банки с лихвой себе вернут, выдавая кредиты под очередные грабительские проценты.
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05.03.2021 13:41 Відповісти
У людей нет денег. Это кратчайший путь к наличным.
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05.03.2021 13:44 Відповісти
Да.
Вот так шли люди по улице и у них не было денег...
Решили люди банкомат взорвать.
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05.03.2021 13:50 Відповісти
зе-лупы,людям жить стало незачто. +очередной лохдаун,то и банки подривать будут.
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05.03.2021 13:45 Відповісти
Аваков говорит, что все ОК, и нужно добавить зарплаты...
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05.03.2021 13:46 Відповісти
Это мусора вытворяют. Аваков сказал, что у них зарплаты маленькие.
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05.03.2021 13:47 Відповісти
Свидетели "полвареника" не выдержали "покращення"
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05.03.2021 13:48 Відповісти
И при этом министр юстиции Малюська кричит, что максимально надо минимизировать наказания и облегчить наказания для преступников! А почему не пойти по пути США. Канады и Франции, где за подобные преступления можно получить до 15 лет тюрьмы?! Усильте наказания за фальшивомонетничество, за вмешательство в работу банковских органов и систем, за ограбление банков и банкоматов - и бандиты поймут, что за ограбление банка можно получить 25 лет, а за взорванный банкомат 15 лет - и подобные банды просто пропадут! А так мягкое наказание порождает вседозволенность и еще больший всплеск преступности! А пока что по сути правительство лишь поощряет преступников и дальше совершать преступления!
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05.03.2021 13:55 Відповісти
Об наказании преступники думают в последнюю очередь. А если зетипиллы - то вооще думают шо они бессмертны и неуловимы.
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05.03.2021 14:20 Відповісти
А полицаи шныряют по торговым точкам и пытаются найти причины для сдирания взяток.
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05.03.2021 13:58 Відповісти
Зачем профессиональным бандам банкоматы ? Они и так знают где и с кого взять . Это обычные люди поставленные на грань выживания объединяются и творят чудеса , т.к. им не чего терять , смерть или тюрьма , с тюрьмой полегче будет , там еще и кормят на халяву ....
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05.03.2021 14:16 Відповісти
Зебилы с жиру бесятся. По приколу подрывают, шоб поржать.
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05.03.2021 14:18 Відповісти
ніби ж газом підривають. була купа новин. особливо по глухих кутах.
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05.03.2021 14:48 Відповісти
преступления по банкоматам стали серийными, а менты вместо проведения работы как константировали, так продолжают константировать хвакты... мозгов ноль, аналитики - ноль... самое страшное - прогнили насквозь и агентуры для решения этого вопроса не имеют... они уже не бараны, не ламы... они стали нечистью государства, не только не могущего защитить эту страну, но и ограбляющую ее вследствие того, что народные деньги получают, а ничего не делают...
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05.03.2021 15:45 Відповісти
суды за подобные преступления дают минимум , а чаще вобще никакого наказания ( позбавлення воли )
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05.03.2021 18:23 Відповісти
Псы Авакова работают только на свой карман, расследование преступлений, увы их не интересуют. Главное остаться при власти и набить карманы деньгами. То есть по сути, они ничем не отличаются от тех же бандитов - так же вооружены и так же циничны и не признают ни Законы ни Конституцию.
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05.03.2021 18:24 Відповісти
 
 