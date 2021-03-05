Злочини з підриву банкоматів стали серійними, - Білоус

Оскільки злочини з підриву банкоматів найчастіше мають серійний характер і вчиняються організованими злочинними групами, для їхнього розкриття підключили кримінальних аналітиків.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник департаменту кримінального аналізу Нацполіції Роман Білоус.

"Ці злочини, на жаль, стали серійними. До того ж, до них зловмисники ретельно готуються, їх зазвичай здійснюють групи, гастролюючи по різних регіонах. Тому важливо не лише зібрати максимум інформації на першому етапі, а й детально відпрацювати її потім, застосовуючи аналітичні фільтри, відсортувати дані, визначити найголовніше і відобразити в спеціальній програмі", - пояснив він.

За його словами, злочинці застосовують різні методи для того, щоб грабувати банкомати. "Хтось приходить із ломом, а хтось може застосовувати вибухівку. Тому, знову ж таки, вкрай важливо відібрати злочини, однакові за способом скоєння. Але щоб не читати 50 томів справи, аналіз проводиться за допомогою програми. І це все візуалізується на карті. Потім ми можемо проаналізувати групи за кількістю учасників. Так поступово приходимо до того аналітичного продукту, з яким уже можуть працювати оперативники".

Він також підкреслив, що кримінальні аналітики спеціалізуються і за напрямками діяльності підрозділів Нацполіції, і за злочинами. "Якщо, наприклад, йдеться про наркозлочинність, то розподіляти виготовлення, вживання й продаж нелогічно, потрібно аналізувати усе в комплексі. Не ділили на окремі злочини і напрям роботи міграційної поліції. Закріпили аналітиків за цими напрямами, і вони за ними працюють, охоплюючи багато різних завдань. А ось по лінії карного розшуку вже йде чіткий розподіл. Наприклад, у різних областях торік і на початку цього року відбулася серія злочинів з підриву банкоматів. Ми прийняли для себе рішення, що було б правильно закріпитися за цим напрямком роботи і поступово його відпрацьовувати. Наприклад, завдяки аналізу епізодів, які були скоєні раніше, вдалося розкрити діяльність організованої групи, що діяла на території Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Вийшли на них саме за способом учинення злочину і слідовими характеристиками, які отримали в процесі проведення аналітичної діяльності", - повідомив він.

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