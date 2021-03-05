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Новости Коронавирус и карантин
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Закарпатью просто необходима "красная" зона, заболеваемость растет. Может произойти коллапс медсистемы, - директор департамента здравоохранения ОГА Пшеничный

Закарпатью просто необходима

На Закарпатье необходимо ввести "красную" карантинную зону, иначе в области может произойти коллапс медицинской системы.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мое мнение как руководителя департамента здравоохранения ОГА таково, что нынче красная зона Закарпатью просто необходима! Но это будет решать государственная комиссия ТЭБ и ЧС. За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости. Несмотря на все обращения и предупреждения, самосознание у закарпатцев не повысилось, лучше не стало. Мы даже не остановились на каком-то плато, заболеваемость ежедневно растет, сегодня имеем очередной рекорд - 748 новых инфицированных за сутки", - сказал Пшеничный.

Он добавил, что предыдущий антирекорд был установлен в области вчера, когда на Закарпатье впервые со времени пандемии зафиксировали 679 новых случаев коронавируса за сутки.

По убеждению Пшеничного, красная карантинная зона поможет разорвать цепь распространения вируса в области.

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Буковель пашет , все ОК!
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05.03.2021 13:48 Ответить
В "буковель" ежедневно прибывают всё новые и новые "отдыхающие".
Ежедневно!

Закарпатью просто необходима "красная" зона, заболеваемость растет. Может произойти коллапс медсистемы, - директор департамента здравоохранения ОГА Пшеничный - Цензор.НЕТ 3978
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05.03.2021 13:56 Ответить
ну и при чому та буковель, якщо хворіють місцеві заробітчани...
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05.03.2021 13:59 Ответить
Наказать всех кто разрешил буковеле работать во время зимних карантинных каникул, на кукан
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05.03.2021 13:50 Ответить
и разбомбить нах все горнолыжные курорты..
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05.03.2021 14:01 Ответить
Зебараны докатались.
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05.03.2021 13:56 Ответить
Видно много заробитьчан выезжает. хотят их карантином удержать.,
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05.03.2021 14:38 Ответить
И имя этому коллапсу - Супрун.
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08.03.2021 13:53 Ответить
 
 