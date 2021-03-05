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Новости Санкции против России
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Песков назвал "безумными позывами" идеи ввести санкции США против госдолга РФ

Песков назвал

В Кремле рассчитывают, что идеи ввести американские санкции против российских бизнесменов и госдолга РФ не будут реализованы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон может ввести санкции против ряда российских предпринимателей и госдолга РФ в связи с обвинениями в применении властями РФ химоружия, и ответил на вопрос, будет ли Москва, в свою очередь, вводить ответные ограничения против американских бизнесменов.

"Здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии"

Песков Дмитрий (1858) россия (95413) санкции (11266) США (26506)


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Топ комментарии
+35
Чего ваще о них говорить,если они на пользу расии ? ))
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05.03.2021 13:51
+32
Больше санкций, хороших и разных!
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05.03.2021 13:54
+28
Значит хорошие сапоги, надо брать ©
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05.03.2021 13:54
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Чего ваще о них говорить,если они на пользу расии ? ))
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05.03.2021 13:51 Ответить
Так ведь мокша заявляет что у них нет госдолга
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05.03.2021 13:53 Ответить
Значит хорошие сапоги, надо брать ©
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05.03.2021 13:54 Ответить
Больше санкций, хороших и разных!
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05.03.2021 13:54 Ответить
Оператор ГТС України пояснив КОМУ, за що та СКІЛЬКИ коштів насправді сплачує пересічний українець.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
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05.03.2021 13:58 Ответить
Кажуть шо им санкции в допомогу .
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05.03.2021 14:29 Ответить
одна справа санкції проти задрипаної рашки, і зовсім інша мова щодо санкцій проти рашапоїдних мільярдерів......... , ач як цю "дорогущу" срань зацепило, забродила помийка.
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05.03.2021 15:19 Ответить
Так, давайте дочекаємось і будемо смакувати попкорн.
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05.03.2021 13:54 Ответить
У пургоносного піськоструя діарея !!!)))
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05.03.2021 13:56 Ответить
Та ні...Це вже не діарея - СРАЧКА !
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05.03.2021 14:54 Ответить
А что такое санкции против госдолга? Его не нужно отдавать?
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05.03.2021 14:02 Ответить
Не нужно,не нужно..успокойся))
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05.03.2021 14:27 Ответить
Походу замораживают или прощают , типа этого .
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05.03.2021 14:30 Ответить
Это у тебя кацапа мозги заморожены.
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05.03.2021 14:39 Ответить
Украине все долги замораживают и прощают . А шо не так ?
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05.03.2021 15:28 Ответить
Конечно эти санкции безумны. Только полнейшее эмбарго и программа "Нефть и газ в обмен на продукты". Только так.
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05.03.2021 14:02 Ответить
Да , но рашка крупнейший экспортёр продуктов , вот в чём вопрос. Нужно блокировать рашке инет и Свифт.
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05.03.2021 14:33 Ответить
Рашка крупнейший экспортер гавна а не продуктов,ни в одной стране не видел расеянских продуктов белорусские,украинские,казахские а вот российского нет. Так как они сами носы воротят от своих харчей так что ты тут сказки не рассказывай.
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05.03.2021 14:38 Ответить
а САЛО ? В феврале Украина стала основным покупателем свинины из Российской Федерации была поставлена свинина на $4,5 млн. Таким образом, Украина обогнала Вьетнам и Гонконг закупившие российскую свинину . https://newsland.com/user/4297839478/content/ukraina-stala-glavnym-pokupatelem-rossiiskoi-svininy/7063768
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05.03.2021 15:18 Ответить
То что вы кацапы заводите свое гавно в луганду никак не подтверждает что ваше болото крупнейший экспортер продуктов.
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05.03.2021 15:55 Ответить
Кацапчик, не нужно ХИТРИТЬ )) , эта инфа взята из Национального бюро статистики УКРАИНЫ подконтрольной территории !!!
Сожрать сотни тонн свинины одной Луганде не под силу даже под дулом пулемётов Более полный экспорт Рашки в Украину на млрды долларов здесь https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-v-2020-g/
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05.03.2021 16:23 Ответить
Ты хоть само чучело переходило по своим ссылкам? Так там лапотное там данные с агроминистерства параши ,сотня тон это 5 фур и это только Донецк столько съедает не считая Луганска и кучи мелких городов. Так то что ты кацапа под молдавским флагом не делает тебя умнее . Дурачек ты 2+2 сложить не можеш а кого-то пытаешься учить.
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05.03.2021 18:21 Ответить
Чучело ))) , отмазка твоя не канает Рашка частично признала ЛДНР , а значит и статистика на них ведётся отдельная , поэтому придётся с инфой согласиться, а САЛО хавать ночью в тихарях и потим быстро перепрятать
Хлопчик, а тебя в Гугле забанили чи ни ? пробей инфу сам , шоб не тупить на ривном мисце.
И да, вчы математыку , скильки мона купыты САЛА за 5 мульёнив долларив , це как раз хватит на 5 эшелонов поиздив вид Харького до Львива .
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05.03.2021 19:01 Ответить
эта инфа взята из Национального бюро статистики УКРАИНЫ подконтрольной территории

Шо за брєд ?? Нема такої структури в Україні ...
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05.03.2021 19:32 Ответить
Це було по рашистки , а по украински - https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-731367347022367/ Державна служба статистики України !
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05.03.2021 19:37 Ответить
пора кацапне начинать конкретные разговоры о возврате Крыма...
так хоть гос репарациями отделаются,
иначе прийдётся отдавать конфискованными счетами и проданными компаниями...
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05.03.2021 14:07 Ответить
Начинают истерить. Хорошо.
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05.03.2021 14:07 Ответить
Поведение РФ = поведению Дибинского !
Очко жим-жим !
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05.03.2021 14:07 Ответить
Песяку нужно не слушать - это контрпродуктивно! - а вздёрнуть. На гилляке.
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05.03.2021 14:18 Ответить
Драгаіє масквічі, пажалуста начнітє прєвращєніє Амєрікі в пєпєл с зжіганія амєріканскіх дєнєжних знакав.
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05.03.2021 14:25 Ответить
!
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05.03.2021 14:56 Ответить
А вы госдолг США видели?😆
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05.03.2021 14:26 Ответить
У них печатный станок , а значит госдолг покрывается бумагой .
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05.03.2021 14:35 Ответить
Великикий экономист подъехал. Уолл-стрит в панике.))
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05.03.2021 14:41 Ответить
https://pskovstock.com/dolg.php Счётчик внешнего долга США
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05.03.2021 14:41 Ответить
То нормально, кацапи. Божевіно нападати на брата, як ви нас називали. Вбивати їх і ще звинувачувати, що вони фашисти.
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05.03.2021 14:44 Ответить
Кстати вспомним этот день и как его отмечали за океаном
Пєсков назвав "божевільними позивами" ідеї запровадити санкції США проти держборгу РФ - Цензор.НЕТ 8464
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05.03.2021 14:52 Ответить
прекраснейший позыв американцев... побольше бы и почаще... глядишь и письков окочурится...
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05.03.2021 15:41 Ответить
пора Беню к ним с лекциями "Дефолт штука полезная" отправить...
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05.03.2021 16:43 Ответить
пусть песков считает как хочет, а время покажет суровую реальность
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05.03.2021 17:57 Ответить
А политика россии в отношении Украины, она не безумная? Да она шизофреническая в тяжелой стадии!
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05.03.2021 21:33 Ответить
 
 