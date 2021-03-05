Песков назвал "безумными позывами" идеи ввести санкции США против госдолга РФ
В Кремле рассчитывают, что идеи ввести американские санкции против российских бизнесменов и госдолга РФ не будут реализованы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон может ввести санкции против ряда российских предпринимателей и госдолга РФ в связи с обвинениями в применении властями РФ химоружия, и ответил на вопрос, будет ли Москва, в свою очередь, вводить ответные ограничения против американских бизнесменов.
"Здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Песков.
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Хлопчик, а тебя в Гугле забанили чи ни ? пробей инфу сам , шоб не тупить на ривном мисце.
И да, вчы математыку , скильки мона купыты САЛА за 5 мульёнив долларив , це как раз хватит на 5 эшелонов поиздив вид Харького до Львива .
Шо за брєд ?? Нема такої структури в Україні ...
так хоть гос репарациями отделаются,
иначе прийдётся отдавать конфискованными счетами и проданными компаниями...
Очко жим-жим !