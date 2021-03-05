НКРЭКУ одобрила введение годового тарифа на газ
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении, проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязані до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.
"НКРЭКУ приглашает заинтересованные органы государственной власти, физических и юридических лиц, их объединения и других заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этого проекта решения и предоставить возможные замечания и предложения к нему", - говорится в сообщении.
Ссылка на проект.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
Чьим протеже является Вовк, поднявший цену на газ в 6 раз
https://www.economics-prorok.com/2015/03/6-12.html