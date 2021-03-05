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Новости Тарифы ЖКХ
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НКРЭКУ одобрила введение годового тарифа на газ

НКРЭКУ одобрила введение годового тарифа на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

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Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязані до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.

"НКРЭКУ приглашает заинтересованные органы государственной власти, физических и юридических лиц, их объединения и других заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этого проекта решения и предоставить возможные замечания и предложения к нему", - говорится в сообщении.

Ссылка на проект.

НКРЭКУ одобрила введение годового тарифа на газ 01

Автор: 

НКРЭКУ (479) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+4
Сделали народ всё-таки.
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05.03.2021 13:53
+3
"У нас величезний дефіцит на освічених й компетентних людей. Не фатальний, але критичний." - це слова Романа Скрипіна. І це на жаль правда. Особливо це зараз видно по нашій владі. Некомпетентна влада нічого зробити не може. Тут ніякий Трускавець вже не допоможе.
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05.03.2021 13:57
+2
1500 - себестоимость добычи украинского газа,плюс 100 процентов нашим хапугам и аферистам,им вполне хватит,получается 3000 и ни копейкой больше.
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05.03.2021 14:06
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Правила форума Совет форумчан
По стоимости Летнего ХАБа!
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05.03.2021 13:51 Ответить
Сделали народ всё-таки.
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05.03.2021 13:53 Ответить
Оператор ГТС України (ОГТСУ) пояснив КОМУ, за що та СКІЛЬКИ коштів насправді сплачує пересічний українець.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
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05.03.2021 13:59 Ответить
Нарід сам себе зробив у квітні 2019го.
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05.03.2021 14:11 Ответить
"У нас величезний дефіцит на освічених й компетентних людей. Не фатальний, але критичний." - це слова Романа Скрипіна. І це на жаль правда. Особливо це зараз видно по нашій владі. Некомпетентна влада нічого зробити не може. Тут ніякий Трускавець вже не допоможе.
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05.03.2021 13:57 Ответить
Ну шо зекозлы догралися
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05.03.2021 13:57 Ответить
1500 - себестоимость добычи украинского газа,плюс 100 процентов нашим хапугам и аферистам,им вполне хватит,получается 3000 и ни копейкой больше.
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05.03.2021 14:06 Ответить
це хапугам, согласен, но надо же еще и газ оплатить
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05.03.2021 14:21 Ответить
Зедебіли, здогадуєтеся скільки газ влітку коштуватиме?
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05.03.2021 14:09 Ответить
Ану, нагадай зедебілам, при якому президенті і уряді за всі роки незалежності газ дешевшав і в скільки разів?
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06.03.2021 01:06 Ответить
Бесполезная прокладка созданная впопурелником...
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05.03.2021 14:12 Ответить
народ треба захистити від цінових коливань. тому віднині графік ціни буде представляти собою пряму лінію, з поступовим збільшенням
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05.03.2021 14:33 Ответить
З архіву:-
Чьим протеже является Вовк, поднявший цену на газ в 6 раз
https://www.economics-prorok.com/2015/03/6-12.html
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05.03.2021 15:52 Ответить
 
 