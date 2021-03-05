НКРЕКП схвалила запровадження річного тарифу на газ
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ . Проєкт буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.
Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається в повідомленні, проєкт рішення передбачає базову річну пропозицію, яку мають пропонувати постачальники всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.
Згідно з документом, постачальники природного газу, що здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на власних вебсайтах ціну на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річну пропозицію.
"НКРЕКП запрошує зацікавлені органи державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднання та інших заінтересованих осіб взяти участь в обговоренні цього проекту рішення та надати можливі зауваження і пропозиції до нього", - йдеться в повідомленні.
Посилання на проєкт.
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