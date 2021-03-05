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Новини Тарифи ЖКГ
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НКРЕКП схвалила запровадження річного тарифу на газ

НКРЕКП схвалила запровадження річного тарифу на газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ . Проєкт буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається в повідомленні, проєкт рішення передбачає базову річну пропозицію, яку мають пропонувати постачальники всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Згідно з документом, постачальники природного газу, що здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на власних вебсайтах ціну на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річну пропозицію.

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"НКРЕКП запрошує зацікавлені органи державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднання та інших заінтересованих осіб взяти участь в обговоренні цього проекту рішення та надати можливі зауваження і пропозиції до нього", - йдеться в повідомленні.

Посилання на проєкт.

НКРЕКП схвалила запровадження річного тарифу на газ 01

Автор: 

НКРЕКП (1815) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+4
Сделали народ всё-таки.
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05.03.2021 13:53
+3
"У нас величезний дефіцит на освічених й компетентних людей. Не фатальний, але критичний." - це слова Романа Скрипіна. І це на жаль правда. Особливо це зараз видно по нашій владі. Некомпетентна влада нічого зробити не може. Тут ніякий Трускавець вже не допоможе.
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05.03.2021 13:57
+2
1500 - себестоимость добычи украинского газа,плюс 100 процентов нашим хапугам и аферистам,им вполне хватит,получается 3000 и ни копейкой больше.
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05.03.2021 14:06
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По стоимости Летнего ХАБа!
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05.03.2021 13:51 Відповісти
Сделали народ всё-таки.
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05.03.2021 13:53 Відповісти
Оператор ГТС України (ОГТСУ) пояснив КОМУ, за що та СКІЛЬКИ коштів насправді сплачує пересічний українець.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
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05.03.2021 13:59 Відповісти
Нарід сам себе зробив у квітні 2019го.
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05.03.2021 14:11 Відповісти
"У нас величезний дефіцит на освічених й компетентних людей. Не фатальний, але критичний." - це слова Романа Скрипіна. І це на жаль правда. Особливо це зараз видно по нашій владі. Некомпетентна влада нічого зробити не може. Тут ніякий Трускавець вже не допоможе.
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05.03.2021 13:57 Відповісти
Ну шо зекозлы догралися
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05.03.2021 13:57 Відповісти
1500 - себестоимость добычи украинского газа,плюс 100 процентов нашим хапугам и аферистам,им вполне хватит,получается 3000 и ни копейкой больше.
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05.03.2021 14:06 Відповісти
це хапугам, согласен, но надо же еще и газ оплатить
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05.03.2021 14:21 Відповісти
Зедебіли, здогадуєтеся скільки газ влітку коштуватиме?
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05.03.2021 14:09 Відповісти
Ану, нагадай зедебілам, при якому президенті і уряді за всі роки незалежності газ дешевшав і в скільки разів?
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06.03.2021 01:06 Відповісти
Бесполезная прокладка созданная впопурелником...
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05.03.2021 14:12 Відповісти
народ треба захистити від цінових коливань. тому віднині графік ціни буде представляти собою пряму лінію, з поступовим збільшенням
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05.03.2021 14:33 Відповісти
З архіву:-
Чьим протеже является Вовк, поднявший цену на газ в 6 раз
https://www.economics-prorok.com/2015/03/6-12.html
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05.03.2021 15:52 Відповісти
 
 