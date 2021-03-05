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Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль
Коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить 300-1200 грн, прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer. - Ред.) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.
При этом он отрицает возможность, что цена вакцины на коммерческом рынке может составить 1 тыс. евро.
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+13 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+8 Женя Калаш
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+8 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий05.03.2021 14:30
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нарахувати любу ціну
Дешевше злітати на "землю обітованну" і вколотися безкоштовно і повернутися до України, але навіщо повертатися до зебілів.
Чи вони всіх українців за дурнів тримають нехай самі коляться за 40 баксів, коли вакцина коштує 3 бакси.
а благотворительная от международных фондов...по какой цене пойдет?
Хто ж сумнівався)))
Вони це зробили разом!
Шмыгал же ломает голову, когда выгоднее будет купить вакцину и за сколько ее можно будет продать через частные клиники.