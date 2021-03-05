Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль

Коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить 300-1200 грн, прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer. - Ред.) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

При этом он отрицает возможность, что цена вакцины на коммерческом рынке может составить 1 тыс. евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Педагогов планируем вакцинировать до начала нового учебного года, - Степанов