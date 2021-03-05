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Новости Коронавирус и карантин
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Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль

Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль

Коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить 300-1200 грн, прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer. - Ред.) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

При этом он отрицает возможность, что цена вакцины на коммерческом рынке может составить 1 тыс. евро.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1472
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05.03.2021 14:15
+8
Ну и гешефты у этих ублюдков.
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05.03.2021 14:23
+8
маладцы...
а благотворительная от международных фондов...по какой цене пойдет?
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05.03.2021 14:30
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Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1472
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05.03.2021 14:15 Ответить
не дорого
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05.03.2021 14:15 Ответить
Та неужели?
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05.03.2021 14:22 Ответить
любые противовирусные лекарства столько стоят если не дороже в пару раз.
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05.03.2021 15:04 Ответить
якщо залучити кілька прокладок, то можна
нарахувати любу ціну
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05.03.2021 14:17 Ответить
А шо так дешево? З зебаранів треба здерти останню шкуру.
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05.03.2021 14:17 Ответить
Зебіли - уху їли?
Дешевше злітати на "землю обітованну" і вколотися безкоштовно і повернутися до України, але навіщо повертатися до зебілів.
Чи вони всіх українців за дурнів тримають нехай самі коляться за 40 баксів, коли вакцина коштує 3 бакси.
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05.03.2021 14:17 Ответить
Всім "благородним гаспадам" треба колоти нову mRNK-вакцину від провідних виробників. Решті можна колоти виготовлену за старими технологіями.
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05.03.2021 14:19 Ответить
Ну и гешефты у этих ублюдков.
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05.03.2021 14:23 Ответить
Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, спрашивать на кассах Эпицентра - Шмыгаль
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05.03.2021 14:28 Ответить
Кому война . кому......хатынка на Лазурном берегу. А тут вот ковид кстати подоспел чтоб ллохторат пограбить.
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05.03.2021 14:28 Ответить
Вы еще НИЧЕГО не сделали, а уже, суки продавать собрались...
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05.03.2021 14:30 Ответить
маладцы...
а благотворительная от международных фондов...по какой цене пойдет?
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05.03.2021 14:30 Ответить
Бесплатная вакцина - дерьмо из Индии и то еще практически отсутсвует в Украине, зато цену на платную уже успели сложить.
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05.03.2021 14:35 Ответить
Напевно курить щось цей Шмигаль. Йолоп курва де взяв ціну 1200грн.
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05.03.2021 14:35 Ответить
Як де? 200 грн то вакцина з логістикою, зберіганням і всіма можливими і неможливими затратами, ну а 1000 чистий ґешефт. А чого, зелене шобло до таких можливостей дорвалось, то ж за щастя їм.
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05.03.2021 14:42 Ответить
От падли зелені. Все роблять, щоб безкоштовно (за бюджетні кошти) люди не вакцинувались, а потім на тому ще й ґешефт зробити. Черги, проблеми з доставкою, ще якась фіговина буде, а хочеш вижити - плати бабло. Суки пархаті.
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05.03.2021 14:40 Ответить
Когда уже она будет, та вакцина коммерческая
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05.03.2021 14:41 Ответить
И правильно, лучше на 1200 боярышника набрать.
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05.03.2021 14:56 Ответить
А 160 млн заболевших 2.57 млн умерших- то тоже паникеры ?
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05.03.2021 15:59 Ответить
Да да , тут вы совершенно правы. Рекомендую шапочку из фольги и совместную молитву с батюшкой от рпц - все болезни,как рукой снимет. Главное не пропускайте прием лекарств и уколов .
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05.03.2021 16:28 Ответить
Шмыгаль .отсоси на 1200))
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05.03.2021 14:59 Ответить
А ВОТ И ЯГОДКИ!!!
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05.03.2021 15:37 Ответить
Во всём мире запрещено торговать вакцинами в розницу.
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05.03.2021 16:11 Ответить
Вот вам и ЗЕ барыги, купили по 100грн продали по 1200грн.
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05.03.2021 16:21 Ответить
Выгоднее наркотиков и оружия!
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05.03.2021 16:22 Ответить
т.е. нам как бы намекают - нечего ждать бесплатную вакцину, мы ж не лохи, вот когда попадет на базар, тогда и будет всем счастье, не надо быть похожими на какой-то там Израиль..., рынок всех уравняет в правах..., у нас нет рынка земли, газа, эл/энергии, но у нас будет рынок вакцин, видали.?
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05.03.2021 16:44 Ответить
Тобто він натякає,що для бажаючих вакцінуватись Pfizer буде тільки за гроші,за не малі гроші.автоматично виникає питання: де,бл"дь,гроші з covid-фонду,зелені тварини?!
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05.03.2021 16:48 Ответить
ПФайзер буде реалізуватись через приватні клініки з категорії Євролаб і Ко друзів Гідранта.

Хто ж сумнівався)))
Вони це зробили разом!
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05.03.2021 17:02 Ответить
Самая топ цена вакцины 20$ , где то смотрел интервью с производителем . А так там вообще 18$ рекомендованная цена + 100% вот и ценник барыг в 40$
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05.03.2021 17:38 Ответить
Премьеры стран Евросоюза ломают голову, как быстрее вакцинировать своих граждан.
Шмыгал же ломает голову, когда выгоднее будет купить вакцину и за сколько ее можно будет продать через частные клиники.
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05.03.2021 18:24 Ответить
ну и нормально. 20 долл можно и заплатить.
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06.03.2021 04:12 Ответить
Представники однієї національності без ГЕШЕФТУ просто жити не можуть!!! І не важливо на чому цей ГЕШЕФТ на крові на болі чи людських трагедіях - головне щоб він був!!!
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06.03.2021 09:28 Ответить
 
 