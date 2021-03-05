Комерційна ціна СOVID-вакцин буде до 1200 грн, - Шмигаль

Комерційна ціна вакцин від СOVID-19 для споживачів може становити 300-1200 грн, прогнозує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз ціна цієї вакцини у виробника (Pfizer. - Ред.) коливається від $ 15 до $ 20. Йдуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих же межах", - сказав Шмигаль в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

При цьому він заперечує можливість, що ціна вакцини на комерційному ринку може становити 1 тис. євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Педагогів плануємо вакцинувати до початку нового навчального року, - Степанов