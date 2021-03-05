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Комерційна ціна СOVID-вакцин буде до 1200 грн, - Шмигаль
Комерційна ціна вакцин від СOVID-19 для споживачів може становити 300-1200 грн, прогнозує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Зараз ціна цієї вакцини у виробника (Pfizer. - Ред.) коливається від $ 15 до $ 20. Йдуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих же межах", - сказав Шмигаль в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.
При цьому він заперечує можливість, що ціна вакцини на комерційному ринку може становити 1 тис. євро.
Топ коментарі
+13 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар05.03.2021 14:15
+8 Женя Калаш
показати весь коментар05.03.2021 14:23
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.03.2021 14:30
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нарахувати любу ціну
Дешевше злітати на "землю обітованну" і вколотися безкоштовно і повернутися до України, але навіщо повертатися до зебілів.
Чи вони всіх українців за дурнів тримають нехай самі коляться за 40 баксів, коли вакцина коштує 3 бакси.
а благотворительная от международных фондов...по какой цене пойдет?
Хто ж сумнівався)))
Вони це зробили разом!
Шмыгал же ломает голову, когда выгоднее будет купить вакцину и за сколько ее можно будет продать через частные клиники.