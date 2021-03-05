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Новини Коронавірус і карантин
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Комерційна ціна СOVID-вакцин буде до 1200 грн, - Шмигаль

Комерційна ціна СOVID-вакцин буде до 1200 грн, - Шмигаль

Комерційна ціна вакцин від СOVID-19 для споживачів може становити 300-1200 грн, прогнозує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз ціна цієї вакцини у виробника (Pfizer. - Ред.) коливається від $ 15 до $ 20. Йдуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих же межах", - сказав Шмигаль в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

При цьому він заперечує можливість, що ціна вакцини на комерційному ринку може становити 1 тис. євро.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4565) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1472
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05.03.2021 14:15
+8
Ну и гешефты у этих ублюдков.
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05.03.2021 14:23
+8
маладцы...
а благотворительная от международных фондов...по какой цене пойдет?
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05.03.2021 14:30
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Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1472
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05.03.2021 14:15 Відповісти
не дорого
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05.03.2021 14:15 Відповісти
Та неужели?
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05.03.2021 14:22 Відповісти
любые противовирусные лекарства столько стоят если не дороже в пару раз.
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05.03.2021 15:04 Відповісти
якщо залучити кілька прокладок, то можна
нарахувати любу ціну
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05.03.2021 14:17 Відповісти
А шо так дешево? З зебаранів треба здерти останню шкуру.
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05.03.2021 14:17 Відповісти
Зебіли - уху їли?
Дешевше злітати на "землю обітованну" і вколотися безкоштовно і повернутися до України, але навіщо повертатися до зебілів.
Чи вони всіх українців за дурнів тримають нехай самі коляться за 40 баксів, коли вакцина коштує 3 бакси.
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05.03.2021 14:17 Відповісти
Всім "благородним гаспадам" треба колоти нову mRNK-вакцину від провідних виробників. Решті можна колоти виготовлену за старими технологіями.
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05.03.2021 14:19 Відповісти
Ну и гешефты у этих ублюдков.
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05.03.2021 14:23 Відповісти
Коммерческая цена СOVID-вакцин будет до 1200 грн, спрашивать на кассах Эпицентра - Шмыгаль
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05.03.2021 14:28 Відповісти
Кому война . кому......хатынка на Лазурном берегу. А тут вот ковид кстати подоспел чтоб ллохторат пограбить.
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05.03.2021 14:28 Відповісти
Вы еще НИЧЕГО не сделали, а уже, суки продавать собрались...
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05.03.2021 14:30 Відповісти
маладцы...
а благотворительная от международных фондов...по какой цене пойдет?
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05.03.2021 14:30 Відповісти
Бесплатная вакцина - дерьмо из Индии и то еще практически отсутсвует в Украине, зато цену на платную уже успели сложить.
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05.03.2021 14:35 Відповісти
Напевно курить щось цей Шмигаль. Йолоп курва де взяв ціну 1200грн.
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05.03.2021 14:35 Відповісти
Як де? 200 грн то вакцина з логістикою, зберіганням і всіма можливими і неможливими затратами, ну а 1000 чистий ґешефт. А чого, зелене шобло до таких можливостей дорвалось, то ж за щастя їм.
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05.03.2021 14:42 Відповісти
От падли зелені. Все роблять, щоб безкоштовно (за бюджетні кошти) люди не вакцинувались, а потім на тому ще й ґешефт зробити. Черги, проблеми з доставкою, ще якась фіговина буде, а хочеш вижити - плати бабло. Суки пархаті.
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05.03.2021 14:40 Відповісти
Когда уже она будет, та вакцина коммерческая
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05.03.2021 14:41 Відповісти
И правильно, лучше на 1200 боярышника набрать.
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05.03.2021 14:56 Відповісти
А 160 млн заболевших 2.57 млн умерших- то тоже паникеры ?
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05.03.2021 15:59 Відповісти
Да да , тут вы совершенно правы. Рекомендую шапочку из фольги и совместную молитву с батюшкой от рпц - все болезни,как рукой снимет. Главное не пропускайте прием лекарств и уколов .
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05.03.2021 16:28 Відповісти
Шмыгаль .отсоси на 1200))
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05.03.2021 14:59 Відповісти
А ВОТ И ЯГОДКИ!!!
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05.03.2021 15:37 Відповісти
Во всём мире запрещено торговать вакцинами в розницу.
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05.03.2021 16:11 Відповісти
Вот вам и ЗЕ барыги, купили по 100грн продали по 1200грн.
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05.03.2021 16:21 Відповісти
Выгоднее наркотиков и оружия!
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05.03.2021 16:22 Відповісти
т.е. нам как бы намекают - нечего ждать бесплатную вакцину, мы ж не лохи, вот когда попадет на базар, тогда и будет всем счастье, не надо быть похожими на какой-то там Израиль..., рынок всех уравняет в правах..., у нас нет рынка земли, газа, эл/энергии, но у нас будет рынок вакцин, видали.?
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05.03.2021 16:44 Відповісти
Тобто він натякає,що для бажаючих вакцінуватись Pfizer буде тільки за гроші,за не малі гроші.автоматично виникає питання: де,бл"дь,гроші з covid-фонду,зелені тварини?!
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05.03.2021 16:48 Відповісти
ПФайзер буде реалізуватись через приватні клініки з категорії Євролаб і Ко друзів Гідранта.

Хто ж сумнівався)))
Вони це зробили разом!
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05.03.2021 17:02 Відповісти
Самая топ цена вакцины 20$ , где то смотрел интервью с производителем . А так там вообще 18$ рекомендованная цена + 100% вот и ценник барыг в 40$
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05.03.2021 17:38 Відповісти
Премьеры стран Евросоюза ломают голову, как быстрее вакцинировать своих граждан.
Шмыгал же ломает голову, когда выгоднее будет купить вакцину и за сколько ее можно будет продать через частные клиники.
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05.03.2021 18:24 Відповісти
ну и нормально. 20 долл можно и заплатить.
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06.03.2021 04:12 Відповісти
Представники однієї національності без ГЕШЕФТУ просто жити не можуть!!! І не важливо на чому цей ГЕШЕФТ на крові на болі чи людських трагедіях - головне щоб він був!!!
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06.03.2021 09:28 Відповісти
 
 