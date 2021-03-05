Топ-менеджмент "Украинского Дунайского пароходства" пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" топ-менеджментом компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на свыше 2 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что махинация была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда и баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры.
"Организаторы также намеревались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании. Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному Министерству документацию относительно нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом", - подчеркивают в СБУ.
Кроме этого отмечается, что действия должностных лиц могли привести к нанесению ущерба обороноспособности государства. Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъяты:
- компьютерная техника и электронные носители информации;
- документация о деятельности оффшорных компаний пароходства;
- договора внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;
- документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.
Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружена большая сумма наличности в иностранной валюте. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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https://ships.at.ua/blog/odesskij_deriban_ili_kak_razvorovali_chernomorskoe_morskoe_parokhodstvo_chmp/2010-08-02-2 тут весьма увлекательно описано....
Воно на щеплення до тьоті доктора ходить і на камеру роздягається!
У ЧМП , меньше було, який вкрав КРАВчук з Кудюкіним!!
В ЧМП працював 25 років-знаю, при мені все відбувалося...
се ни якась подачка вчителю, нещасних 4000євриків.
от маштаби.
пенсія, стипендія, соцзахист?
масшабно треба!