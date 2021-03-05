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Топ-менеджмент "Украинского Дунайского пароходства" пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" топ-менеджментом компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на свыше 2 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что махинация была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда и баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры.

"Организаторы также намеревались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании. Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному Министерству документацию относительно нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом", - подчеркивают в СБУ.

Топ-менеджмент Украинского Дунайского пароходства пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ 01
Топ-менеджмент Украинского Дунайского пароходства пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ 02
Топ-менеджмент Украинского Дунайского пароходства пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ 03
Топ-менеджмент Украинского Дунайского пароходства пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ 04

Кроме этого отмечается, что действия должностных лиц могли привести к нанесению ущерба обороноспособности государства. Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъяты:

- компьютерная техника и электронные носители информации;

- документация о деятельности оффшорных компаний пароходства;

- договора внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств;

- документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности.

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Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружена большая сумма наличности в иностранной валюте. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

корабль (2041) СБУ (19871) хищение (674)


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Топ комментарии
+18
Хера-се! 445 единиц! Что ж тогда от этого пароходства осталось бы?
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05.03.2021 15:01
+15
не хило так...аппетитец нормас !!!
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05.03.2021 15:00
+14
Почав нищити флот Кравчук, а закінчить пан Зєздюк.
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05.03.2021 15:04
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Правила форума Совет форумчан
Тю, за що, вони ж не патріоти!
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05.03.2021 15:00 Ответить
Почав нищити флот Кравчук, а закінчить пан Зєздюк.
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05.03.2021 15:04 Ответить
та не у Кравчука был смотрящие....
https://ships.at.ua/blog/odesskij_deriban_ili_kak_razvorovali_chernomorskoe_morskoe_parokhodstvo_chmp/2010-08-02-2 тут весьма увлекательно описано....
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05.03.2021 15:16 Ответить
Та воно ні сном, ні духом!
Воно на щеплення до тьоті доктора ходить і на камеру роздягається!
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05.03.2021 15:53 Ответить
ПО ЦЬОМУ ПИТАНЬЮ ПІДБАРИЖНИКУ, ЯКРАЗ І СНОМ І ДУХОМ ПРИ СИВОЧОЛОМУ РРОДАЛИБ УСЕ ВИБОРИ ВАМ ПРЕБИЛИ, ОТ ТЕБЕ І КРУТИТЬ, СПОКІЙНІШЕ ЛОТ ЗАЛИШИВСЯ В УКРАЇНІ.
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05.03.2021 18:29 Ответить
не хило так...аппетитец нормас !!!
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05.03.2021 15:00 Ответить
Та да, скромные ребята...
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05.03.2021 15:02 Ответить
Хера-се! 445 единиц! Что ж тогда от этого пароходства осталось бы?
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05.03.2021 15:01 Ответить
пару ржавых барж )))
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05.03.2021 15:04 Ответить
за то дорогих, правдо на бумаге, но ......
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05.03.2021 15:11 Ответить
455 судов. ну понятно, что есть среди них всякие, мелкие и неходячие, но масштаб потрясает. надо в правительство его, там не хватает размаха и воображения людям.
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05.03.2021 15:02 Ответить
ООоооо Ща фиолетовые перчатки поделят те пачки и тишинааааа.. Или не?
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05.03.2021 15:04 Ответить
Не, наверх надо отстегнуть.
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05.03.2021 15:10 Ответить
Не без этого))
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05.03.2021 15:59 Ответить
Лавры Кравчука с его афёрой по ЧМП спать им не дают спокойно...
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05.03.2021 15:04 Ответить
Тогда посадили только начальника пароходства Кудюкина. А основная вина была на Кравчуке. Но он не прикасаемый.
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05.03.2021 15:26 Ответить
Кудюкін діяв разом з Вірою Ульянченко.
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05.03.2021 16:24 Ответить
"- документация о деятельности оффшорных компаний пароходства;" - государственная ж компания, но без оффшоров и тут никак...
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05.03.2021 15:09 Ответить
І де той Топ-менеджмент ??? На нарах чи вже на Канарах ???))))
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05.03.2021 15:12 Ответить
какая богатая Украина!, через 30 лет грабежа, еще можно стырить 455 единиц флота!!!
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05.03.2021 15:15 Ответить
А уявіть скільки він вже вивів. То вже відкупився?
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05.03.2021 15:23 Ответить
Шо там за флот - аж 445 одиниць??
У ЧМП , меньше було, який вкрав КРАВчук з Кудюкіним!!
В ЧМП працював 25 років-знаю, при мені все відбувалося...
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05.03.2021 15:34 Ответить
Делиться надо , жадность фраера сгубила .
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05.03.2021 15:36 Ответить
Я то думал, что за тридцать лет уже все что могли повыводили. Оказывается еще есть над чем "работать".
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05.03.2021 15:53 Ответить
Шо-то как-то мутно на счет "большой суммы налички". Дается перечень того, что изъято, но наличка там почему-то не фигурирует. "Большая сумма" - это сколько? Считать разучились? Изъята у кого? ... Короче, менты в своем стиле...
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05.03.2021 15:55 Ответить
Негайно оголосити підозру з можливістю застави і взяття на поруки!!!
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05.03.2021 15:55 Ответить
Пора давно пора как в Китае официально по закону к стенке !
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05.03.2021 15:56 Ответить
Так воруют во всех эшелонах власти. Только смертная казнь выправит ситуацию с коррупцией в Украине.
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05.03.2021 16:09 Ответить
Смертная казнь. Да пусть хотя бы посадят кого нибудь выше главы сельсовета.
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05.03.2021 16:12 Ответить
Бойтесь своих желаний... Вас расстрелять найдут повод... А там годами будут доказывать...
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05.03.2021 19:42 Ответить
Сомневаюсь что в этом пароходстве даже в лучшие времена было такое количество плавсредств. Может СБУ для количества приплюсовали сюда все плоскодонки на Дунае.
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05.03.2021 16:11 Ответить
Взагалі рано кричати зрада.. Участь у статутних капіталах іноземних компаній- це нормальна справа і світова практика... Тільки в Україні чогось на це дивляться , як дикуни.
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05.03.2021 16:27 Ответить
А "нульова" вартість ???
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05.03.2021 19:28 Ответить
Почитайте уважно які там були "інвестиції" https://www.vadym.in.ua/post/8_voprosov_krykliy
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05.03.2021 21:11 Ответить
Слово "ТОП" вдохновляет ! Таки есть у нас незаменимые ! Готовый же премьер..... Какие масштабы?
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05.03.2021 16:32 Ответить
За такое несадят -садят за 300 гривень и дают 7 лет
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05.03.2021 17:05 Ответить
ЗЄбіли, скорєнько-скорєнько приплітайте до справи Пороха
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05.03.2021 17:39 Ответить
Дякуємо за службу ! От як би Ви ще знайшли куди поділось найбільше в світі Чорноморське параплавстово.....(танкерний флот,торговий вантажний,океанський риболовний і рибопереробний, вантажний, пасажирський і т.д.) і щось мені підказує що тут якби у тогдашніх перших осіб така наснага була ....
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05.03.2021 18:21 Ответить
В чому є проблема розстріляти ворога держави?!
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05.03.2021 18:25 Ответить
Действительно удивительная история, учитывая, что, на самом деле, хотели украсть более 500 единиц. Все документы - https://www.vadym.in.ua/post/offshores_udp
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05.03.2021 21:04 Ответить
ого, 445 одиниць.
се ни якась подачка вчителю, нещасних 4000євриків.
от маштаби.
пенсія, стипендія, соцзахист?
масшабно треба!
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06.03.2021 14:43 Ответить
 
 