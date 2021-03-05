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Топменеджмент Українського Дунайського пароплавства намагався незаконно вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного відчуження майна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" топменеджментом компанії. Своїми діями організатори могли завдати шкоди суспільству на понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що оборудку було організовано під виглядом "реорганізації" діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це - в інтересах іноземної комерційної структури.

"Організатори також збиралися штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії. Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали до профільного Міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном", - наголошують у СБУ.

Топменеджмент Українського Дунайського пароплавства намагався незаконно вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, - СБУ 01
Топменеджмент Українського Дунайського пароплавства намагався незаконно вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, - СБУ 02
Топменеджмент Українського Дунайського пароплавства намагався незаконно вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, - СБУ 03
Топменеджмент Українського Дунайського пароплавства намагався незаконно вивести з балансу компанії 455 одиниць флоту, - СБУ 04

Крім того, зазначається, що дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави. Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки. Під час обшуків вилучено:

- комп’ютерну техніку та електронні носії інформації;

- документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства;

- договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів;

- документи про створення офшорних компаній та фінансову звітність.

Також читайте: Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

Вилучені докази долучено до матеріалів справи. Також виявлено велику суму готівки в іноземній валюті. Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Автор: 

корабель (1612) СБУ (12790) крадіжка (655)


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Топ коментарі
+18
Хера-се! 445 единиц! Что ж тогда от этого пароходства осталось бы?
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05.03.2021 15:01
+15
не хило так...аппетитец нормас !!!
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05.03.2021 15:00
+14
Почав нищити флот Кравчук, а закінчить пан Зєздюк.
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05.03.2021 15:04
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Тю, за що, вони ж не патріоти!
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05.03.2021 15:00 Відповісти
Почав нищити флот Кравчук, а закінчить пан Зєздюк.
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05.03.2021 15:04 Відповісти
та не у Кравчука был смотрящие....
https://ships.at.ua/blog/odesskij_deriban_ili_kak_razvorovali_chernomorskoe_morskoe_parokhodstvo_chmp/2010-08-02-2 тут весьма увлекательно описано....
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05.03.2021 15:16 Відповісти
Та воно ні сном, ні духом!
Воно на щеплення до тьоті доктора ходить і на камеру роздягається!
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05.03.2021 15:53 Відповісти
ПО ЦЬОМУ ПИТАНЬЮ ПІДБАРИЖНИКУ, ЯКРАЗ І СНОМ І ДУХОМ ПРИ СИВОЧОЛОМУ РРОДАЛИБ УСЕ ВИБОРИ ВАМ ПРЕБИЛИ, ОТ ТЕБЕ І КРУТИТЬ, СПОКІЙНІШЕ ЛОТ ЗАЛИШИВСЯ В УКРАЇНІ.
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05.03.2021 18:29 Відповісти
не хило так...аппетитец нормас !!!
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05.03.2021 15:00 Відповісти
Та да, скромные ребята...
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05.03.2021 15:02 Відповісти
Хера-се! 445 единиц! Что ж тогда от этого пароходства осталось бы?
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05.03.2021 15:01 Відповісти
пару ржавых барж )))
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05.03.2021 15:04 Відповісти
за то дорогих, правдо на бумаге, но ......
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05.03.2021 15:11 Відповісти
455 судов. ну понятно, что есть среди них всякие, мелкие и неходячие, но масштаб потрясает. надо в правительство его, там не хватает размаха и воображения людям.
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05.03.2021 15:02 Відповісти
ООоооо Ща фиолетовые перчатки поделят те пачки и тишинааааа.. Или не?
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05.03.2021 15:04 Відповісти
Не, наверх надо отстегнуть.
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05.03.2021 15:10 Відповісти
Не без этого))
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05.03.2021 15:59 Відповісти
Лавры Кравчука с его афёрой по ЧМП спать им не дают спокойно...
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05.03.2021 15:04 Відповісти
Тогда посадили только начальника пароходства Кудюкина. А основная вина была на Кравчуке. Но он не прикасаемый.
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05.03.2021 15:26 Відповісти
Кудюкін діяв разом з Вірою Ульянченко.
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05.03.2021 16:24 Відповісти
"- документация о деятельности оффшорных компаний пароходства;" - государственная ж компания, но без оффшоров и тут никак...
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05.03.2021 15:09 Відповісти
І де той Топ-менеджмент ??? На нарах чи вже на Канарах ???))))
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05.03.2021 15:12 Відповісти
какая богатая Украина!, через 30 лет грабежа, еще можно стырить 455 единиц флота!!!
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05.03.2021 15:15 Відповісти
А уявіть скільки він вже вивів. То вже відкупився?
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05.03.2021 15:23 Відповісти
Шо там за флот - аж 445 одиниць??
У ЧМП , меньше було, який вкрав КРАВчук з Кудюкіним!!
В ЧМП працював 25 років-знаю, при мені все відбувалося...
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05.03.2021 15:34 Відповісти
Делиться надо , жадность фраера сгубила .
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05.03.2021 15:36 Відповісти
Я то думал, что за тридцать лет уже все что могли повыводили. Оказывается еще есть над чем "работать".
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05.03.2021 15:53 Відповісти
Шо-то как-то мутно на счет "большой суммы налички". Дается перечень того, что изъято, но наличка там почему-то не фигурирует. "Большая сумма" - это сколько? Считать разучились? Изъята у кого? ... Короче, менты в своем стиле...
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Негайно оголосити підозру з можливістю застави і взяття на поруки!!!
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Пора давно пора как в Китае официально по закону к стенке !
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05.03.2021 15:56 Відповісти
Так воруют во всех эшелонах власти. Только смертная казнь выправит ситуацию с коррупцией в Украине.
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05.03.2021 16:09 Відповісти
Смертная казнь. Да пусть хотя бы посадят кого нибудь выше главы сельсовета.
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05.03.2021 16:12 Відповісти
Бойтесь своих желаний... Вас расстрелять найдут повод... А там годами будут доказывать...
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05.03.2021 19:42 Відповісти
Сомневаюсь что в этом пароходстве даже в лучшие времена было такое количество плавсредств. Может СБУ для количества приплюсовали сюда все плоскодонки на Дунае.
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05.03.2021 16:11 Відповісти
Взагалі рано кричати зрада.. Участь у статутних капіталах іноземних компаній- це нормальна справа і світова практика... Тільки в Україні чогось на це дивляться , як дикуни.
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05.03.2021 16:27 Відповісти
А "нульова" вартість ???
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05.03.2021 19:28 Відповісти
Почитайте уважно які там були "інвестиції" https://www.vadym.in.ua/post/8_voprosov_krykliy
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05.03.2021 21:11 Відповісти
Слово "ТОП" вдохновляет ! Таки есть у нас незаменимые ! Готовый же премьер..... Какие масштабы?
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05.03.2021 16:32 Відповісти
За такое несадят -садят за 300 гривень и дают 7 лет
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05.03.2021 17:05 Відповісти
ЗЄбіли, скорєнько-скорєнько приплітайте до справи Пороха
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05.03.2021 17:39 Відповісти
Дякуємо за службу ! От як би Ви ще знайшли куди поділось найбільше в світі Чорноморське параплавстово.....(танкерний флот,торговий вантажний,океанський риболовний і рибопереробний, вантажний, пасажирський і т.д.) і щось мені підказує що тут якби у тогдашніх перших осіб така наснага була ....
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05.03.2021 18:21 Відповісти
В чому є проблема розстріляти ворога держави?!
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05.03.2021 18:25 Відповісти
Действительно удивительная история, учитывая, что, на самом деле, хотели украсть более 500 единиц. Все документы - https://www.vadym.in.ua/post/offshores_udp
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05.03.2021 21:04 Відповісти
ого, 445 одиниць.
се ни якась подачка вчителю, нещасних 4000євриків.
от маштаби.
пенсія, стипендія, соцзахист?
масшабно треба!
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06.03.2021 14:43 Відповісти
 
 