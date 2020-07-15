Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів. ІНФОГРАФІКА
Державна судноплавна компанія "Українське Дунайське пароплавство" заявило про розкрадання 32 ліхтерів - несамохідних барж - вартістю 5 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку компанії.
Зазначається, що впродовж 2017-2018 років баржі передали в користування контрагенту ТОВ "Олтекс-Од".
"Однак раптово контрагент зник, не повернувши ліхтери і не повідомивши про місце їхнього перебування. Пошукові заходи результатів не дали. Відомо тільки, що ліхтери незаконно перемістили з України і перереєстрували вже як нові одиниці", - сказано в повідомленні.
У пароплавстві кажуть, що після аудиту за фактом незаконного заволодіння майном відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.
У компанії підрахували, що орієнтовна вартість вкрадених ліхтерів становить 5 мільйонів доларів, а загальні збитки значно перевищують цю суму.
Ліхтер (нід. Lichter) - різновид баржі, вантажне несамохідне однотрюмне морське судно для перевезення вантажів за допомогою буксирів і для безпричальних вантажних операцій при навантаженні або розвантаженні на рейді суден, які не можуть зайти в порт через велику осадку і стати до причальної стінки.
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Источник: https://censor.net/p3208366
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От параходству не повезло....Бо баржі не ліс-на самовозгораніє і пожежі не спишеш...Та бомжів які на металобрухт здали -версія теж не підходить...Про мишей-нормальна перевірена байка...Можна було б повірити...Але на хабарях зараз ловити почали-теж сцикотно...
Була ціла передача про Дунайське параходство..Там усе просякнуто корупцією до самих верхів...Такий собі анклав з грошима...
Источник: https://censor.net/p3208366
"Однако внезапно контрагент исчез.....
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Такі байки ще дітлахам в ясельній групі можна втюхати..
І контрагєнт не ісчєз і баржі десь є.В них просто сталася реінкарнація в дорогі автомобілі,великі будинки в Україні та за кордоном і.в красиве та безбідне життя керівництва Дунайскаго параходства та їхніх дітей.
А чего вы хотите от ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании? У государства даже спиртзаводы убыточные все до одного!
Проворовавшийся руководитель,это же ценнейший кадр.Компромат на него есть,воровать способен,всё ты уже в номенклатуре и как минимум кандидат в депутаты.