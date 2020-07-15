УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5792 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 873 47

Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

Державна судноплавна компанія "Українське Дунайське пароплавство" заявило про розкрадання 32 ліхтерів - несамохідних барж - вартістю 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку компанії.

Зазначається, що впродовж 2017-2018 років баржі передали в користування контрагенту ТОВ "Олтекс-Од".

"Однак раптово контрагент зник, не повернувши ліхтери і не повідомивши про місце їхнього перебування. Пошукові заходи результатів не дали. Відомо тільки, що ліхтери незаконно перемістили з України і перереєстрували вже як нові одиниці", - сказано в повідомленні.

У пароплавстві кажуть, що після аудиту за фактом незаконного заволодіння майном відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

Читайте також: Будемо закуповувати для ВМС готові кораблі і ремонтувати наявний флот, будівництво корветів відкладається, - "слуга народу" Арахамія

У компанії підрахували, що орієнтовна вартість вкрадених ліхтерів становить 5 мільйонів доларів, а загальні збитки значно перевищують цю суму.

Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів 01

Читайте також: Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол.

Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів 02

Ліхтер (нід. Lichter) - різновид баржі, вантажне несамохідне однотрюмне морське судно для перевезення вантажів за допомогою буксирів і для безпричальних вантажних операцій при навантаженні або розвантаженні на рейді суден, які не можуть зайти в порт через велику осадку і стати до причальної стінки.

Автор: 

Дунай (170) корабель (1616) крадіжка (661)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Мыши съели!
показати весь коментар
15.07.2020 22:28
+14
Я коли беру в оренду звичайну байдарку, вартістю 10 тис, то лишаю в заставу 7 тисяч гривень або документ, що посвічує особу та узгоджую маршрут використання плавзасобу. В чому була проблема 1. взяти заставу, 2. контролювати по навігації переміщання судна. 3. Узгоджувати маршрут експлуатаціх судна 4. Через кілька годин чи деів після несанкціонованого переміщання чи неповернення плавзасобу негайно залучити правоохоронні органи для того, щоб запобігти втраті держ майна? Чи фірма-контрашент належить мамці директора дунайського пароплавства?Заарештувати на 15 років директора. Оголосити розшук. А бубочці - імпічмент. Це для профілактики.
показати весь коментар
15.07.2020 22:35
+12
Похитители уже установлены, объявлен план "Перехват".
Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів - Цензор.НЕТ 3639
показати весь коментар
15.07.2020 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мыши съели!
показати весь коментар
15.07.2020 22:28 Відповісти
Свинкі морські.
показати весь коментар
15.07.2020 22:37 Відповісти
Сейчас этим делом занимается рапан, которого категорически запретили отлавливать
показати весь коментар
15.07.2020 22:56 Відповісти
Бобры
показати весь коментар
16.07.2020 06:57 Відповісти
Ні, потопилися самі.
показати весь коментар
16.07.2020 07:58 Відповісти
Мыши в УДП оказались крупнее, чем в Госрезерве. Зебильная мутация?
показати весь коментар
15.07.2020 22:29 Відповісти
Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од"."Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры....Друже, ти не з цієї країни, не знаєшь, хто був президентом України у 2017-2018? До чого ще тут Зе?
Источник: https://censor.net/p3208366
показати весь коментар
15.07.2020 22:46 Відповісти
Передали тогда, а спёрли сейчас. С мышами было точно так же: зерно наполнили при Пэце, а сп*здили его при Зеле. Но при чём тут моя країна и особенно при чём тут Зе???
показати весь коментар
15.07.2020 22:52 Відповісти
Телепортация - украли несколько лет назад ....
показати весь коментар
16.07.2020 00:04 Відповісти
все капут, флота нима, плоты хоть остались
показати весь коментар
15.07.2020 22:32 Відповісти
флота давно нима
показати весь коментар
15.07.2020 22:33 Відповісти
Украинское Дунайское пароходство заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов - Цензор.НЕТ 6384
показати весь коментар
15.07.2020 22:32 Відповісти
Я коли беру в оренду звичайну байдарку, вартістю 10 тис, то лишаю в заставу 7 тисяч гривень або документ, що посвічує особу та узгоджую маршрут використання плавзасобу. В чому була проблема 1. взяти заставу, 2. контролювати по навігації переміщання судна. 3. Узгоджувати маршрут експлуатаціх судна 4. Через кілька годин чи деів після несанкціонованого переміщання чи неповернення плавзасобу негайно залучити правоохоронні органи для того, щоб запобігти втраті держ майна? Чи фірма-контрашент належить мамці директора дунайського пароплавства?Заарештувати на 15 років директора. Оголосити розшук. А бубочці - імпічмент. Це для профілактики.
показати весь коментар
15.07.2020 22:35 Відповісти
ти ж сам написав.. або "документ"
показати весь коментар
15.07.2020 23:22 Відповісти
Украли при пете , а винрват Зеленский ! Логика порохобота.
показати весь коментар
16.07.2020 01:54 Відповісти
Украли как раз при Зеле. Читай внимательно.
показати весь коментар
16.07.2020 08:31 Відповісти
Читай те внимательно. Арендовали 17 18 год. Раптово пропали. Значи сразу после аренды 18 год. При Зеленском?
показати весь коментар
16.07.2020 12:15 Відповісти
зебілко зовсім тупий, передали в 2017-2018, а пропали зараз, зараз хто - правильно шмаркля.
показати весь коментар
16.07.2020 18:42 Відповісти
Где написано украли зараз ? Дебил соевый !
показати весь коментар
18.07.2020 01:23 Відповісти
зебіл Шмаркчинський, а коли виявили?
показати весь коментар
18.07.2020 05:24 Відповісти
заявило о хищении 32 несамоходных барж общей стоимостью $5 миллионов

====================================
От параходству не повезло....Бо баржі не ліс-на самовозгораніє і пожежі не спишеш...Та бомжів які на металобрухт здали -версія теж не підходить...Про мишей-нормальна перевірена байка...Можна було б повірити...Але на хабарях зараз ловити почали-теж сцикотно...
Була ціла передача про Дунайське параходство..Там усе просякнуто корупцією до самих верхів...Такий собі анклав з грошима...
показати весь коментар
15.07.2020 22:36 Відповісти
Там 2700 вагонов зерны сьели мыши, здесь баржи испарились - полный беспредел в стране при Зе клоуне.
показати весь коментар
15.07.2020 22:37 Відповісти
Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од"."Однако внезапно контрагент исчез, не вернув лихтеры2017-2018 був інщий кловун. Подивись у вікіпедії - хто? Удівішься!
Источник: https://censor.net/p3208366
показати весь коментар
15.07.2020 22:50 Відповісти
Ага, внезапно исчез в 2017-2018, а исчезновение обнаружилось почемуто в 2020
показати весь коментар
16.07.2020 00:00 Відповісти
Та всі вони там "кловуни" мафіозні починаючи з Кучми і до послідньго
показати весь коментар
16.07.2020 05:09 Відповісти
Молодим та недосвідченим треба гроші.
показати весь коментар
16.07.2020 10:30 Відповісти
ну, от і підгребли рештки ГУРФу - Головуправління річфлоту України...
показати весь коментар
15.07.2020 22:37 Відповісти
Как по учебнику: либо "папередники виноваты", либо "при папередниках было тоже самое".
показати весь коментар
15.07.2020 22:43 Відповісти
Отмечается, что в течение 2017-2018 годов баржи передали в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од".
"Однако внезапно контрагент исчез.....
=====================================
Такі байки ще дітлахам в ясельній групі можна втюхати..
І контрагєнт не ісчєз і баржі десь є.В них просто сталася реінкарнація в дорогі автомобілі,великі будинки в Україні та за кордоном і.в красиве та безбідне життя керівництва Дунайскаго параходства та їхніх дітей.
показати весь коментар
15.07.2020 22:43 Відповісти
Открыли на бомжа, должника фирму. Старая схема как с кредитами. Купили фирму трейдера с оборотом, купили для залога майно. Но в доле был сотрудник банка. А здесь?
показати весь коментар
15.07.2020 22:45 Відповісти
Похитители уже установлены, объявлен план "Перехват".
Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів - Цензор.НЕТ 3639
показати весь коментар
15.07.2020 22:56 Відповісти
На вьослах, *****, угналі...
показати весь коментар
15.07.2020 23:08 Відповісти
А если на канале Г+Г сказать лохторату шо Порошенко угнал на Мальдивы, может прокатит?
показати весь коментар
15.07.2020 23:20 Відповісти
Такое впечатление что все презы наши с кораблей начинают тырить Кравчук тот всё ЧМП упёр. Ну вот иди знай кто лихтеры увёл? То ли Порох, или Зе? Что интересно, так то чем больше предмет по размеру---да как сквозь землю! Лавровый лист сухой никто не тырит. И искать будут потом лет 5. Столько фуфла накопили за 29 лет. А вот кто хоть раз сказал или предложил копнуть чужие СМИ что о нас там пишут все эти годы? Выложили ли кто. Ох и стёб там с нас! Дуракам иногда подачку кидают---пусть мол дуремарит на месте---чтоб не приехали в гости. Надьку выберем---баб пока не было.
показати весь коментар
15.07.2020 23:27 Відповісти
если украдешь "лавровый лист" - попадешь в тюрьму, а если украдешь 32 баржи - попадешь ... (ну, вы, поняли куда) .
показати весь коментар
16.07.2020 08:17 Відповісти
Тот кто заявил, тот и организовал схему металлолома.
показати весь коментар
15.07.2020 23:35 Відповісти
Зеля , где посадки?
показати весь коментар
15.07.2020 23:48 Відповісти
Вот на этих 32 самоходных баржах мЫши и вывезли зерно из госхранилища!!!
показати весь коментар
16.07.2020 06:54 Відповісти
це те которые Грося для арбузоперевозок наваял?
показати весь коментар
16.07.2020 07:51 Відповісти
О, є привід порушити ще одну кримінальну справу проти Порошенка. До того ж він родом з тих країв.
показати весь коментар
16.07.2020 07:55 Відповісти
Это пришельцы с планеты Нубиру! Рептилоиды!
показати весь коментар
16.07.2020 07:57 Відповісти
не, как хотите, а украинскими манагерами можно только гордиться. 32 баржи и исчезли! как?! это ж не иголки. хотя, может на иголки и пошли.
показати весь коментар
16.07.2020 08:14 Відповісти
БЛАСКО повертається, БЛАСКО повертається, БЛАСКО... Мільярд доларів - щорічний дохід, 6-7 мільярдів - загальна вартість майна. 27 тисяч співробітників, близько 300 суден різного класу( які дивно щезли в Україні, а зявились аж на Кіпрі). Такими були ресурси покійного Чорноморського морського пароплавства 20 років тому. Колишній Президент Леонід Кравчук на початку цього року визнав, що перетворення ЧМП на акціонерне товариство було помилкою. І всі задоволені, немає за що зачепитись.
показати весь коментар
16.07.2020 11:58 Відповісти
"Государственная судоходная компания "Украинское Дунайское пароходство" заявило о хищении 32 лихтеров - несамоходных барж - стоимостью 5 миллионов долларов.Источник: https://censor.net/p3208366"

А чего вы хотите от ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании? У государства даже спиртзаводы убыточные все до одного!
показати весь коментар
16.07.2020 12:21 Відповісти
Если бы каждого начальника,подвешивали за коки,то была бы прибыль.
Проворовавшийся руководитель,это же ценнейший кадр.Компромат на него есть,воровать способен,всё ты уже в номенклатуре и как минимум кандидат в депутаты.
показати весь коментар
16.07.2020 13:01 Відповісти
Они утонули.
показати весь коментар
16.07.2020 14:57 Відповісти
 
 