Українське Дунайське пароплавство заявило про розкрадання 32 несамохідних барж загальною вартістю $5 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

Державна судноплавна компанія "Українське Дунайське пароплавство" заявило про розкрадання 32 ліхтерів - несамохідних барж - вартістю 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку компанії.

Зазначається, що впродовж 2017-2018 років баржі передали в користування контрагенту ТОВ "Олтекс-Од".

"Однак раптово контрагент зник, не повернувши ліхтери і не повідомивши про місце їхнього перебування. Пошукові заходи результатів не дали. Відомо тільки, що ліхтери незаконно перемістили з України і перереєстрували вже як нові одиниці", - сказано в повідомленні.

У пароплавстві кажуть, що після аудиту за фактом незаконного заволодіння майном відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

Читайте також: Будемо закуповувати для ВМС готові кораблі і ремонтувати наявний флот, будівництво корветів відкладається, - "слуга народу" Арахамія

У компанії підрахували, що орієнтовна вартість вкрадених ліхтерів становить 5 мільйонів доларів, а загальні збитки значно перевищують цю суму.

Читайте також: Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол.

Ліхтер (нід. Lichter) - різновид баржі, вантажне несамохідне однотрюмне морське судно для перевезення вантажів за допомогою буксирів і для безпричальних вантажних операцій при навантаженні або розвантаженні на рейді суден, які не можуть зайти в порт через велику осадку і стати до причальної стінки.