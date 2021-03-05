Россия и Беларусь создадут три совместных центра по подготовке военных

Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси, заявили в российском военном ведомстве.

Шойгу и Хренин на встрече в Москве в пятницу также обсудили совместные стратегические учения "Запад-2021". Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу на встрече назвал работу совместной системы противовоздушной обороны двух стран.

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10-16 сентября 2021 года Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран. В основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".