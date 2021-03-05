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Новости Агрессия России против Украины
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Россия и Беларусь создадут три совместных центра по подготовке военных

Россия и Беларусь создадут три совместных центра по подготовке военных

Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси, заявили в российском военном ведомстве.

Шойгу и Хренин на встрече в Москве в пятницу также обсудили совместные стратегические учения "Запад-2021". Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу на встрече назвал работу совместной системы противовоздушной обороны двух стран.

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10-16 сентября 2021 года Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран. В основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

Автор: 

армия РФ (19115) Беларусь (7888) россия (95413) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+5
Тут були просунуті бєларуси, які плювали в мене коли я їм казав - нейух ходити з квітками, 3,14здіть Луку, бо буде горе. Хоча....може вони цього і хтіли.... хз.
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05.03.2021 15:58
+3
Це значить, що членство в НАТО України повинно бути вирішено в найближчі місяці. Підльотний час ядерних ракет до Моцкви має становити 1 хв.38 сек.
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05.03.2021 15:55
+3
Доречі, у мене є пай і я готовий його віддати під установку ядерних ракет. Для штатів задля України...безкоштовно. І таких як як я в Україні 10 тищ. )))
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05.03.2021 16:00
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заглот набирает обороты, таки хороводы с дарением цветов, не испугали не луку не пуйла, надо же, вот это поворот.
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05.03.2021 15:54 Ответить
Хороводи водила білоруська п'ята колона. Скільки там їхнього стада виходило, менше мільйона.
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05.03.2021 16:44 Ответить
Окончательно усцатый лёг под Кремлядей и путлера.
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05.03.2021 15:54 Ответить
Он давно горизонтальный .
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05.03.2021 15:58 Ответить
Якщо Лука горизонтальний, то які у нас...
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05.03.2021 16:46 Ответить
Три мясокомбината.
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05.03.2021 15:54 Ответить
Фейшурия победит 😁😁😁
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05.03.2021 15:55 Ответить
Бульаші вже змінили назву своєї країни,на БНР?
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05.03.2021 15:55 Ответить
Ничего , подождём , когда вата окончательно обнищает от этого проекта и начнёт просить "ножки Байдена" .
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05.03.2021 15:55 Ответить
Це значить, що членство в НАТО України повинно бути вирішено в найближчі місяці. Підльотний час ядерних ракет до Моцкви має становити 1 хв.38 сек.
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05.03.2021 15:55 Ответить
Доречі, у мене є пай і я готовий його віддати під установку ядерних ракет. Для штатів задля України...безкоштовно. І таких як як я в Україні 10 тищ. )))
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05.03.2021 16:00 Ответить
Россиян - превратили в мясо!!!! Вырастили нового фюрера и по росту подходит!!!!
Пусть создают!!!!
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05.03.2021 15:56 Ответить
Они сами себя превратили в мясо .
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05.03.2021 15:59 Ответить
бо на кордонах з Білоруссієй (бо це саме Білоруссія, а не Білорусь) "лязґают ґусєніцамі самольоти НАТО"
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05.03.2021 15:56 Ответить
Тут були просунуті бєларуси, які плювали в мене коли я їм казав - нейух ходити з квітками, 3,14здіть Луку, бо буде горе. Хоча....може вони цього і хтіли.... хз.
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05.03.2021 15:58 Ответить
Ну шо, заграніца нам поможет чи буде чекати, коли ху#ло з циганом нас у полон почнуть брати?
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05.03.2021 16:05 Ответить
та якже ви нам допоможете, закон про зброю не прийняли, плєбєям ніззя зброю
зброю запретілі, мабуть бубочка сам поскаче с дудочкой, на лихом кане-палочке с саблюкою наголо и будет всех бамбить
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05.03.2021 16:51 Ответить
Ну, подобные маневры часто походят.
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05.03.2021 16:31 Ответить
Ясно було ще до протестів, що Росія покарає Луку за те, що відвернувся від неї. Запустили провокаторів від газпрому і зробили революцію "тампексів". І Бєлсат мабуть теж раша оплачувала. Але Лука не віддав країну провокаторам і олігархам, не діждався підтримки Заходу і навіть України, тому мусив повернутися до Сходу.((
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05.03.2021 16:37 Ответить
Ну а что они еще могут создать??
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05.03.2021 17:01 Ответить
_Просто осознайте и запомните: белоруссия - враг, военный союзник смертельного врага и оккупанта. Со всеми вытекающими!
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05.03.2021 18:35 Ответить
теперь с севера Украина под ударом,и Киев в первую очередь-от лукаша предателя привет!мы ещё покупаем у лукаша мазы,разрешаем по рекам транспортировать продукцию?
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06.03.2021 15:51 Ответить
Біларусь Україні ніколи не була ворогом. Після військового нападу росіян на Донбас, стосунки Росії і Білорусі погіршилися, Лука відмовився від їхньої нафти і почав купувати американську, хотів налагодити стосунки з європейцями, але вони не сприйняли його і не зняли давніші санкції. Провокатори підбурили народ проти Луки. Але умова протестів була така: Нам і так хорошо, ми не хочемо ні Заходу, ні Сходу, і усім задоволені, єдине -- хочемо іншого президента. Тепер, коли Захід наклав економічні санкції на Білорусь, що гірше Україна до них приєдналася, і Луку загнали в куток, щоб добити, він повернувся до Росії. Тепер білоруси усім задоволені. Тільки на нас тепер не плюватимуть, а стрілятимуть. І не бачити нам від них допомоги -- ні енергії, ні газу, ні мазів, ні молочки з картоплею.
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08.03.2021 11:24 Ответить
 
 