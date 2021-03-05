Росія і Білорусь створять три спільні центри підготовки військових
Міністри оборони РФ і Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін на переговорах у Москві домовилися про створення трьох навчальних центрів для спільної підготовки військовослужбовців, один із центрів базуватиметься в Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Створювані центри розташовуватимуться в Нижньогородській та Калінінградській областях РФ, а також у Гродненській області Білорусі, заявили в російському військовому відомстві.
Шойгу і Хренін на зустрічі в Москві в п'ятницю також обговорили спільні стратегічні навчання "Захід-2021". Головним з обговорюваних питань Шойгу на зустрічі назвав роботу спільної системи протиповітряної оборони двох країн.
10-16 вересня 2021 року Росія і Білорусь планують провести стратегічне навчання "Захід-2021", маневри відбудуться на території двох країн. В основу навчань "покладено один з варіантів поетапної ескалації військово-політичної обстановки навколо умовних країн".
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зброю запретілі, мабуть бубочка сам поскаче с дудочкой, на лихом кане-палочке с саблюкою наголо и будет всех бамбить