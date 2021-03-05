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Новини Агресія Росії проти України
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Росія і Білорусь створять три спільні центри підготовки військових

Росія і Білорусь створять три спільні центри підготовки військових

Міністри оборони РФ і Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін на переговорах у Москві домовилися про створення трьох навчальних центрів для спільної підготовки військовослужбовців, один із центрів базуватиметься в Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Створювані центри розташовуватимуться в Нижньогородській та Калінінградській областях РФ, а також у Гродненській області Білорусі, заявили в російському військовому відомстві.

Шойгу і Хренін на зустрічі в Москві в п'ятницю також обговорили спільні стратегічні навчання "Захід-2021". Головним з обговорюваних питань Шойгу на зустрічі назвав роботу спільної системи протиповітряної оборони двох країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовий розмістити на території Білорусі російські військові літаки

10-16 вересня 2021 року Росія і Білорусь планують провести стратегічне навчання "Захід-2021", маневри відбудуться на території двох країн. В основу навчань "покладено один з варіантів поетапної ескалації військово-політичної обстановки навколо умовних країн".

Автор: 

армія рф (17271) Білорусь (7926) росія (65007) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+5
Тут були просунуті бєларуси, які плювали в мене коли я їм казав - нейух ходити з квітками, 3,14здіть Луку, бо буде горе. Хоча....може вони цього і хтіли.... хз.
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05.03.2021 15:58
+3
Це значить, що членство в НАТО України повинно бути вирішено в найближчі місяці. Підльотний час ядерних ракет до Моцкви має становити 1 хв.38 сек.
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05.03.2021 15:55
+3
Доречі, у мене є пай і я готовий його віддати під установку ядерних ракет. Для штатів задля України...безкоштовно. І таких як як я в Україні 10 тищ. )))
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05.03.2021 16:00
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заглот набирает обороты, таки хороводы с дарением цветов, не испугали не луку не пуйла, надо же, вот это поворот.
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05.03.2021 15:54 Відповісти
Хороводи водила білоруська п'ята колона. Скільки там їхнього стада виходило, менше мільйона.
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05.03.2021 16:44 Відповісти
Окончательно усцатый лёг под Кремлядей и путлера.
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05.03.2021 15:54 Відповісти
Он давно горизонтальный .
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05.03.2021 15:58 Відповісти
Якщо Лука горизонтальний, то які у нас...
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05.03.2021 16:46 Відповісти
Три мясокомбината.
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05.03.2021 15:54 Відповісти
Фейшурия победит 😁😁😁
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Бульаші вже змінили назву своєї країни,на БНР?
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Ничего , подождём , когда вата окончательно обнищает от этого проекта и начнёт просить "ножки Байдена" .
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Це значить, що членство в НАТО України повинно бути вирішено в найближчі місяці. Підльотний час ядерних ракет до Моцкви має становити 1 хв.38 сек.
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Доречі, у мене є пай і я готовий його віддати під установку ядерних ракет. Для штатів задля України...безкоштовно. І таких як як я в Україні 10 тищ. )))
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05.03.2021 16:00 Відповісти
Россиян - превратили в мясо!!!! Вырастили нового фюрера и по росту подходит!!!!
Пусть создают!!!!
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05.03.2021 15:56 Відповісти
Они сами себя превратили в мясо .
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05.03.2021 15:59 Відповісти
бо на кордонах з Білоруссієй (бо це саме Білоруссія, а не Білорусь) "лязґают ґусєніцамі самольоти НАТО"
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05.03.2021 15:56 Відповісти
Тут були просунуті бєларуси, які плювали в мене коли я їм казав - нейух ходити з квітками, 3,14здіть Луку, бо буде горе. Хоча....може вони цього і хтіли.... хз.
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05.03.2021 15:58 Відповісти
Ну шо, заграніца нам поможет чи буде чекати, коли ху#ло з циганом нас у полон почнуть брати?
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05.03.2021 16:05 Відповісти
та якже ви нам допоможете, закон про зброю не прийняли, плєбєям ніззя зброю
зброю запретілі, мабуть бубочка сам поскаче с дудочкой, на лихом кане-палочке с саблюкою наголо и будет всех бамбить
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05.03.2021 16:51 Відповісти
Ну, подобные маневры часто походят.
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05.03.2021 16:31 Відповісти
Ясно було ще до протестів, що Росія покарає Луку за те, що відвернувся від неї. Запустили провокаторів від газпрому і зробили революцію "тампексів". І Бєлсат мабуть теж раша оплачувала. Але Лука не віддав країну провокаторам і олігархам, не діждався підтримки Заходу і навіть України, тому мусив повернутися до Сходу.((
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05.03.2021 16:37 Відповісти
Ну а что они еще могут создать??
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05.03.2021 17:01 Відповісти
_Просто осознайте и запомните: белоруссия - враг, военный союзник смертельного врага и оккупанта. Со всеми вытекающими!
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05.03.2021 18:35 Відповісти
теперь с севера Украина под ударом,и Киев в первую очередь-от лукаша предателя привет!мы ещё покупаем у лукаша мазы,разрешаем по рекам транспортировать продукцию?
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06.03.2021 15:51 Відповісти
Біларусь Україні ніколи не була ворогом. Після військового нападу росіян на Донбас, стосунки Росії і Білорусі погіршилися, Лука відмовився від їхньої нафти і почав купувати американську, хотів налагодити стосунки з європейцями, але вони не сприйняли його і не зняли давніші санкції. Провокатори підбурили народ проти Луки. Але умова протестів була така: Нам і так хорошо, ми не хочемо ні Заходу, ні Сходу, і усім задоволені, єдине -- хочемо іншого президента. Тепер, коли Захід наклав економічні санкції на Білорусь, що гірше Україна до них приєдналася, і Луку загнали в куток, щоб добити, він повернувся до Росії. Тепер білоруси усім задоволені. Тільки на нас тепер не плюватимуть, а стрілятимуть. І не бачити нам від них допомоги -- ні енергії, ні газу, ні мазів, ні молочки з картоплею.
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08.03.2021 11:24 Відповісти
 
 