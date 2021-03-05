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Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС

Больше всего украинцы доверяют Президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "УДАРа" Виталию Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным КМИС, Владимиру Зеленскому доверяют 39,5%, Виталию Кличко – 33,8% украинцев.

Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС 01

С.Притуле доверяют 31,6% опрошенных, В. Гройсману– 31%, Д. Разумкову– 28,3%, Ю.Тимошенко– 26,3%, Ю. Бойко – 24,6%, О. Ляшко – 23,2%, И. Смешко– 22,4% и П. Порошенко – 21,9%.

Уровень доверия к другим политикам ниже 20%, отмечают в КМИС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг"

Всеукраинский опрос общественного мнения проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Кличко Виталий (4637) опрос (2824) рейтинг (1636)


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Топ комментарии
+47
Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5022
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05.03.2021 18:01
+26
Ага и именно поэтому ЕС победила на местных выборах. Пальчевский был до выборов вообще чуть-ли не отец украинской демократии и лидер доверия. Ну и где он с его "Перемогой"? Где-то так

Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8163
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05.03.2021 18:02
+25
Выборы 2019 показали уровень интеллекта 73%. Только и всего.

Дегенераты выбрали себе дегенерата.
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05.03.2021 18:10
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Є такий довідник Стеля. Там прописані всі алгоритми соц досліджень
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05.03.2021 19:05 Ответить
Очередной бред и может быть даже улыбнуло, не воткни они в список Ляшко.
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05.03.2021 21:59 Ответить
недовір"я України до Бариги Більшості в Україні більше ніж до радикала.
не дивуюсь..
навіть Олежик не здатний до брехні ,обману,на..обки Народу таких масштабів, як Пєтя..
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06.03.2021 08:42 Ответить
Я понимаю, что за пять лет наши СМИ, грязные политики и прочая шушера знатно поработали над психикой электората и продолжают промывать мозги. Но радует то, что хотя бы четверть населения способна думать. Есть надежда........
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07.03.2021 08:07 Ответить
Дурня, яка розрахована на таку ж саму аудиторію.
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05.03.2021 18:56 Ответить
Молодець Віталій, дави цього малоросійського ватного членограя.
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05.03.2021 19:02 Ответить
Та шо ж за рейтінг то такий? З ранку 20, в обід 25, а до вачора вже 39
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05.03.2021 19:08 Ответить
Всё нормально, к вечеру всегда поднимается температура и начинается горячечный бред. Отсюда и 39,5%, какой градус, такой и процент.
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05.03.2021 22:01 Ответить
Брешуть як перед выборами З бы чого це?
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05.03.2021 19:13 Ответить
Перед виборами. 😁
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05.03.2021 19:39 Ответить
Кличко по сравнению с єтим торчком гений.
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05.03.2021 19:15 Ответить
Все эти зе-лупные проплаченые опросы вызывают только смех и понимание как еще много бегает по Украине импицильных зебилоидов)))
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05.03.2021 19:15 Ответить
имбицильных. Плюс прокацапская вата....
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05.03.2021 19:16 Ответить
Запятую не там поставили)
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05.03.2021 19:18 Ответить
Как говорил Папандопуло : -"На ,бери! Если шо ,то я себе еще напечатаю ." И РЕЙТИНГ И РЕЙТУЗЫ ВСЕ ЗА ВАШИ ГРОШИ !
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05.03.2021 19:56 Ответить
С. Притулі довіряють 31,6% опитаних аааааааааааа Покажіть мені того КРЕТИНА, що оплатив включення нікчеми Притули в рейтинг!! Ну це вже взагалі звиздець, отак тупо просирати гроші, навіть Тимошенко після "допомоги" Притули під час виборчої кампанії зрозуміла свій кретинизм і більше це лайно не бере політтехнологом, бо з нього політтехнолог як з ділдо коханець, бггггг
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05.03.2021 22:13 Ответить
антирейтинг Притули менший,ніж ,НАПРИКЛАД, у БАРИГИ ПОрОШЕНКО.
ЦЕ логічно,бо ніколи не був при Владі..
тому волонтерством займається не на спи..жені в Народу гроші...
значить і довір"яна третину більше,не базоване на РЕЛІГІЙНІЙ ВІРІ УПОРОТИХ ПОРОХОФІЛІВ..
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06.03.2021 08:26 Ответить
Нічого дивного: на Московії 500 років тому теж найбільше довіряли юродивим. Щоправда, їх і тоді не робили там ані царями, ані очільниками міст
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05.03.2021 22:29 Ответить
От Педалика презом, а Зелю премьером. Ото ржака))))))
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05.03.2021 22:59 Ответить
Невже ще не насміялись. А моя мрія - країна здорового ґлузду. Тому ніколи не перестаю нагадувати людям, що вони НІКОЛИ не будуть нормально жити, якщо не запам'ятають ТРИ ключові для обраних політиків слова: Патріотизм, Порядність, Професіоналізм.
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06.03.2021 07:04 Ответить
Патріотизм,
Порядність,
Професіоналізм.

ДОВІР"Я(ПРО ЦЕ В ОПИТУВАННІ) СТОСУЄТЬСЯ В ОСНОВНОМУ 2.
А ЗНАЧИТЬ БРЕХУНА пЕТРА пОРОШЕНКО НЕ СТОСУЄТЬСЯ ТОЧНО.
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06.03.2021 08:29 Ответить
Дивіться на світ ширше. Я теж критикував Порошенка, за те що він не знищив тих, хто сьогодні при владі. Але не все залежить від однієї людини і на те й прийшла до влади ця руйнівна і токсична антиукраїнська зграя, щоб такі як я зрозуміли, що не треба бути максималістами. А от головна цінність, була й залишається, це не окремі особистості, а УКРАЇНА. І якщо переможе Патріотизм, Порядність, Професіоналізм, переможе й Україна.
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06.03.2021 09:16 Ответить
У кращі часи Садового дійшло до перемовин у Львові:

Садовий -Президент
Коломойський-Прем"єр...

після цього Андрій "Доля" отримав "сміттєву кризу"-Київ відмовився покривати"бізнесмена на смітті Садового"
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06.03.2021 08:34 Ответить
КМИС врет как базарная бабка ! ))
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05.03.2021 23:30 Ответить
Это несправедливый рейтинг, нельзя сравнивать комика с боксёром
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06.03.2021 03:44 Ответить
******* уже втюхивать в рейтинги - смешко. Эта кацапская ************ зашкварилась еще во времена чучмы, а теперь его достали из нафталина под видом честного политика. Откуда у него деньги на бигморды? Неужто друган мертведчук подкинул?
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06.03.2021 07:50 Ответить
. Эта кацапская ************ зашкварилась

Ю.Тимошенко 26,3%,

генію пі..дьожу у Леді Ю НЕ ЗАБЕРЕШ
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06.03.2021 08:44 Ответить
Откровення КМІСу . Скоро вони будуть міряти рейтинги якого-небудь сантехніка Васі та двірника Колі і з серйозним виглядом просторікувати про шанси цих пролетарів розумової праці на президенських виборах.
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06.03.2021 10:07 Ответить
порохоботська демагогія.
даний рейтинг довіри не стосуєтьс президентських виборів
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06.03.2021 10:40 Ответить
Мабуть, пан такий розумний, що йому аж череп натис на мозок.
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06.03.2021 14:10 Ответить
Кличко взагалі не має президентських амбіцій. Фігури не сумірні.
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06.03.2021 13:46 Ответить
Больше всего украинцы доверяют Президенту Владимиру ЗеленскомуИсточник:https://censor.net/ru/n3251758

Коли вже ці довпойоби закінчаться?
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06.03.2021 17:14 Ответить
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