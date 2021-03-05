Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС
Больше всего украинцы доверяют Президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "УДАРа" Виталию Кличко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным КМИС, Владимиру Зеленскому доверяют 39,5%, Виталию Кличко – 33,8% украинцев.
С.Притуле доверяют 31,6% опрошенных, В. Гройсману– 31%, Д. Разумкову– 28,3%, Ю.Тимошенко– 26,3%, Ю. Бойко – 24,6%, О. Ляшко – 23,2%, И. Смешко– 22,4% и П. Порошенко – 21,9%.
Уровень доверия к другим политикам ниже 20%, отмечают в КМИС.
Всеукраинский опрос общественного мнения проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
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не дивуюсь..
навіть Олежик не здатний до брехні ,обману,на..обки Народу таких масштабів, як Пєтя..
ЦЕ логічно,бо ніколи не був при Владі..
тому волонтерством займається не на спи..жені в Народу гроші...
значить і довір"яна третину більше,не базоване на РЕЛІГІЙНІЙ ВІРІ УПОРОТИХ ПОРОХОФІЛІВ..
Порядність,
Професіоналізм.
ДОВІР"Я(ПРО ЦЕ В ОПИТУВАННІ) СТОСУЄТЬСЯ В ОСНОВНОМУ 2.
А ЗНАЧИТЬ БРЕХУНА пЕТРА пОРОШЕНКО НЕ СТОСУЄТЬСЯ ТОЧНО.
Садовий -Президент
Коломойський-Прем"єр...
після цього Андрій "Доля" отримав "сміттєву кризу"-Київ відмовився покривати"бізнесмена на смітті Садового"
Ю.Тимошенко 26,3%,
генію пі..дьожу у Леді Ю НЕ ЗАБЕРЕШ
даний рейтинг довіри не стосуєтьс президентських виборів
Коли вже ці довпойоби закінчаться?