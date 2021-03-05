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Рейтинг довіри: у Зеленського - 39,5%, у Кличка - 33,8%, - опитування КМІС

Найбільше українці довіряють президенту Володимиру Зеленському та лідеру "УДАРу" Віталію Кличку.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними КМІС, Володимиру Зеленському довіряють 39,5%, Віталієві Кличку - 33,8% українців.

Рейтинг довіри: у Зеленського - 39,5%, у Кличка - 33,8%, - опитування КМІС 01

С. Притулі довіряють 31,6% опитаних, В. Гройсману- 31%, Д. Разумкову- 28,3%, Ю.Тимошенко 26,3%, Ю. Бойку - 24,6%, О. Ляшку - 23, 2%, І. Смешку - 22,4% і П. Порошенку - 21,9%.

Рівень довіри до інших політиків нижче 20%, зазначають у КМІС.

Читайте також: Рейтинг Зеленського відновив падіння: вже 22,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Всеукраїнське опитування громадської думки проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 23 лютого по 1 березня 2021 року. Методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Кличко Віталій (3509) опитування (1930) рейтинг (1650)


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Топ коментарі
+47
Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5022
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05.03.2021 18:01
+26
Ага и именно поэтому ЕС победила на местных выборах. Пальчевский был до выборов вообще чуть-ли не отец украинской демократии и лидер доверия. Ну и где он с его "Перемогой"? Где-то так

Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8163
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05.03.2021 18:02
+25
Выборы 2019 показали уровень интеллекта 73%. Только и всего.

Дегенераты выбрали себе дегенерата.
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05.03.2021 18:10
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Є такий довідник Стеля. Там прописані всі алгоритми соц досліджень
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05.03.2021 19:05 Відповісти
Очередной бред и может быть даже улыбнуло, не воткни они в список Ляшко.
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05.03.2021 21:59 Відповісти
недовір"я України до Бариги Більшості в Україні більше ніж до радикала.
не дивуюсь..
навіть Олежик не здатний до брехні ,обману,на..обки Народу таких масштабів, як Пєтя..
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06.03.2021 08:42 Відповісти
Я понимаю, что за пять лет наши СМИ, грязные политики и прочая шушера знатно поработали над психикой электората и продолжают промывать мозги. Но радует то, что хотя бы четверть населения способна думать. Есть надежда........
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07.03.2021 08:07 Відповісти
Дурня, яка розрахована на таку ж саму аудиторію.
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05.03.2021 18:56 Відповісти
Молодець Віталій, дави цього малоросійського ватного членограя.
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05.03.2021 19:02 Відповісти
Та шо ж за рейтінг то такий? З ранку 20, в обід 25, а до вачора вже 39
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05.03.2021 19:08 Відповісти
Всё нормально, к вечеру всегда поднимается температура и начинается горячечный бред. Отсюда и 39,5%, какой градус, такой и процент.
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05.03.2021 22:01 Відповісти
Брешуть як перед выборами З бы чого це?
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05.03.2021 19:13 Відповісти
Перед виборами. 😁
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05.03.2021 19:39 Відповісти
Кличко по сравнению с єтим торчком гений.
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05.03.2021 19:15 Відповісти
Все эти зе-лупные проплаченые опросы вызывают только смех и понимание как еще много бегает по Украине импицильных зебилоидов)))
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05.03.2021 19:15 Відповісти
имбицильных. Плюс прокацапская вата....
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05.03.2021 19:16 Відповісти
Запятую не там поставили)
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05.03.2021 19:18 Відповісти
Как говорил Папандопуло : -"На ,бери! Если шо ,то я себе еще напечатаю ." И РЕЙТИНГ И РЕЙТУЗЫ ВСЕ ЗА ВАШИ ГРОШИ !
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05.03.2021 19:56 Відповісти
С. Притулі довіряють 31,6% опитаних аааааааааааа Покажіть мені того КРЕТИНА, що оплатив включення нікчеми Притули в рейтинг!! Ну це вже взагалі звиздець, отак тупо просирати гроші, навіть Тимошенко після "допомоги" Притули під час виборчої кампанії зрозуміла свій кретинизм і більше це лайно не бере політтехнологом, бо з нього політтехнолог як з ділдо коханець, бггггг
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05.03.2021 22:13 Відповісти
антирейтинг Притули менший,ніж ,НАПРИКЛАД, у БАРИГИ ПОрОШЕНКО.
ЦЕ логічно,бо ніколи не був при Владі..
тому волонтерством займається не на спи..жені в Народу гроші...
значить і довір"яна третину більше,не базоване на РЕЛІГІЙНІЙ ВІРІ УПОРОТИХ ПОРОХОФІЛІВ..
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06.03.2021 08:26 Відповісти
Нічого дивного: на Московії 500 років тому теж найбільше довіряли юродивим. Щоправда, їх і тоді не робили там ані царями, ані очільниками міст
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05.03.2021 22:29 Відповісти
От Педалика презом, а Зелю премьером. Ото ржака))))))
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05.03.2021 22:59 Відповісти
Невже ще не насміялись. А моя мрія - країна здорового ґлузду. Тому ніколи не перестаю нагадувати людям, що вони НІКОЛИ не будуть нормально жити, якщо не запам'ятають ТРИ ключові для обраних політиків слова: Патріотизм, Порядність, Професіоналізм.
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06.03.2021 07:04 Відповісти
Патріотизм,
Порядність,
Професіоналізм.

ДОВІР"Я(ПРО ЦЕ В ОПИТУВАННІ) СТОСУЄТЬСЯ В ОСНОВНОМУ 2.
А ЗНАЧИТЬ БРЕХУНА пЕТРА пОРОШЕНКО НЕ СТОСУЄТЬСЯ ТОЧНО.
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06.03.2021 08:29 Відповісти
Дивіться на світ ширше. Я теж критикував Порошенка, за те що він не знищив тих, хто сьогодні при владі. Але не все залежить від однієї людини і на те й прийшла до влади ця руйнівна і токсична антиукраїнська зграя, щоб такі як я зрозуміли, що не треба бути максималістами. А от головна цінність, була й залишається, це не окремі особистості, а УКРАЇНА. І якщо переможе Патріотизм, Порядність, Професіоналізм, переможе й Україна.
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06.03.2021 09:16 Відповісти
У кращі часи Садового дійшло до перемовин у Львові:

Садовий -Президент
Коломойський-Прем"єр...

після цього Андрій "Доля" отримав "сміттєву кризу"-Київ відмовився покривати"бізнесмена на смітті Садового"
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06.03.2021 08:34 Відповісти
КМИС врет как базарная бабка ! ))
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05.03.2021 23:30 Відповісти
Это несправедливый рейтинг, нельзя сравнивать комика с боксёром
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06.03.2021 03:44 Відповісти
******* уже втюхивать в рейтинги - смешко. Эта кацапская ************ зашкварилась еще во времена чучмы, а теперь его достали из нафталина под видом честного политика. Откуда у него деньги на бигморды? Неужто друган мертведчук подкинул?
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06.03.2021 07:50 Відповісти
. Эта кацапская ************ зашкварилась

Ю.Тимошенко 26,3%,

генію пі..дьожу у Леді Ю НЕ ЗАБЕРЕШ
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06.03.2021 08:44 Відповісти
Откровення КМІСу . Скоро вони будуть міряти рейтинги якого-небудь сантехніка Васі та двірника Колі і з серйозним виглядом просторікувати про шанси цих пролетарів розумової праці на президенських виборах.
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06.03.2021 10:07 Відповісти
порохоботська демагогія.
даний рейтинг довіри не стосуєтьс президентських виборів
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06.03.2021 10:40 Відповісти
Мабуть, пан такий розумний, що йому аж череп натис на мозок.
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06.03.2021 14:10 Відповісти
Кличко взагалі не має президентських амбіцій. Фігури не сумірні.
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06.03.2021 13:46 Відповісти
Больше всего украинцы доверяют Президенту Владимиру ЗеленскомуИсточник:https://censor.net/ru/n3251758

Коли вже ці довпойоби закінчаться?
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06.03.2021 17:14 Відповісти
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