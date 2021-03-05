Рейтинг довіри: у Зеленського - 39,5%, у Кличка - 33,8%, - опитування КМІС

Найбільше українці довіряють президенту Володимиру Зеленському та лідеру "УДАРу" Віталію Кличку.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними КМІС, Володимиру Зеленському довіряють 39,5%, Віталієві Кличку - 33,8% українців.

С. Притулі довіряють 31,6% опитаних, В. Гройсману- 31%, Д. Разумкову- 28,3%, Ю.Тимошенко 26,3%, Ю. Бойку - 24,6%, О. Ляшку - 23, 2%, І. Смешку - 22,4% і П. Порошенку - 21,9%.

Рівень довіри до інших політиків нижче 20%, зазначають у КМІС.

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Всеукраїнське опитування громадської думки проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 23 лютого по 1 березня 2021 року. Методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.