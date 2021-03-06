Рейтинг Зеленського відновив падіння: вже 22,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 22,5%. Разом з тим, в кінці лютого його підтримували 23,1% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський (22,5% з тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором). За П.Порошенка проголосували б 14,6%, Ю.Бойка – 11,6%, Ю.Тимошенко – 11,3%. І.Смешка підтримують 8,0%, В.Гройсмана – 6,6%, Є.Мураєва – 4,6%, О.Ляшка – 4,4%, Д.Разумкова – 4,2%, А.Яценюка – 2,9%, В.Кличка – 1,7%, О.Тягнибока – 1,5%, К.Рудик – 0,3%", - говориться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зазначимо, що за даними опитування "Рейтингу" 22-23 лютого 2021 р. за В.Зеленського готові були проголосувати 23,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, за П.Порошенка проголосували б 14,4%, Ю. Бойка - 11,3%, Ю.Тимошенко - 10,9%. Після падіння восени 2020 року - на початку зими 2021 рр. соціологи зафіксували в лютому невелике зростання рейтингу чинного президента.





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.