Рейтинг Зеленського відновив падіння: вже 22,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Якби президентські вибори відбулися на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 22,5%. Разом з тим, в кінці лютого його підтримували 23,1% українців.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський (22,5% з тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором). За П.Порошенка проголосували б 14,6%, Ю.Бойка – 11,6%, Ю.Тимошенко – 11,3%. І.Смешка підтримують 8,0%, В.Гройсмана – 6,6%, Є.Мураєва – 4,6%, О.Ляшка – 4,4%, Д.Разумкова – 4,2%, А.Яценюка – 2,9%, В.Кличка – 1,7%, О.Тягнибока – 1,5%, К.Рудик – 0,3%", - говориться в дослідженні.
Зазначимо, що за даними опитування "Рейтингу" 22-23 лютого 2021 р. за В.Зеленського готові були проголосувати 23,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, за П.Порошенка проголосували б 14,4%, Ю. Бойка - 11,3%, Ю.Тимошенко - 10,9%. Після падіння восени 2020 року - на початку зими 2021 рр. соціологи зафіксували в лютому невелике зростання рейтингу чинного президента.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.
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Ну уж нет: сами туда вошли, сами и выходите
Раз нашли дорогу "в", то найдете дорогу и "из".
Неужто обосновались там, где им всего привычнее?
Ну, тогда и выход сами найти должны.
Ну, раз так нравится, то я пошла - не буду мешать, прибывайте в нирване.
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Никого заставлять не надо, надо всего лишь создать условия для работы.
Правовой порядок,инвестиции,рабочие места.Только такая последовательность,другой не будет.
І. да, ще: спробуй ту ідею зпроектувати не на осіб, а на політичні сили; навіть при тому, що майже всі з вищезаначеного списку очолюють ті політичні сили.
"Наше ставлення до людей інших національностей є прихильним до тих, хто разом із нами бореться за українську національну державу та допомагає у цій боротьбі; нейтральним - до тих, хто не заважає нашій боротьбі за право бути господарями своєї долі на своїй землі; ворожим - до тих, хто протидіє справі українського національного відродження і державотворення."
Так от , чим ідея створення вільного Українського народу на Українській землі і правової Української держави ,у якій живуть вільні громядяни України погана? Якщо США було створено на цих ідеях і за більш ніж 200 років ці ідеї підтримують цю країну, то чим це погано для нас? США теж пройшли свій шлях не за один рік і не один лідер формував цю країну.А ми зараз тільки на початку цього шляху ! Тому нічого загравати з тими , хто заважає будувати нову державу і тягне нас у болото вчорашньї імперії або намагається зберегти сьогоднішню вотчину олігархів - вони вороги,або з дурості,або з преконань.І якщо перших ще можна якось спробувати нейтралізувати ,то других треба прибирати.
Тобто моя ідея - вільний ,рівноправний,заможний гроиадянин України - Українець ,незалежно від походження і вільна,незалежна ,заможна ,правова Україна для Українців! Усе інше - від лукавого.
До речі ,вже майже 30 років наші керманичі ведеть нас невідомо куди! Адже ніхто не сформулював ні політичного устрою , якого ми прагнемо,ні економічного,ні державного !?Нам кажуть ,що ми розбудовуємо державу Україну! Але виникає питання ,що мо будуємо?У мене складається враження ,що ми будуємо феодально - олігархічну неправову антинародну державу з безправним народом! От Зеленський на виборах пропіарився і зробив типа опитування! А чи хтось хоча б думав запитати про дійсно важливі речі! По перше - який економічний устрій ми хочемо - коммунізм,соціалізм,м'який капіталізм з елементами соціалізму по типу швеції, цивілізований керований капіталізм, дикий капіталізм без стримування , тощо ?По друге - яку модель державного управління - необмежена монархія, конституційна монархія, президентська республіка,президентсько-парламентська республіка,парламентсько - президентська республіка,парламентська республіка, анархія , тощо? По третє - який судоустрій , по четверте - яку модель поліції і таке інше .
І вже на основі цих опитувань сформувати той проект держави , яку ми прагнемо! А так ,ми будуємо без проекту самі не знаючи що!От і маємо те що маємо.І для себе я вже визначився зі списком,але б хотілося розуміти у якому суспільстві ми живемо і на що можна сподіватись, може усі хотять царя батюшку , який би роздавав манну небесну !?Тоді може марно сподіватись на щось добре для цієї країни?
и всё, гаплык путиноидам и зелебобкам
Она в любой коалиции, как дрожжи в сортире - дохрена вони и пузырей и в итоге все разваливается к чертям.
От на вашу думку, - з ким має бути в коаліції "Європейська Солідарність" після імовірних парламентських виборів?
Одна партия рулит, другая партия плюется говном. БЮТ вполне на вторую роль сгодится.
А вся покупная мелочь с распродажи вроде Голоса и Радикалов должны уйти в историю навсегда.
Про ОПЗЖ и сотоварищей даже говорить нечего. Это не оппозиция, а враг. Им место не в парламенте, а на кладбище и в тюрьме.
зеля має ввести санкції проти петі..
і рейтинг підніметься..
правда не на довго..
#стерненкуволю
Хіба що закриття проросійських каналів (тих, що розквітли за Бариги).
Хіба що вирішення питання з подвійним громадянством(того, що так старанно обходив Барига).
А в усьому іншому - тут я згоден - нічим не краще за Баригу. Ну ось просто нічим...
Владимир Оманский, Петр Мальдивский и Юрий Московский, то к сожалению, будущее у нас не очень хорошее
Сенс цього виразу в тому, що люди часто обманюються у своїх очікуваннях, а причина тому - рожеві окуляри або ще що-небудь. Смішко не володіє ніякими корисними властивостями окрім як гарно пісяти людям в вуха.
от времени купать в крови, чтобы
она оставалась демократией"©
(Аугусто Пиночет)
Ну а как иначе? ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь проотвечался как последний петух. О каких рейтингах может идти речь, когда ЗЕ-фигляру сперва надлежит оказаться нахлобученным на "кукурузу" доблестных пилотов Крыжопольских авиалиний, а затем со всей фамилией (предки+благоверная+отпрыски) быть повешенным на столбах Майдана в назидание преемнику дабы неповадно было.
Когда страна жила по принципу "Армия. Мова. Віра." помните сколько стоила олійка? 26 гривен. А гречка? А сахар? А масло сливочное? А яйца по 9 гривен ? А колбаска? А самый дешевый из всех шоколадов шоколад "Рошен" сколько стоили?
Думай своєю макітрою, вумний український нарід а не "кацапскай гибриднай галавой" з телевізора на українських виборах.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel."
А як в Україні справляється із цією проблемою другий уряд Зеленського?