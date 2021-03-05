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Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 22,5%. Вместе с тем, в конце февраля его поддерживали 23,1% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский (22,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). За П.Порошенко проголосовали бы 14,6%, Ю.Бойко - 11,6%, Ю.Тимошенко - 11,3%. И.Смешко поддерживают 8,0%, В.Гройсмана - 6,6%, Е. Мураева - 4,6%, О.Ляшко - 4,4%, Д.Разумкова - 4,2%, А.Яценюка - 2,9%, В.Кличко - 1,7%, О.Тягнибока - 1,5%, К.Рудик - 0,3%", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что по данным опроса "Рейтинга" 22-23 февраля 2021 г. за В.Зеленского готовы были проголосовать 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за П.Порошенко проголосовали бы 14,4%, Ю.Бойко - 11,3%, Ю.Тимошенко - 10,9%. После падения осенью 2020 - в начале зимы 2021 гг., социологи зафиксировали в феврале небольшой рост рейтинга действующего президента.

Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021.

Автор: 

Бойко Юрий (948) Зеленский Владимир (20266) Порошенко Петр (19594) рейтинг (1636) Тимошенко Юлия (24590)


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Топ комментарии
+57
Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8121
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05.03.2021 11:13
+49
Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3263
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05.03.2021 11:15
+43
Там наверное закралась ошибка, 2,25, а не 22,5.
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05.03.2021 11:07
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Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ти вже за Зе-лупонь проголосував.. Ще хочеш експерериментів? Я подивлюсь на твого лідера, зебіл..з рейтингом в хрен цілих 5 десятих.))))
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05.03.2021 12:35 Ответить
В*рамочку * взяв !?..
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05.03.2021 12:46 Ответить
Оскорбление других в споре , это признак тупости спорящего , когда нет аргументов переходят на оскорбления! Да - Порошенко подлец ! Это мое искреннее и непредвзятое мнение! И аргументов у меня предостаточно! Один из них - оставил старых судей, теперь везде бегает и кричит о продажности судов ! Почему не провел за 5 лет нормальную реформу?
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05.03.2021 12:57 Ответить
Де ти нових суддів взьмеш, зебіл? Чого зе-лупа не провело ніяких реформ маючи монобільшість? Я вже не питаю про твого новго сраного лідера)))) Щоб вилызти з зеленої дупи яку зробили разом))
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05.03.2021 13:27 Ответить
Пойди отдохни , орешь много и без смысла !Ты как баран повторяешь одни и те же оскорбления без капли мысли и без аргументов.Твое поведение напоминает поведение собаки на цепи, которая гавкает на всех чужих, кроме своего хозяина!Кому служищь,шавка?
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06.03.2021 02:42 Ответить
"Лидер , который не побоится выйти и сказать - да, мы в жопе , давайте выходить из нее вместе !"

Ну уж нет: сами туда вошли, сами и выходите
Раз нашли дорогу "в", то найдете дорогу и "из".
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05.03.2021 12:54 Ответить
Не всегда вход равнозначен выходу , иногда вход- сверху , а выход - снизу! Такова анатомия ! И выход может быть намного неприятнее входа!
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05.03.2021 12:58 Ответить
Ежели вход был сверху, то как же они оказались в указанной субстанции - она же в самом низу, согласно анатомии?
Неужто обосновались там, где им всего привычнее?
Ну, тогда и выход сами найти должны.
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05.03.2021 13:02 Ответить
Согласно анатомии все что попадает сверху , даже самое вкусное и красивое , оказывается в жопе! И очень часто это прекрасная дорога! К примеру , можно печатать массу денег и раздавать бедным , и при этом все будут довольны (какое то время). Но мудрецы говорят - если хочешь помочь бедному,не давай ему денег , дай работу! К сожалению у нас об этом забывают и обещают манну небесную, а в результате получаем то что получаем! Это как на рыбалке , чем аппетитнее и крупнее наживка, тем больше рыбки на уху!
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05.03.2021 13:11 Ответить
"И очень часто это прекрасная дорога"

Ну, раз так нравится, то я пошла - не буду мешать, прибывайте в нирване.
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05.03.2021 13:13 Ответить
но который поднимет страну и заставит ее работать , заставит каждого работать для своего же благосостояния

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Никого заставлять не надо, надо всего лишь создать условия для работы.
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05.03.2021 13:13 Ответить
А именно это и есть задача государства - создать условия , а пока мы работаем вопреки государству !
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05.03.2021 13:17 Ответить
Мы работаем потому что хотим есть.
Правовой порядок,инвестиции,рабочие места.Только такая последовательность,другой не будет.
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05.03.2021 13:35 Ответить
И это правда ! Правовое государство - вот за что выходили люди! Всем надоело жить в зоне, где суды судят по понятиям и деньгам , а полиция задерживает по указке сверху и из собственной прихоти!И не один инвестор в здравом уме не зайдет в такую страну кроме аферистов и воров.И никаких рабочих мест не будет без первого пункта!
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06.03.2021 02:38 Ответить
а ти хоч ту ідею "которую поддержит народ и ради которой пойдет на перемены" - знаєш? Спробуй її зформулювати для самого себе. Тоді, гарнатія, ти знайдеш її провідників в вищезазначеному списку претендентів.
І. да, ще: спробуй ту ідею зпроектувати не на осіб, а на політичні сили; навіть при тому, що майже всі з вищезаначеного списку очолюють ті політичні сили.
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05.03.2021 14:33 Ответить
Одна з ідей ,за якою у свій час пішли люди сформульована у конституції США.Це ідея рівності людей і свободи.І навколо цієї ідеї сформувалась ціла ,я не знаю як це сказати - нація ,але це не нація у класичному розумінні, скоріш просто народ ,яки сплавився з багатьох націй ,але флаг США у них підіймають майже у кожному домі і він для них свяшенний символ , а вибори для них - це священне право ,як і свобода слова,і володіння зброєю для самозахисту.І спробуй в них відібрати ці права !? І ніхто не сперечається за мову,вона англійська і для єтнічних англійців і для німців і для французів і для будь кого ,хто там живе.Вдома можна і китайською розмовляти , але ніхто не вимагає її зробити державною! Ця ідея не така вже й погана. Ми всі в Україні повинні стати Українцями незалежно від єтнічного походження і розмовляти Українською мовою, разом з цим ніхто не забороняє вчити вдома і розмовляти будь якою мовою.Часто говорять ,що ми багатонаціональна країна - це так, але ми всі або повинні стати Українцями і дбати про свою країну і захищати її від ворогів ,як у США,або хоча б не заважати цьому,або зникнути з цієї країни. У програмі Правого сектору,як і у програмі Свободи є з цього приводу абзац ,який я приведу дослівно
"Наше ставлення до людей інших національностей є прихильним до тих, хто разом із нами бореться за українську національну державу та допомагає у цій боротьбі; нейтральним - до тих, хто не заважає нашій боротьбі за право бути господарями своєї долі на своїй землі; ворожим - до тих, хто протидіє справі українського національного відродження і державотворення."

Так от , чим ідея створення вільного Українського народу на Українській землі і правової Української держави ,у якій живуть вільні громядяни України погана? Якщо США було створено на цих ідеях і за більш ніж 200 років ці ідеї підтримують цю країну, то чим це погано для нас? США теж пройшли свій шлях не за один рік і не один лідер формував цю країну.А ми зараз тільки на початку цього шляху ! Тому нічого загравати з тими , хто заважає будувати нову державу і тягне нас у болото вчорашньї імперії або намагається зберегти сьогоднішню вотчину олігархів - вони вороги,або з дурості,або з преконань.І якщо перших ще можна якось спробувати нейтралізувати ,то других треба прибирати.
Тобто моя ідея - вільний ,рівноправний,заможний гроиадянин України - Українець ,незалежно від походження і вільна,незалежна ,заможна ,правова Україна для Українців! Усе інше - від лукавого.
До речі ,вже майже 30 років наші керманичі ведеть нас невідомо куди! Адже ніхто не сформулював ні політичного устрою , якого ми прагнемо,ні економічного,ні державного !?Нам кажуть ,що ми розбудовуємо державу Україну! Але виникає питання ,що мо будуємо?У мене складається враження ,що ми будуємо феодально - олігархічну неправову антинародну державу з безправним народом! От Зеленський на виборах пропіарився і зробив типа опитування! А чи хтось хоча б думав запитати про дійсно важливі речі! По перше - який економічний устрій ми хочемо - коммунізм,соціалізм,м'який капіталізм з елементами соціалізму по типу швеції, цивілізований керований капіталізм, дикий капіталізм без стримування , тощо ?По друге - яку модель державного управління - необмежена монархія, конституційна монархія, президентська республіка,президентсько-парламентська республіка,парламентсько - президентська республіка,парламентська республіка, анархія , тощо? По третє - який судоустрій , по четверте - яку модель поліції і таке інше .
І вже на основі цих опитувань сформувати той проект держави , яку ми прагнемо! А так ,ми будуємо без проекту самі не знаючи що!От і маємо те що маємо.І для себе я вже визначився зі списком,але б хотілося розуміти у якому суспільстві ми живемо і на що можна сподіватись, може усі хотять царя батюшку , який би роздавав манну небесну !?Тоді може марно сподіватись на щось добре для цієї країни?
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06.03.2021 02:31 Ответить
Автор коментара справжнiй украiнець,щирий украiнець! Вiн критично мисляча людина позитивно-креативного напрямку! Вiтаю!
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06.03.2021 13:54 Ответить
Останні вибори в американців вкрали. Тупо вкрали. Так що приклад Америки не самий кращий.
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06.03.2021 19:00 Ответить
Это не факт!Я не хочу спорить , потому что любую идею можно со временем извратить , но я говорю о самой идее , а она не изменилась . Могут быть всякие временные отступления от нее , но со временем люди замечают это и пытаются вернут все на свои места. Даже если украли эти выборы , будут следующие и не факт что их украдут! А предыдущие? Ведь по абсолютному большинству у Трампа было меньше голосов ,насколько я знаю.И он победил в силу особенностей избирательной системы США!? Так что пример США все таки удачный! Как 200 лет назад они стремились к свободе и равенству и достоинству , так и мы сейчас стремимся к тому же ! Они смогли! Пусть иногда все не так гладко , но 200 лет их воспитывают на конституции! Так и мы должны поступать! Идти к своей цели, добиться ее, а потом воспитывать на этой идее детей, внуков и все поколения!
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06.03.2021 21:27 Ответить
тю, мля, та ти виявляється - дебіл... Ну, тоді тобі не дано знайти самого себе.
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05.03.2021 14:34 Ответить
Не знаю , чи він жінка , а йулю сприймати жінкою теж дивно . Хоча , можеш поздоровити її з днем Клари Цеткін і Рози Люксембург . Вона ж теж Капітельман .
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05.03.2021 12:47 Ответить
Пол процента за месяц, как-то слабо верится.
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05.03.2021 13:18 Ответить
Беня гройсмана раскручивает, боти стараются.
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05.03.2021 13:21 Ответить
Ни в чем. Страна потомственних лохов, самая нищая в европе, еще пузири пускают, папуаси.
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05.03.2021 14:29 Ответить
ЗЕЛЕБОБИК всеравно считает что он первый
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05.03.2021 17:32 Ответить
скоро на полшестого по роялю
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05.03.2021 14:17 Ответить
+++++
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06.03.2021 05:27 Ответить
ну вот на вскидку: Порошенко - президент, Гройсман - премьер, Смешко - руководитель силового блока, Юля - на подхвате, типа агродивы...
и всё, гаплык путиноидам и зелебобкам
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05.03.2021 14:21 Ответить
це вже було (с)
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05.03.2021 14:26 Ответить
Смешко силовой блок? Уж лучше сразу путлеру все отдать.
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05.03.2021 14:30 Ответить
Если Юля на подхвате - жди беды.

Она в любой коалиции, как дрожжи в сортире - дохрена вони и пузырей и в итоге все разваливается к чертям.
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05.03.2021 15:19 Ответить
Якщо "ЄС" не може нікого знайти, з ким потенційно могла б бути коаліція у ВР, то майбутнього, щоб увійти до влади, в такої партії нема. І знову вилізе якесь апезеже, або інша чортівня.
От на вашу думку, - з ким має бути в коаліції "Європейська Солідарність" після імовірних парламентських виборів?
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05.03.2021 15:39 Ответить
А зачем? Вроде ж все так рады монокоалиции были в 2019-м.

Одна партия рулит, другая партия плюется говном. БЮТ вполне на вторую роль сгодится.
А вся покупная мелочь с распродажи вроде Голоса и Радикалов должны уйти в историю навсегда.

Про ОПЗЖ и сотоварищей даже говорить нечего. Это не оппозиция, а враг. Им место не в парламенте, а на кладбище и в тюрьме.
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05.03.2021 17:00 Ответить
Можна було й коротше написати, - що ви проти входження у владу "Європейської Солідарності".
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05.03.2021 17:07 Ответить
ну зараз "смЄшко" президент і що? якось ситуація не дуже....
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05.03.2021 16:42 Ответить
гаплык стране , а на подхвате вор барыга педро порошло
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05.03.2021 17:33 Ответить
Выбросьте со списка первое тело,и дальше уже можно рассматривать.
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05.03.2021 21:28 Ответить
там взагалі немає кого розглядати...
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05.03.2021 22:01 Ответить
щоб остаточно покінчити з мертвечуком,
зеля має ввести санкції проти петі..
і рейтинг підніметься..

правда не на довго..

#стерненкуволю
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05.03.2021 14:25 Ответить
і отримає санкції проти себе, яко лука
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05.03.2021 14:39 Ответить
Та да, щоб вполювати кабана, треба спочатку завалити лося. Чому? А хрен його знає. Так по телевізорі сказали.
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05.03.2021 16:31 Ответить
Очередное ************
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05.03.2021 15:03 Ответить
22 % віслюків. Так а хтось розповісти може, за що ці віслюки в сенсі, що їм Зеленський пообіцяв? Славу у віках?
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05.03.2021 15:14 Ответить
"Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга"." - "Я признаюсь вам, как на духу, Такова вся спортивная жизнь: Лишь мгновение ты наверху И стремительно падаешь вниз."
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05.03.2021 15:29 Ответить
щойно Ентоні Блінкен оголосив, що США ввели санкції проти І.Коломойського і його найближчих родичів та бізрес-партнерів. Повідомлення про санкції розміщено на порталі Держдепу.
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05.03.2021 15:31 Ответить
Дурень думкою багатіє!!!
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05.03.2021 17:21 Ответить
Я вообще не могу понять, какими же надо быть идиотами, чтоб голосовать за эту зелёную мразь. Который насмехался над Украиной, сравнивал её с проституткой. Всё это говорит об одном, Украину и её народ он просто ненавидит. "Спасибо" вам за такого президента!!!
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05.03.2021 17:43 Ответить
Безумовно, Ви праві! Клоун... Що можна чекати від Клоуна?
Хіба що закриття проросійських каналів (тих, що розквітли за Бариги).
Хіба що вирішення питання з подвійним громадянством(того, що так старанно обходив Барига).
А в усьому іншому - тут я згоден - нічим не краще за Баригу. Ну ось просто нічим...
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05.03.2021 19:01 Ответить
Нічим не краще? Згоден,але тобі навіть до Бубочки,як Шмарклі до Порошенка,чи Рогозіну до Марсу.
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05.03.2021 19:16 Ответить
а чим ти кращий за кловуна та баригу --- перхоть ты *********** . членосос путинский --- не было б барыги в 14 году так рыгоанальный медведчук вместе с путинской ****** . пардон кумой и опожопной шоблой сдали бы УКРАИНУ ***** . так что закрой ***** и не воняй а то смэрдыть на весь ..цензор..
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06.03.2021 05:41 Ответить
Если Зе не наделает глупостей типа сильного роста тарифов или большой инфляции, то останется первым по рейтингу. Хотя за 3 года будет еще много возможностей обос*аться. А во втором туре он выигрывает автоматически, так как при варианте Зе-Бойко жители запада проголосуют за Зе, лишь бы не Бойко. А при варианте Зе-Пэца жители востока проголосуют за Зе, лишь бы не Пэца. Поэтому и топят его и "правые" и "левые", что шанс попасть к корыту у них появляется только при варианте Бойко-Пэца.
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05.03.2021 18:58 Ответить
Я не в курсе как у вас в Зелевстане , а в Украине с лета электричество по 3 гр киловатт и не кто из этого тайны не делает. А на фоне повального подорожания продуктов то Ослу уже сей час можно петь заупокойную. При чем многие продукты подорожали на 100% буквально за пол года год , прошлой весной я сахар покупал по 12,5 за кило , а сей час по 25 гр за то же кило.Так происходит всегда когда идиот думает , что он охрененно умный и начинает делать то , в чем оно ноль.
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05.03.2021 19:58 Ответить
леха не сцы весной буряка посеим больше --- сахар опять станет по 12 грн и запустим все блоки наших АЭС и киловат будет по 1 грн --- ГОЛОСУЕМ ЗА ПОРОХА И ВСЭ БУДЭ УКРАИНА --- и у тебя будет сладкий чай и свет в твоем доме..........
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06.03.2021 05:51 Ответить
Я чай пью без сахара , но с молоком . А электричество у меня на крыше солнечные панели производят , электрику из сети гибридный инвертор только для подкачки использует. Мне как говорил Верещагин : За державу обидно. И буряк смысла сеять в больших количествах при цене масла подсолнечного в 1500 баксов тонна будет только идиот.
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06.03.2021 10:07 Ответить
Да если в лидерах всех опросов:
Владимир Оманский, Петр Мальдивский и Юрий Московский, то к сожалению, будущее у нас не очень хорошее
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05.03.2021 19:09 Ответить
22,5% по есть фактически каждый четвертый человек в Украине . Но блин где ж они , их невозможно днем с фанариком найти . Даже у нас на работе двое самых отъявленных зелебобиков которые два года тому назад больше всех за него орали , сей час кричат , что хотят его повесить при первой возможности.
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05.03.2021 20:01 Ответить
Смешко техничный кандидат от РФ, такой себе псевдо патриот.
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05.03.2021 21:15 Ответить
обосновать можешь?
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06.03.2021 11:18 Ответить
Он учился в школе КГБ и его пропихивает Кремлевский агент Гордон.
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06.03.2021 20:28 Ответить
ты его с деркачем не перепутал а Оникс? прежде чем обвинять человека хоть бы его биографию почитал клоун. он закончил КВЗРИУ киевское высшее училище зенитно ракетных войск и академию ПВО, он доктор технических наук зашищался по теме ПВО Сухопутных войск и в последние годы совка работал преподомив том же военном училище, после розбудовы ВСУ был первым военным аташе МОУ в США, потом был начальником ГУР МОУ, потом главой СБУ (кучма назначил военного на эту посаду)... ну какой он на хрен кгбешник? чушь несешь сам не знаешь какую... кусок угля ты а не оникс! да гордон его рекламировал в выборной компании, но его ум и порядочность. если бы он стал президентом было бы все по другому....
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06.03.2021 22:42 Ответить
Я за всё украинское, но Смешку я не верю, хотя чешет он красиво.
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06.03.2021 22:50 Ответить
в чем он не украинец? ты все загадками какими то говоришь..... что зеля украинец? что ты подразумеваешь под словом украинец? ты сам то кто?
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06.03.2021 23:43 Ответить
Я не говорил, что он не украинец, я думаю что он тупо технический кандидат, а деньги он на свой такой не слабый пиар получает из Кремля.
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07.03.2021 00:04 Ответить
"Не все те золото, що блищить".
Сенс цього виразу в тому, що люди часто обманюються у своїх очікуваннях, а причина тому - рожеві окуляри або ще що-небудь. Смішко не володіє ніякими корисними властивостями окрім як гарно пісяти людям в вуха.
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07.03.2021 00:10 Ответить
ну добре шо твій улюблений блазень володіє всякими корисними властивостями і за те ти саме за нього голосував. хай щастить патріот з крівбасу!
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07.03.2021 00:30 Ответить
17% має нульовий кандидат або інакше ПРОТИ ВСІХ. От і весь розклад. А той список це гімно в ступі, яке нічого не варте!!!
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05.03.2021 22:04 Ответить
"Демократию необходимо время
от времени купать в крови, чтобы
она оставалась демократией"©
(Аугусто Пиночет)
Ну а как иначе? ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь проотвечался как последний петух. О каких рейтингах может идти речь, когда ЗЕ-фигляру сперва надлежит оказаться нахлобученным на "кукурузу" доблестных пилотов Крыжопольских авиалиний, а затем со всей фамилией (предки+благоверная+отпрыски) быть повешенным на столбах Майдана в назидание преемнику дабы неповадно было.
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06.03.2021 05:51 Ответить
Смотрю на sinoptik.ua, 9 марта выходной. 9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко. - кто в команде Зеленского диджей?
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06.03.2021 09:31 Ответить
Масло подсолнечное по 50 гривен за литр. А в Италии 1 (один) евро - 34 гривны за литр.

Когда страна жила по принципу "Армия. Мова. Віра." помните сколько стоила олійка? 26 гривен. А гречка? А сахар? А масло сливочное? А яйца по 9 гривен ? А колбаска? А самый дешевый из всех шоколадов шоколад "Рошен" сколько стоили?

Думай своєю макітрою, вумний український нарід а не "кацапскай гибриднай галавой" з телевізора на українських виборах.
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06.03.2021 12:24 Ответить
"Рєйтінг" возобновіл падєніє рєйтінга...
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06.03.2021 13:38 Ответить
интересно спросить у убогих ЗЕБенчиков, что нужно сделать или не сделать малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату что бы его "рейтинг" стал реальным, то есть сравнялся с нулем???
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06.03.2021 15:09 Ответить
А чому він має зростати? Ось в Iзраїлі уряд працює,вже покінчив з коронавірусом і поклав кінець пандемії.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, https://www.timesofisrael.com/netanyahu-on-covid-in-israel-its-behind-us/ повідомляє The Times of Israel."
А як в Україні справляється із цією проблемою другий уряд Зеленського?
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06.03.2021 15:39 Ответить
Рейтинг Зеленського відновив падіння: вже 22,5%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7886
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06.03.2021 21:42 Ответить
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