Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 22,5%. Вместе с тем, в конце февраля его поддерживали 23,1% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский (22,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). За П.Порошенко проголосовали бы 14,6%, Ю.Бойко - 11,6%, Ю.Тимошенко - 11,3%. И.Смешко поддерживают 8,0%, В.Гройсмана - 6,6%, Е. Мураева - 4,6%, О.Ляшко - 4,4%, Д.Разумкова - 4,2%, А.Яценюка - 2,9%, В.Кличко - 1,7%, О.Тягнибока - 1,5%, К.Рудик - 0,3%", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что по данным опроса "Рейтинга" 22-23 февраля 2021 г. за В.Зеленского готовы были проголосовать 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за П.Порошенко проголосовали бы 14,4%, Ю.Бойко - 11,3%, Ю.Тимошенко - 10,9%. После падения осенью 2020 - в начале зимы 2021 гг., социологи зафиксировали в феврале небольшой рост рейтинга действующего президента.





Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021.