Вакцину AstraZeneca разрешили в Австрии для людей старше 65

В Австрии одобрили применение вакцины AstraZeneca и для прививки людей в возрасте старше 65 лет и лиц из групп риска без ограничений.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Вене в пятницу федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня было заседание Национальной комиссии по вопросам прививки, на котором было принято решение, что вакцину AstraZeneca можно применить для прививки в Австрии всех людей старше 65 лет", - заявил он.

Таким образом, сейчас в Австрии без возрастных ограничений могут применяться все три вакцины от коронавируса, которые были ранее одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) - Biontech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

"Все три вакцины могут теперь применяться для прививки людей старше 65 лет. И это важно, поскольку именно у людей старшего и пожилого возраста наблюдается тяжелое течение заболевания после инфицирования коронавирусом", - заявил Курц.

В австрийском Минздраве сообщили, что потребность в существующем ранее ограничении по прививке вакциной AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет отпала после того, как на днях были опубликованы новые данные по этой вакцине. "Имеющиеся данные четко свидетельствуют о том, что речь идет об очень действенной и безопасной вакцине, которую мы теперь можем рекомендовать всем возрастным группам", - заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Италии, Франции и Испании переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины