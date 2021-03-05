Вакцину AstraZeneca разрешили в Австрии для людей старше 65
В Австрии одобрили применение вакцины AstraZeneca и для прививки людей в возрасте старше 65 лет и лиц из групп риска без ограничений.
Об этом заявил во время пресс-конференции в Вене в пятницу федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня было заседание Национальной комиссии по вопросам прививки, на котором было принято решение, что вакцину AstraZeneca можно применить для прививки в Австрии всех людей старше 65 лет", - заявил он.
Таким образом, сейчас в Австрии без возрастных ограничений могут применяться все три вакцины от коронавируса, которые были ранее одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) - Biontech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
"Все три вакцины могут теперь применяться для прививки людей старше 65 лет. И это важно, поскольку именно у людей старшего и пожилого возраста наблюдается тяжелое течение заболевания после инфицирования коронавирусом", - заявил Курц.
В австрийском Минздраве сообщили, что потребность в существующем ранее ограничении по прививке вакциной AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет отпала после того, как на днях были опубликованы новые данные по этой вакцине. "Имеющиеся данные четко свидетельствуют о том, что речь идет об очень действенной и безопасной вакцине, которую мы теперь можем рекомендовать всем возрастным группам", - заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер.
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Как сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/03/2/7120409/ Европейская правда ", об этом говорится в заявлении на https://healthycanadians.gc.ca/ сайте канадского правительства.
Можешь поспорить с послом Великобритании. Она явно тоже хочет обмануть незамутненных кугутов.
Covid-19: Canada receives 500,000 doses of Covishield vaccine made in India
Delivery of the first tranche of a total of two million doses першого траншу із загальної кількості двох мільйонів scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau
The first Canada-bound shipment of Covid-19 vaccines manufactured in India arrived in Toronto on Wednesday morning.
A commercial consignment of 500,000 doses of the AstraZeneca vaccine under the brand Covishield was sent by the Pune-based Serum Institute of India (SII). It was received by its Canadian partner Verity Pharmaceuticals, located in the Greater Toronto Area town of Mississauga.
Delivery of the first tranche of a total of two million doses scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau.
During a media interaction, he said, "Very early this morning, our first half a million doses of the AstraZeneca-Oxford vaccine from the Serum Institute arrived in Canada. Already, the national operations centre has worked with provinces and territories to coordinate shipments of these vaccines across the country. Our priority is to get doses into arms as soon as possible."
Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licensed for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in Ukraine differ in formula is categorically incorrect.
25 марта 2020 года президент Республики произнес речь в военном госпитале Мюлуза и заявил нам, что мы ведем войну с вирусом covid-19. Мы считали, что государство, которое получает самые высокие в Европе обязательные отчисления, задействует все средства ради быстрой победы в этой войне, тем более что оно заставляло население пойти на невиданные ранее жертвы. Но победа, мягко говоря, заставляет себя ждать.
Для перелома в борьбе с эпидемией гриппа - covid-19 представляет собой тяжелую форму гриппа - всегда было лишь одно эффективное средство: вакцинация населения. Как бы то ни было, Франция оказалась единственным из пяти постоянных членов Совбеза ООН, кто оказался не в состоянии до сих пор выпустить собственную вакцину. В результате французы очень сильно отстали в вакцинации от американцев, китайцев, .... британцев. На 15 февраля 2021 года в Великобритании привили в пять раз больше людей, чем во Франции. И весь мир смотрит на нашу страну с состраданием, задается вопросом о том, что стало с Францией Луи Пастера.
https://novosti-n.org/analitic/Rodyna-Luy-Pastera-okazalas-bez-sobstvennoj-vakczyni-ot-koronavyrusa-4223
Франция ошиблась в том, что доверила свою вакцинную политику Еврокомиссии, бюрократическому институту, который не обладает ни малейшим опытом в данной сфере. И это обернулось фиаско.
В Нанте существует франко-австрийское биотехнологическое предприятие под названием Valneva, которое с самого начала эпидемии принялось за разработку вакцины от коронавируса. Тем не менее французская бюрократия оказалась не в состоянии поддержать его, и оно заключило договор с Великобританией, которая обеспечила ему финансирование клинических испытаний. В итоге вакцина будет выпускаться на заводе в шотландском Ливингстоне, который субсидировался правительством Ее Величества. Британские власти заказали 100 миллионов доз до того, как Франция и ЕС опомнились и осознали ошибку.