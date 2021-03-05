УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9744 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 053 235

Вакцину AstraZeneca дозволили в Австрії для людей старших за 65

Вакцину AstraZeneca дозволили в Австрії для людей старших за 65

В Австрії схвалили застосування вакцини AstraZeneca і для щеплення людей віком старше 65 років та осіб з груп ризику без жодних обмежень.

Про це заявив під час пресконференції у Відні у п’ятницю федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні було засідання Національної комісії з питань щеплення, на якому було прийнято рішення, що вакцину AstraZeneca можна застосувати для щеплення в Австрії усіх людей віком старших за 65 років", - заявив він.

Таким чином, наразі в Австрії без вікових обмежень можуть застосуватися усі три вакцини від коронавірусу, які були раніше схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) – Biontech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Читайте також: В Італії, Франції та Іспанії перехворілим на COVID-19 будуть вводити одну дозу вакцини

"Усі три вакцини можуть тепер застосуватися для щеплення людей віком старше 65 років. І це важливо, оскільки саме у людей старшого та літнього віку спостерігається важкий перебіг захворювання після інфікування коронавірусом", - заявив Курц.

У австрійському МОЗ повідомили, що потреба в існуючому раніше обмеженні щодо щеплення вакциною AstraZeneca людей віком до 65 років відпала після того, як днями було опубліковані нові дані щодо цієї вакцини. "Наявні дані чітко свідчать про те, що йдеться про дуже дієву та безпечну вакцину, яку ми тепер можемо рекомендувати усім віковим групам", - заявив очільник МОЗ Рудольф Аншобер.

Автор: 

Австрія (958) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
_Астразенека! Повторяю для ОСОБО одарённых, упоротых - и ботов - астрозенека, а не ковишилда, которая не имеет к астрозенеке вообще никакого отношения. Даже не однофамильцы.
показати весь коментар
05.03.2021 18:04
+4
Австрия - филиал парашки в ЕС
показати весь коментар
05.03.2021 18:08
+3
Ты в этом уверен и готов это доказать?
Вакцину AstraZeneca разрешили в Австрии для людей старше 65 - Цензор.НЕТ 9140
показати весь коментар
05.03.2021 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Хватит фейки разгонять. Я вот читала, что в Воронеже все привитые спутником умерли
показати весь коментар
05.03.2021 18:34 Відповісти
Ссылка есть на государственное информационное агентство.
показати весь коментар
05.03.2021 18:59 Відповісти
Ковишильд или AstraZeneca? Да какая разница. p.s. Зе-нелох )))
показати весь коментар
05.03.2021 18:13 Відповісти
Вакцину AstraZeneca дозволили в Австрії для людей старших за 65 - Цензор.НЕТ 2924
показати весь коментар
06.03.2021 12:24 Відповісти
и спутником догнаться не забудьте...
показати весь коментар
05.03.2021 18:15 Відповісти
Это то "гауно", о котором нам барыга вещал?
показати весь коментар
05.03.2021 18:20 Відповісти
_Нихт. Мародёр свистел (и продолжает) про совершенно левое дерьмо, изготовленное на левом оборудовании и по самопальной технологии, которая никак не контролируется астрозенекой. В ообщем палёнка это разливная!
показати весь коментар
05.03.2021 18:24 Відповісти
А заявление английского посла мы не слышали? Не?
показати весь коментар
05.03.2021 18:34 Відповісти
Привет, Максим. Заявление английского посла не слышали , что Канада утвердила covishield тоже не знают. У них локаторы настроены на другую волну
показати весь коментар
05.03.2021 18:43 Відповісти
Привет. 100%!!!
показати весь коментар
05.03.2021 20:49 Відповісти
А то, что эту же вакцину закупила богатая, благополучная Канада, тоже мимо пролетело?
показати весь коментар
05.03.2021 18:38 Відповісти
_От твоей брехни реальность никак не изменится и палёнка вакциной не станет. Так что свисти себе, ботинок, пока платят.
показати весь коментар
05.03.2021 18:40 Відповісти
Власти Канады официально зарегистрировали для использования вакцину от коронавируса Covishield, которая производится в Индии.
Как сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/03/2/7120409/ Европейская правда ", об этом говорится в заявлении на https://healthycanadians.gc.ca/ сайте канадского правительства.
показати весь коментар
05.03.2021 18:46 Відповісти
Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licensed for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in Ukraine differ in formula is categorically incorrect.

Можешь поспорить с послом Великобритании. Она явно тоже хочет обмануть незамутненных кугутов.
показати весь коментар
05.03.2021 20:47 Відповісти
"на пробу"...


Covid-19: Canada receives 500,000 doses of Covishield vaccine made in India
Delivery of the first tranche of a total of two million doses першого траншу із загальної кількості двох мільйонів scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau

The first Canada-bound shipment of Covid-19 vaccines manufactured in India arrived in Toronto on Wednesday morning.
A commercial consignment of 500,000 doses of the AstraZeneca vaccine under the brand Covishield was sent by the Pune-based Serum Institute of India (SII). It was received by its Canadian partner Verity Pharmaceuticals, located in the Greater Toronto Area town of Mississauga.
Delivery of the first tranche of a total of two million doses scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau.
During a media interaction, he said, "Very early this morning, our first half a million doses of the AstraZeneca-Oxford vaccine from the Serum Institute arrived in Canada. Already, the national operations centre has worked with provinces and territories to coordinate shipments of these vaccines across the country. Our priority is to get doses into arms as soon as possible."
показати весь коментар
06.03.2021 08:06 Відповісти
Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licensed for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in Ukraine differ in formula is categorically incorrect.
показати весь коментар
05.03.2021 20:48 Відповісти
Та не, AstraZenecа - ліцензовано ВОЗ вакцина. Гуано, це той Covishield, який він нам привіз.
показати весь коментар
05.03.2021 18:24 Відповісти
Не позорься. Погугли хоть чуток.

Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licensed for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in Ukraine differ in formula is categorically incorrect.
показати весь коментар
05.03.2021 20:49 Відповісти
" астра зенека не відповідає за свій АНАЛОГ КОВІШИЛД"- ЧУЛИ?
показати весь коментар
06.03.2021 08:08 Відповісти
АстраЗенеку разрешили. КовиШит - нет? А вот гениальній чувак степанов говорит, что это одно и то же. А австрияки - балувані!!!
показати весь коментар
05.03.2021 18:26 Відповісти
Це перемога, чи зрада?Вакцину AstraZeneca разрешили в Австрии для людей старше 65 - Цензор.НЕТ 6308
показати весь коментар
05.03.2021 18:37 Відповісти
Измена и мародёрство.
показати весь коментар
05.03.2021 18:41 Відповісти
Спутник им в жопу
показати весь коментар
05.03.2021 18:51 Відповісти
Із трусів випадають, аби розпіарти шмурдяк
показати весь коментар
05.03.2021 18:51 Відповісти
Схема расписана, бабло тоже разделили - хочется поскорей распилить, аж руки чешутся!
показати весь коментар
05.03.2021 18:57 Відповісти
ЦІКАВІШЕ РОЗПИЛ НА КИТАЙСЬКІЙ ВАКЦИНІ..
показати весь коментар
06.03.2021 08:09 Відповісти
Это типа, им все равно недолго осталось?
показати весь коментар
05.03.2021 19:01 Відповісти
AstraZeneca. - это хорошо... Но НАМ то от это что !? У нас ведь не он а какой то шурдяк под названием Covishield !!!
показати весь коментар
05.03.2021 20:13 Відповісти
Поговаривают,что при её производстве использовалась вода с священной реки Ганг,и моча белых бабуинов....
показати весь коментар
05.03.2021 20:46 Відповісти
Врут! Не белых бабуинов, а каких попало.
показати весь коментар
05.03.2021 20:55 Відповісти
Як казав Богдан Будкевич журналіст Цензор нет - https://youtu.be/3KFdDYkQZE0 ковішилд це та сама астразенека . Якщо ви не вірите журналістам цензора, то що ви на цьому сайті забули.
показати весь коментар
05.03.2021 20:54 Відповісти
Ну разрешили в Австрии астру-зенеку, нам то что? У НАС ЖЕ КОВИДШИЛД. И пусть не говорят, что они идентичны
показати весь коментар
05.03.2021 22:23 Відповісти
Весь мир c сочувствием смотрит на Францию и задается вопросом о том, что же случилось с Родиной Луи Пастера
25 марта 2020 года президент Республики произнес речь в военном госпитале Мюлуза и заявил нам, что мы ведем войну с вирусом covid-19. Мы считали, что государство, которое получает самые высокие в Европе обязательные отчисления, задействует все средства ради быстрой победы в этой войне, тем более что оно заставляло население пойти на невиданные ранее жертвы. Но победа, мягко говоря, заставляет себя ждать.
Для перелома в борьбе с эпидемией гриппа - covid-19 представляет собой тяжелую форму гриппа - всегда было лишь одно эффективное средство: вакцинация населения. Как бы то ни было, Франция оказалась единственным из пяти постоянных членов Совбеза ООН, кто оказался не в состоянии до сих пор выпустить собственную вакцину. В результате французы очень сильно отстали в вакцинации от американцев, китайцев, .... британцев. На 15 февраля 2021 года в Великобритании привили в пять раз больше людей, чем во Франции. И весь мир смотрит на нашу страну с состраданием, задается вопросом о том, что стало с Францией Луи Пастера.

https://novosti-n.org/analitic/Rodyna-Luy-Pastera-okazalas-bez-sobstvennoj-vakczyni-ot-koronavyrusa-4223

Франция ошиблась в том, что доверила свою вакцинную политику Еврокомиссии, бюрократическому институту, который не обладает ни малейшим опытом в данной сфере. И это обернулось фиаско.

В Нанте существует франко-австрийское биотехнологическое предприятие под названием Valneva, которое с самого начала эпидемии принялось за разработку вакцины от коронавируса. Тем не менее французская бюрократия оказалась не в состоянии поддержать его, и оно заключило договор с Великобританией, которая обеспечила ему финансирование клинических испытаний. В итоге вакцина будет выпускаться на заводе в шотландском Ливингстоне, который субсидировался правительством Ее Величества. Британские власти заказали 100 миллионов доз до того, как Франция и ЕС опомнились и осознали ошибку.
показати весь коментар
06.03.2021 07:21 Відповісти
Австрійцям старше 65 вже не жалко
показати весь коментар
06.03.2021 12:25 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 