Вакцину AstraZeneca дозволили в Австрії для людей старших за 65
В Австрії схвалили застосування вакцини AstraZeneca і для щеплення людей віком старше 65 років та осіб з груп ризику без жодних обмежень.
Про це заявив під час пресконференції у Відні у п’ятницю федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні було засідання Національної комісії з питань щеплення, на якому було прийнято рішення, що вакцину AstraZeneca можна застосувати для щеплення в Австрії усіх людей віком старших за 65 років", - заявив він.
Таким чином, наразі в Австрії без вікових обмежень можуть застосуватися усі три вакцини від коронавірусу, які були раніше схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) – Biontech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca.
"Усі три вакцини можуть тепер застосуватися для щеплення людей віком старше 65 років. І це важливо, оскільки саме у людей старшого та літнього віку спостерігається важкий перебіг захворювання після інфікування коронавірусом", - заявив Курц.
У австрійському МОЗ повідомили, що потреба в існуючому раніше обмеженні щодо щеплення вакциною AstraZeneca людей віком до 65 років відпала після того, як днями було опубліковані нові дані щодо цієї вакцини. "Наявні дані чітко свідчать про те, що йдеться про дуже дієву та безпечну вакцину, яку ми тепер можемо рекомендувати усім віковим групам", - заявив очільник МОЗ Рудольф Аншобер.
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Как сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/03/2/7120409/ Европейская правда ", об этом говорится в заявлении на https://healthycanadians.gc.ca/ сайте канадского правительства.
Можешь поспорить с послом Великобритании. Она явно тоже хочет обмануть незамутненных кугутов.
Covid-19: Canada receives 500,000 doses of Covishield vaccine made in India
Delivery of the first tranche of a total of two million doses першого траншу із загальної кількості двох мільйонів scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau
The first Canada-bound shipment of Covid-19 vaccines manufactured in India arrived in Toronto on Wednesday morning.
A commercial consignment of 500,000 doses of the AstraZeneca vaccine under the brand Covishield was sent by the Pune-based Serum Institute of India (SII). It was received by its Canadian partner Verity Pharmaceuticals, located in the Greater Toronto Area town of Mississauga.
Delivery of the first tranche of a total of two million doses scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau.
During a media interaction, he said, "Very early this morning, our first half a million doses of the AstraZeneca-Oxford vaccine from the Serum Institute arrived in Canada. Already, the national operations centre has worked with provinces and territories to coordinate shipments of these vaccines across the country. Our priority is to get doses into arms as soon as possible."
Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licensed for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in Ukraine differ in formula is categorically incorrect.
25 марта 2020 года президент Республики произнес речь в военном госпитале Мюлуза и заявил нам, что мы ведем войну с вирусом covid-19. Мы считали, что государство, которое получает самые высокие в Европе обязательные отчисления, задействует все средства ради быстрой победы в этой войне, тем более что оно заставляло население пойти на невиданные ранее жертвы. Но победа, мягко говоря, заставляет себя ждать.
Для перелома в борьбе с эпидемией гриппа - covid-19 представляет собой тяжелую форму гриппа - всегда было лишь одно эффективное средство: вакцинация населения. Как бы то ни было, Франция оказалась единственным из пяти постоянных членов Совбеза ООН, кто оказался не в состоянии до сих пор выпустить собственную вакцину. В результате французы очень сильно отстали в вакцинации от американцев, китайцев, .... британцев. На 15 февраля 2021 года в Великобритании привили в пять раз больше людей, чем во Франции. И весь мир смотрит на нашу страну с состраданием, задается вопросом о том, что стало с Францией Луи Пастера.
https://novosti-n.org/analitic/Rodyna-Luy-Pastera-okazalas-bez-sobstvennoj-vakczyni-ot-koronavyrusa-4223
Франция ошиблась в том, что доверила свою вакцинную политику Еврокомиссии, бюрократическому институту, который не обладает ни малейшим опытом в данной сфере. И это обернулось фиаско.
В Нанте существует франко-австрийское биотехнологическое предприятие под названием Valneva, которое с самого начала эпидемии принялось за разработку вакцины от коронавируса. Тем не менее французская бюрократия оказалась не в состоянии поддержать его, и оно заключило договор с Великобританией, которая обеспечила ему финансирование клинических испытаний. В итоге вакцина будет выпускаться на заводе в шотландском Ливингстоне, который субсидировался правительством Ее Величества. Британские власти заказали 100 миллионов доз до того, как Франция и ЕС опомнились и осознали ошибку.