Вакцину AstraZeneca дозволили в Австрії для людей старших за 65

В Австрії схвалили застосування вакцини AstraZeneca і для щеплення людей віком старше 65 років та осіб з груп ризику без жодних обмежень.

Про це заявив під час пресконференції у Відні у п’ятницю федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні було засідання Національної комісії з питань щеплення, на якому було прийнято рішення, що вакцину AstraZeneca можна застосувати для щеплення в Австрії усіх людей віком старших за 65 років", - заявив він.

Таким чином, наразі в Австрії без вікових обмежень можуть застосуватися усі три вакцини від коронавірусу, які були раніше схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) – Biontech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

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"Усі три вакцини можуть тепер застосуватися для щеплення людей віком старше 65 років. І це важливо, оскільки саме у людей старшого та літнього віку спостерігається важкий перебіг захворювання після інфікування коронавірусом", - заявив Курц.

У австрійському МОЗ повідомили, що потреба в існуючому раніше обмеженні щодо щеплення вакциною AstraZeneca людей віком до 65 років відпала після того, як днями було опубліковані нові дані щодо цієї вакцини. "Наявні дані чітко свідчать про те, що йдеться про дуже дієву та безпечну вакцину, яку ми тепер можемо рекомендувати усім віковим групам", - заявив очільник МОЗ Рудольф Аншобер.