Байден и Ляйен обсудили международную ситуацию, говорили и об Украине
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден во время первого телефонного разговора обменялись мнениями в отношении ситуации в Украине.
Речь об этом идет в заявлении фон дер Ляйен, распространенном в пятницу пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается внешней политики, мы договорились активизировать наше сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки. Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО. Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине", - сказано в заявлении.
По словам президента ЕК, телефонный разговор с Байденом "был первым из многих обменов мнениями и началом хорошего личного партнерства".
Стороны также обсудили пандемию COVID-19 и вакцины.
"ЕС и США являются основными производителями вакцин, и мы очень заинтересованы в совместной работе для надлежащего функционирования глобальных цепочек поставок. Чтобы лучше подготовить мир к будущим пандемиям и повысить безопасность здоровья во всем мире, я пригласил президента Байдена на Глобальный саммит здравоохранения в Риме 21 мая", - отметила фон дер Ляйен.
Собеседники также обсудили Парижское соглашение в аспекте сотрудничества в сфере борьбы с климатическими изменениями.
"Я тепло поблагодарил президента Байдена за повторное присоединение к Парижскому соглашению. Мы договорились заняться этим вопросом в преддверии конференции COP26 в Глазго в этом году. В этом контексте я буду рад приветствовать Джона Керри на следующем собрании колледжа Комиссии. Я поблагодарила президента Байдена за приглашение принять участие в саммите по климату, посвященном Дню Земли, который он созывает", - добавила президент ЕК.
Стороны также обсудили будущее экономических отношений.
"Я предложил новое партнерство, основанное на наших общих ценностях и принципах", - подчеркнула президент ЕК.
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