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Байден и Ляйен обсудили международную ситуацию, говорили и об Украине

Байден и Ляйен обсудили международную ситуацию, говорили и об Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден во время первого телефонного разговора обменялись мнениями в отношении ситуации в Украине.

Речь об этом идет в заявлении фон дер Ляйен, распространенном в пятницу пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается внешней политики, мы договорились активизировать наше сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки. Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО. Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине", - сказано в заявлении.

По словам президента ЕК, телефонный разговор с Байденом "был первым из многих обменов мнениями и началом хорошего личного партнерства".

Стороны также обсудили пандемию COVID-19 и вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать часть COVID-вакцин Украине

"ЕС и США являются основными производителями вакцин, и мы очень заинтересованы в совместной работе для надлежащего функционирования глобальных цепочек поставок. Чтобы лучше подготовить мир к будущим пандемиям и повысить безопасность здоровья во всем мире, я пригласил президента Байдена на Глобальный саммит здравоохранения в Риме 21 мая", - отметила фон дер Ляйен.

Собеседники также обсудили Парижское соглашение в аспекте сотрудничества в сфере борьбы с климатическими изменениями.

"Я тепло поблагодарил президента Байдена за повторное присоединение к Парижскому соглашению. Мы договорились заняться этим вопросом в преддверии конференции COP26 в Глазго в этом году. В этом контексте я буду рад приветствовать Джона Керри на следующем собрании колледжа Комиссии. Я поблагодарила президента Байдена за приглашение принять участие в саммите по климату, посвященном Дню Земли, который он созывает", - добавила президент ЕК.

Стороны также обсудили будущее экономических отношений.

"Я предложил новое партнерство, основанное на наших общих ценностях и принципах", - подчеркнула президент ЕК.

Автор: 

Байден Джо (2785) Донбасс (26955) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+3
Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине - Цензор.НЕТ 6263Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине этих тоже не обошли....
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05.03.2021 20:35
+1
При Пете практически не было разговоров об Украине без представителей самой Украины. А сейчас с Зелей все ясно. О чем разговаривать с эксшутом и его балаганной камарильей?
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05.03.2021 20:50
+1
Разговоры Меркель с ****** не в зачет. Старые приятели гебнявое чмо и экскомсомолк. Встреча куратора с агентурой
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05.03.2021 20:54
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Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине.

- Штирлиц идёт по коридору.
- По какому коридору?

Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине - Цензор.НЕТ 2165
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05.03.2021 20:29 Ответить
Після заяв Байдена про корупцію і суди в Україні....

Шефір заходить до ЗЕ, який з кислим виразом і ледь тримається на ногах..

-Ой-вей.. у вас цорес, чи макес?

-Встав вранці, надів труси, подивився в дзеркало - дурень-дурнем! Зняв труси, знову подивився ... Мда .. Справа в трусах...
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06.03.2021 13:45 Ответить
Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине - Цензор.НЕТ 6263Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине этих тоже не обошли....
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05.03.2021 20:35 Ответить
При Пете практически не было разговоров об Украине без представителей самой Украины. А сейчас с Зелей все ясно. О чем разговаривать с эксшутом и его балаганной камарильей?
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05.03.2021 20:50 Ответить
Практически.. улыбнуло....
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05.03.2021 20:51 Ответить
Разговоры Меркель с ****** не в зачет. Старые приятели гебнявое чмо и экскомсомолк. Встреча куратора с агентурой
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05.03.2021 20:54 Ответить
Та да... весь мир гб...и люди в нём - агенты...
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05.03.2021 21:00 Ответить
Пил уже?Точек много😂🌷××××
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05.03.2021 21:01 Ответить
ты ещё не дошел..? иди быстрее...
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05.03.2021 21:03 Ответить
А под своей тряпкой,можешь гордо написать?😂🌷
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05.03.2021 21:04 Ответить
чухонь! Ты "в отпуске" или заблукал? Твое место на па Раше и твой путин - *****
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05.03.2021 21:05 Ответить
Нельзя писать Ляйен, потому как фон дер - это неотъемлемая часть фамилии. Так же как и "ван" у голландцев.
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05.03.2021 21:19 Ответить
Це розмова на рівних -гінеколог з альцґеймером!
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05.03.2021 21:36 Ответить
Главный вопрос - Северный поток-2. Не упустите его!
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05.03.2021 23:08 Ответить
 
 