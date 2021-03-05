12-летняя школьница в Каменском на Днепропетровщине выпила 30 таблеток спазмолитика

Школьницу нашли на остановке общественного транспорта, доставили в больницу и сделали промывание желудка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Событие".

Таблетки девочка выпила с утра. Ее нашли на остановке рядом со школой и отвезли в больницу.

По словам гендиректора клиники Алексея Власова, школьница попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Но сейчас ребенку уже ничего не угрожает, ее перевели в обычное отделение.

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