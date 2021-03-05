12-летняя школьница в Каменском на Днепропетровщине выпила 30 таблеток спазмолитика
Школьницу нашли на остановке общественного транспорта, доставили в больницу и сделали промывание желудка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Событие".
Таблетки девочка выпила с утра. Ее нашли на остановке рядом со школой и отвезли в больницу.
По словам гендиректора клиники Алексея Власова, школьница попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Но сейчас ребенку уже ничего не угрожает, ее перевели в обычное отделение.
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+13 Дмитро Черних #470343
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Мало вышеупомянутого позорного гавнища, так ещё и народ под откос покатился - дня не проходит без чрезвычайного происшествия в семьях - самые близкие люди по чём зря "жмурят" друг друга, детоубийства, отцеубийства, суициды. А теперь ещё и подростковые суициды. Центр Европы, 21-й век.
включая контрацепцию, разумеется.
Не лише в Україні. Загалом. Падає інтелектуальний рівень.
Натомість примітив усіх видів возноситься в культ та приклад для наслідування.
У цих дітей навряд чи є спілкування та контакт з батьками.
З дітьми треба говорити і знати / відчувати, чим вони живуть. Навіть якщо дитина досить закрита по характеру (а в підлітковому віці не все розкажеш мамі), все одно бачиш: чи нормально, чи щось не так. По дитині видно. Просто так, навіть подивившись якесь дебільне відео чи послухавши прибацану подружку (вже сигнал - з ким дружить), дитина не йде і не труїться таблетками.
Треба вчити дітей думати і приймати рішення, бо батьки не завжди будуть поруч в житті.
І дитина також мусить усвідомлювати цінність свого життя: їй треба про це казати, це - коли любиш.