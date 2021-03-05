12-річна школярка в Кам'янському на Дніпропетровщині випила 30 таблеток спазмолітика
Школярку знайшли на зупинці громадського транспорту, доставили в лікарню і зробили промивання шлунка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Событие".
Таблетки дівчинка випила зранку. Її знайшли на зупинці поряд зі школою і відвезли в лікарню.
За словами гендиректора клініки Олексія Власова, школярка потрапила в реанімацію в дуже важкому стані. Але зараз дитині вже ніщо не загрожує, її перевели у звичайне відділення.
Топ коментарі
+13 Дмитро Черних #470343
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+8 Дмитро Хлопченко #438497
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+7 Sergej B.
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Мало вышеупомянутого позорного гавнища, так ещё и народ под откос покатился - дня не проходит без чрезвычайного происшествия в семьях - самые близкие люди по чём зря "жмурят" друг друга, детоубийства, отцеубийства, суициды. А теперь ещё и подростковые суициды. Центр Европы, 21-й век.
включая контрацепцию, разумеется.
Не лише в Україні. Загалом. Падає інтелектуальний рівень.
Натомість примітив усіх видів возноситься в культ та приклад для наслідування.
У цих дітей навряд чи є спілкування та контакт з батьками.
З дітьми треба говорити і знати / відчувати, чим вони живуть. Навіть якщо дитина досить закрита по характеру (а в підлітковому віці не все розкажеш мамі), все одно бачиш: чи нормально, чи щось не так. По дитині видно. Просто так, навіть подивившись якесь дебільне відео чи послухавши прибацану подружку (вже сигнал - з ким дружить), дитина не йде і не труїться таблетками.
Треба вчити дітей думати і приймати рішення, бо батьки не завжди будуть поруч в житті.
І дитина також мусить усвідомлювати цінність свого життя: їй треба про це казати, це - коли любиш.