12-річна школярка в Кам'янському на Дніпропетровщині випила 30 таблеток спазмолітика

Школярку знайшли на зупинці громадського транспорту, доставили в лікарню і зробили промивання шлунка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Событие".

Таблетки дівчинка випила зранку. Її знайшли на зупинці поряд зі школою і відвезли в лікарню.

За словами гендиректора клініки Олексія Власова, школярка потрапила в реанімацію в дуже важкому стані. Але зараз дитині вже ніщо не загрожує, її перевели у звичайне відділення.

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