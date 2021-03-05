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12-річна школярка в Кам'янському на Дніпропетровщині випила 30 таблеток спазмолітика

12-річна школярка в Кам'янському на Дніпропетровщині випила 30 таблеток спазмолітика

Школярку знайшли на зупинці громадського транспорту, доставили в лікарню і зробили промивання шлунка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Событие".

Таблетки дівчинка випила зранку. Її знайшли на зупинці поряд зі школою і відвезли в лікарню.

За словами гендиректора клініки Олексія Власова, школярка потрапила в реанімацію в дуже важкому стані. Але зараз дитині вже ніщо не загрожує, її перевели у звичайне відділення.

Читайте також: 15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція

Автор: 

діти (5054) ліки (1314) підлітки (398) самогубство (631) Дніпропетровська область (3695)


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Топ коментарі
+13
Дебілізм, це спадкова хвороба !!!)))
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05.03.2021 20:41
+8
Просто потрібно на тікток запустити:
*Пурген 1-2 таблєткі, усє дєвачкі это пробавалі. Хто нє, тот лошара*
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05.03.2021 21:19
+7
Тик ток - вообще ни о чем. Пора забирать смартфоны у малолеток.
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05.03.2021 20:42
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Допомогли від спазму таблетки чи ні? Не пишуть...
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05.03.2021 21:10 Відповісти
Схоже, не допомогли - треба було 40
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05.03.2021 21:33 Відповісти
Украинские "у горнила стоящие" доворовались до ручки: демографическая дезинтеграция - всегда пожалуйста, территориальная фрагментация - сделайте одолжение, полная внешнеэкономическая зависимость - как же без неё.
Мало вышеупомянутого позорного гавнища, так ещё и народ под откос покатился - дня не проходит без чрезвычайного происшествия в семьях - самые близкие люди по чём зря "жмурят" друг друга, детоубийства, отцеубийства, суициды. А теперь ещё и подростковые суициды. Центр Европы, 21-й век.
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05.03.2021 21:30 Відповісти
При совке этого гавна было навалом (убийств и суицидов), просто тебе не рассказывали, а втирали про "лучшую страну в мире"
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07.03.2021 09:17 Відповісти
ТВАРИ нажрались советского пломбира в детстве, получили пенсию и сейчас жопу пристроили в министерство ликвидаторов ветеранов колчаковских фронтов, а что сейчас есть у детей? Руины и пальмовый жир! Война и тарифы от Ахметова? Зачем им жить? Вот и суицидятся!
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05.03.2021 21:36 Відповісти
Полиция давно могла бы разобраться с этой эпидемией таблеток. Полиции платят зарплату из налогов украинцев, а эпидемия явно кем то организована
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05.03.2021 21:40 Відповісти
Это душевная проблема, София-Мария. Вот ты бы смогла пойти на это?
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05.03.2021 21:42 Відповісти
Нееть - это спланированная акция против украинских детей. Надо искать в школах , в интрнете зачинщиков
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05.03.2021 21:46 Відповісти
Да всегда такое было в семьях - физический и психологический прессинг на детей. Тупые родители вместо изучения литературы по воспитанию (раньше в библиотеках, сейчас в интернете), впадают в истерику, или размахивают кулаками. Да и судя по коментам большинство считает виноватыми ЖЕРТВУ. Так что не удивляйтесь, если однажды увидите своего ребёнка украшающего люстру (образно). Вот таким принципиальным родителям желаю долгого просмотра такой картинки в памяти и снах
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05.03.2021 22:18 Відповісти
Не всі батьки такі, але багато. Там не виховання, там жорстока дресура - аби "мелкая тварь" була покірною, заляканою, із розчавленою особистістю і "знала свое место". А що потім виросте - та *****, "все равно грузчиком на складе е*ашить будет".
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06.03.2021 01:07 Відповісти
все идет к тому, что таблетки школьникам запретят продавать
включая контрацепцию, разумеется.
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05.03.2021 23:53 Відповісти
Вот именно её - я бы наоборот продавал ИМ со скидкой.
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06.03.2021 01:12 Відповісти
Деградація суспільства продовжується.
Не лише в Україні. Загалом. Падає інтелектуальний рівень.
Натомість примітив усіх видів возноситься в культ та приклад для наслідування.

У цих дітей навряд чи є спілкування та контакт з батьками.
З дітьми треба говорити і знати / відчувати, чим вони живуть. Навіть якщо дитина досить закрита по характеру (а в підлітковому віці не все розкажеш мамі), все одно бачиш: чи нормально, чи щось не так. По дитині видно. Просто так, навіть подивившись якесь дебільне відео чи послухавши прибацану подружку (вже сигнал - з ким дружить), дитина не йде і не труїться таблетками.
Треба вчити дітей думати і приймати рішення, бо батьки не завжди будуть поруч в житті.
І дитина також мусить усвідомлювати цінність свого життя: їй треба про це казати, це - коли любиш.
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05.03.2021 23:57 Відповісти
Кааак дать бы по заднице! (Джульетта - хренова)
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06.03.2021 01:11 Відповісти
зато без спазмов
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06.03.2021 01:55 Відповісти
Вот вам и будущие наркоманы подрастают...
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06.03.2021 17:11 Відповісти
Клізму їй відерну потрібно ставити кожні дві години протягом тижня, щоб прийшла до тями.
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06.03.2021 17:25 Відповісти
****** що почались перші критичні дні і їй просто дали таблетки не пояснивши як ними користуватись. От вона і закинулась щоб пройшло.
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07.03.2021 11:22 Відповісти
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