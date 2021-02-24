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15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція

15-річна дівчина вирішила пропустити шкільні заняття і випила таблетки. Дитину доставили в лікарню, де їй була надана медична допомога. Життю школярки нічого не загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт поліції Донеччини.

До поліції Добропілля надійшло повідомлення з педіатричного відділення місцевої лікарні про те, що до них бригадою "швидкої допомоги" доставлено неповнолітню дівчину з отруєнням.

У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття. Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала "швидку".

Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз стан дівчини стабільний.

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Поліція перевіряє всі версії події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою "спроба самогубства" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
с 10 летнего возраста разрешить только противозачаточные
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24.02.2021 10:33
+5
Срочно запретить домашние аптечки, лекарства не продавать без справки от участкового о наличии сейфа
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24.02.2021 10:31
+3
Оно давно потеряно благодаря дебильным родителям и дерьму типа тик-ток,вконтакте и.т.д.
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24.02.2021 10:40
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15-летняя девушка на Донетчине решила прогулять школу и наглоталась таблеток, - полиция - Цензор.НЕТ 1341 срочно правьте закон, запрещающий продавать таблетки до 14-ти лет.
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24.02.2021 10:28 Відповісти
Срочно принимайте закон запрещающий насильно отправлять ребенка в школу,
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24.02.2021 11:07 Відповісти
Да, наші школярки не Грета Тумберг, не вміють красиво відкосить від школи так; щоб ще й отримати можливість на яхті через океан з Америки повернутись... 15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція - Цензор.НЕТ 7251
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24.02.2021 13:21 Відповісти
неплохо бьі принять закон запрещающий в семьях где есть дети колюще-режущие предметьі,веревки, шнурки, шрур от телевизора только 25 см и не более, чтоб в розетках 42 вольта и не больше,длинньіе полотенца , простьіни , одежду и подобное под запрет, и чтоб жили в частньіх домах не более 2х етажей вверх, а то , понимаешь, кидаются с балконов
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24.02.2021 11:47 Відповісти
Срочно запретить домашние аптечки, лекарства не продавать без справки от участкового о наличии сейфа
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24.02.2021 10:31 Відповісти
с 10 летнего возраста разрешить только противозачаточные
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24.02.2021 10:33 Відповісти
тануна! они и ими потравятся.
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24.02.2021 13:05 Відповісти
пропустить школу, буде колупатись в дебілофоні, найде там Тік-Ток, потім в аптеці купить 40 таблеток Но-шпа, вип"є, і більше ніколи не піде в школу
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24.02.2021 10:41 Відповісти
На Но-шпу бабла не вистачить, вона дорога...
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24.02.2021 13:19 Відповісти
Молодець дівка - вміє досягнути своєї мети. Захотіла пропустити школу - і пропустила! Цілеспрямована, готова заради поставленої мети жертвувати собою... Треба приклад з неї брати, а ви тут хіхікаєте!
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24.02.2021 10:37 Відповісти
коли я вчилася в школі,ми вирішили всім класом замість уроків піти в кіно.Другого дня нам давали ''нагоняй''.Всі вигадували причину--захворіли мати,бабця,дід..........................Я подумала і кажу-----не хотілося іти в школу.І мені нічого не було.Здається,вчителька була шокована відповіддю.І тільки сказала---сідай. Я тоді часто боліла---могла б сказати і це.Але.......................Нас вчила бабця---не брешіть по дріб'язкам.
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24.02.2021 11:36 Відповісти
какой клован, такое и государство
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24.02.2021 10:37 Відповісти
Нужно уменьшать количество аптек в населённых пунктах и отпускать лекарства по рецепту, а рекламу лекарств прекратить в СМИ и обложить штрафами, а то мы потеряем молодое поколение.
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24.02.2021 10:37 Відповісти
Оно давно потеряно благодаря дебильным родителям и дерьму типа тик-ток,вконтакте и.т.д.
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24.02.2021 10:40 Відповісти
Нужно больше времени уделять воспитанию детей... Вы можете вообще позакрывать аптеки, но, если упустите ребенка, то он в любом случае найдет возможность это достать. Наркотиков нет в свободном доступе, но очень большой процент это пробует и подсаживается.
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24.02.2021 10:42 Відповісти
вы цены в аптеках видели? это космос. а теперь представьте, что мы убираем половину аптек с рынка. представили? внимание вопрос, во сколько раз вырастут цены в оставшихся?

но главное, для умеющих читать
Ліки вона взяла в домашній аптечці. Джерело: https://censor.net/ua/n3249738
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24.02.2021 10:42 Відповісти
Вы больше обращайте на качество лекарства, а не на конкуренцию, всё остальное должно регулировать власть, если она этого не делает выходите на улицу и требуйте, а так сейчас аптечные аферисты вам и др .крутят голову.
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24.02.2021 10:47 Відповісти
всё!!! Аваков под шумок пропихнёт закон, о продаже лекарств по паспортам и онлайн базе МВД о гражданах покупающих лекарства в аптеках (с пояснениями врачей от каких болезней эти лекарства). ну и святое дело, попилить под эту базу очередные 1,5 млрд. бюджетных гривен.
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24.02.2021 10:40 Відповісти
Природный отбор.
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24.02.2021 10:40 Відповісти
От жеж дурне ! Цей раз прокатіло....
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24.02.2021 10:42 Відповісти
От дурная! Через 20 лет будет вспоминать как хорошо было в школу ходить
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24.02.2021 10:44 Відповісти
Мені щоб не піти в школу, по поважній причині, було досить попросити маму чи симулювати хворобу. В нормальних сім'ях діти себе не травмують.
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24.02.2021 10:45 Відповісти
А про "поважну причину" можна по детальніше ... 15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція - Цензор.НЕТ 1833
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24.02.2021 13:24 Відповісти
Уточніть, будь ласка, що саме хочете почути і я вам відповім.
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24.02.2021 18:02 Відповісти
Грета Тунберг из неё так себе.
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24.02.2021 10:47 Відповісти
Який "рєбьонок"? П'ятнадцятирічна кобила вирішила що голова у неї не тільки щоб туди їжу пхати... О сколько єщьо откритій чюдних єй прєдстоіт познать...)))
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24.02.2021 10:59 Відповісти
15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція - Цензор.НЕТ 6350
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24.02.2021 11:38 Відповісти
Какие, какие таблетки? Шо запрещать будем?
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24.02.2021 11:17 Відповісти
Дітей заборонить треба!
Це відразу вирішить всі проблеми: з продажем ліків, Тік Током, Хвінансуванням шкіл... 15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція - Цензор.НЕТ 2717
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24.02.2021 13:26 Відповісти
Природній відбір все-таки працює
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24.02.2021 11:21 Відповісти
Разве сейчас заставляют ходить в школу, учист удаленно, покак пандемия нечего шастать.
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24.02.2021 12:17 Відповісти
 
 