15-летняя девушка на Донетчине решила прогулять школу и наглоталась таблеток, - полиция

15-летняя девушка решила пропустить школьные занятия и выпила таблетки. Ребенка доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Жизни школьницы ничего не угрожает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт полиции Донетчины.

В полицию Доброполья поступило сообщение из педиатрического отделения местной больницы о том, что к ним бригадой скорой помощи доставили несовершеннолетнюю девушку с отравлением.

В больнице полицейские пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарства она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала скорую.

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Ребенок был госпитализирован, ему оказана квалифицированная помощь. Сейчас состояние девушки стабильное.

Полиция проверяет все версии произошедшего в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства" Уголовного кодекса Украины

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.