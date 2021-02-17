Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства
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По факту отравления двух школьниц в Боярке на Киевщине начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.
Процессуальное руководство в производстве будут осуществлять ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
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Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
А від великих можна і померти.
Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
Симптоми: при значному передозуванні дротаверину спостерігалися порушення серцевого ритму та провідності, у тому числі повна блокада пучка Гіса та зупинка серця, які можуть бути летальними.
При передозуванні пацієнт повинен знаходитися під ретельним спостереженням лікаря та отримувати симптоматичне лікування, включаючи викликання блювання та/або промивання шлунка.
А оправдывать -дебильность -дебильностью- это таки да по- дебильному....
По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
По-третє, смерть від спазмолітик
Предположим неполная семья, матери плохо, она лежит дома и попросила единственную дочь ( и возможно единственную родственницу) зайти в аптеку и купить ей месячный курс безрецептурных таблеток. Были ли когда-либо прецеденты попыток самоубийства с помощью анальгина, аспирина, но-шпы или активированного угля, вообще и удачные в частности?