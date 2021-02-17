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Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Отравление семиклассниц

По факту отравления двух школьниц в Боярке на Киевщине начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Процессуальное руководство в производстве будут осуществлять ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Дві дуринди...
Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
А від великих можна і померти.
Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
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17.02.2021 18:46
+7
Не треба виставляти своє неуцтво назагал.
По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
По-третє, смерть від спазмолітик
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17.02.2021 19:33
+6
Синий кит
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17.02.2021 18:56
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Дві дуринди...
Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
А від великих можна і померти.
Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
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17.02.2021 18:46 Ответить
Ще і в академічному ліцеї навчаються Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 846
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17.02.2021 18:47 Ответить
Очевидно самогубство. Навіть в інструкції написано, що передозування може призвести до зупинки серця.
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17.02.2021 19:28 Ответить
Для ішаків. Відро дротаверіну ніяк не підбурить на самогубство. Відро дротаверіну може викликати тілько срачку.
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17.02.2021 20:23 Ответить
Передозування.
Симптоми: при значному передозуванні дротаверину спостерігалися порушення серцевого ритму та провідності, у тому числі повна блокада пучка Гіса та зупинка серця, які можуть бути летальними.
При передозуванні пацієнт повинен знаходитися під ретельним спостереженням лікаря та отримувати симптоматичне лікування, включаючи викликання блювання та/або промивання шлунка.
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17.02.2021 20:44 Ответить
Та шо-то непонятное. Только сейчас на УКРНЕТе прочитал, что сегодня в Киеве- седьмой(!), с начала года, случай прыжка с высоты девочки -подростка. Помнится, с подобным массовым уже сталкивались, какая-то мерзота призывала к суициду. Вот название запамятовал.
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17.02.2021 18:49 Ответить
Синий кит
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17.02.2021 18:56 Ответить
Точно! Именно эта мерзота. Можэ и сейчас нечто подобное???
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17.02.2021 18:58 Ответить
о тлетворном влиянии соцсетей давно известно.но как можно принять 40 таблеток?
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17.02.2021 18:51 Ответить
Естественный отбор. Если бучучи уже в 7ом классе не хватает ума думать башкой...!!
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17.02.2021 18:51 Ответить
У тебя и сейчас мозгов нет. Дети погибли, а ты чушь несёшь
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17.02.2021 18:54 Ответить
какие дети это вы простите ахинею несете девушка становиться женщиной после начала менструаций уже не ребенок.... а взрослый человек или по вашему включая способность забеременеть и родить ребенка с 11 лет давая роскошные формы что по внешним параметрам эти дети на 20 летних тянут ПРИРОДА И БОГ просто от скуки ради нет...все продумано.... таки да согласен думать надо бошкой и ВСЕГДА... любое лекарство при правильной дозировке лекарство а при высоких яд.... и хотя бы прочитать вкладыш инструкцию... что есть в каждой коробочке Дротаверина она же НОШПА.. а там написано для чего препарат при каких симптомах какая дозировка как пить до или после еды или во время еды по возрасту ограничения по сопутствующим болезням и состоянием побочные действий передозировка отравление или реакция организма на прием препарата допустимые отклонения и угрожающие жизни и здоровью а эти прости Господи дурепы хав 40 разом таблеток ну ну коллапс злокачественная гипотония резкое снижение пульсации после дикой тахикардии... апноэ утрата сознания и так далее... так что не пишите галиматью..
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17.02.2021 19:10 Ответить
Школа, родители должны больше внимания уделять детям, объяснять про те же лекарства, про наркотики, про остальные опасности . Но говорить, что семиклассницы-взрослые, это, простите, чушь. В седьмом классе учатся дети 12-13 лет. На сколько бы они внешне не 'тянули' - это дети. Даже дискутировать на эту тему нет смысла.
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17.02.2021 19:30 Ответить
вот вот потом дети в 17 лет 18 20 25 30 45 55 и все дети.. вот вот....
А оправдывать -дебильность -дебильностью- это таки да по- дебильному....
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17.02.2021 19:40 Ответить
Все он правильно говорит, естественный отбор. Дарвин аплодирует стоя. Я в 7ом классе не был отличником, но понимал что опасно пить и есть незнакомые прекурсоры. Мне и родители особых внушений не делали, сам понимал. Генофонд уже дырявый, люди отупели за 20 лет, и все потому что умные никому не нудны, ими сложно командовать и они создают проблемы.
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17.02.2021 19:43 Ответить
Действует преступная группа, которая манипулирует детьми, доводит их до самоубийства или опасных экспериментов со своим здоровьем. А вы здесь рассказываете про дарвина , реально он к вам имеет прямое отношение . Самый главный бич современности- это жестокость, апатия, безразличиями чужому горю. Погибла девочка, а вы тут с умным видом рассуждаете об естественном отборе. Такие все правильные, никогда не совершавшие ошибок, всегда вовремя платящие за квартиру. Ненавижу таких , если честно
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17.02.2021 19:56 Ответить
Никто никому не сочувтвует по простой причне, наше сочувствие распространяеся лишь на тех кого мы знаем. Человечество пока не в силах преодолеть этот простой барьер. По вашим словам виноваты органы власти, которые не смогли защитить детей от влияния всяких отстойный средств информации. Разве нет?
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17.02.2021 20:11 Ответить
Ещё две девочки отравились.Уже есть на Цензоре позже . Давайте начинайте про 'естественный отбор'. Никто не требует от вас быть Иисусом, который любит ближнего, но есть какие-то моральные нормы , когда гибнут дети или на грани этого, нельзя становиться в позу мистера очевидность
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17.02.2021 20:17 Ответить
нет мозга - вот и отравились, как раз все очевидно.
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17.02.2021 20:53 Ответить
Вспомните себя в их возрасте. Или вы сразу стали 40 летним , умудрённым опытом мужчиной/ женщиной?
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17.02.2021 22:02 Ответить
Мои дети почему то не занимаются какой то херней, хоть они уже старше, но я попросту ограничил доступ к этим сраным ютубам, инстаграмам тиктокам. Мне говорили, я своих детей гноблю, а мне пофигу. Перебесились и нормально учатся, не занимаются херней ради самоутверждения в обществе. Лично у меня нет сил сочувствовать всем и пропускать все сквозь себя, нервы и так на пределе. Мне дураков не жаль.
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17.02.2021 21:06 Ответить
Звучит грубо, но вы правы
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17.02.2021 18:57 Ответить
И кого хотят привлечь? Пиксели в интернете?
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17.02.2021 19:13 Ответить
Синего кита арестовали же, Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 9594
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17.02.2021 19:27 Ответить
Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 6646
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17.02.2021 19:13 Ответить
Опять Тик-Ток... Там зомбируют детей что ли.
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17.02.2021 19:29 Ответить
Глядя на рекламу тиктока по телеку, я понял одно. Что раньше, я догадывался о количествах идиотов, а теперь они сами сами себе посчитали и показали все. Все ради денег и славы.
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17.02.2021 19:47 Ответить
Ту аптекарку треба під суд віддати. Як можна продати дитям спазмолитик?! Любий студент медвишу знає, що дротаверин при передозуванні сильно понижає тиск, що веде до смерті.
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17.02.2021 19:14 Ответить
Не треба виставляти своє неуцтво назагал.
По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
По-третє, смерть від спазмолітик
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17.02.2021 19:33 Ответить
...По-третє, смерть від спазмолітиків настає через порушення електропровідності серця, а не через зниження тиску.
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17.02.2021 19:34 Ответить
Дротаверин продается без рецепта. Если врач скажет принимать по 1 таблетке 3 раза в день в течении месяца, то это 90 таблеток. Они купили 80. Что должны были заподозрить в аптеке?

Предположим неполная семья, матери плохо, она лежит дома и попросила единственную дочь ( и возможно единственную родственницу) зайти в аптеку и купить ей месячный курс безрецептурных таблеток. Были ли когда-либо прецеденты попыток самоубийства с помощью анальгина, аспирина, но-шпы или активированного угля, вообще и удачные в частности?
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17.02.2021 19:54 Ответить
мне кажется, это технологии. Руководители групп смерти сами откуда-то получают задания и тестируют их на детях. Запретить бы Тик-Ток. Он реально опасен. При чем сами китайцы ведь тщательно контролируют свой интернет. Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 1322
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17.02.2021 19:32 Ответить
Тик-Ток китайский ресурс, если кто не знает.
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17.02.2021 19:33 Ответить
Опять не пишут с какой целью.... С призывом попробовать препарат.... зачем, смысл ???????
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17.02.2021 19:33 Ответить
Лучше бы они наркотой баловались
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17.02.2021 19:58 Ответить
Да уж,кто то из последних сил борется за жизнь и страдает,как 10летний мальчик который хотел стать полицейским но у него 4 я стадия рака,а кто то не имея мозгов укорачивает себе жизнь.
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17.02.2021 20:04 Ответить
на одну дебилку в мире меньше
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17.02.2021 20:08 Ответить
Зара ці дібіли но-шпу заборонять...
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17.02.2021 20:16 Ответить
 
 