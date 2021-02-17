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Киевская область (3537) отравление (1572) подростки (380) психологи (117)

Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

Психологи проводят профилактические беседы с учениками академического лицея "Гармония" в городе Боярка на Киевщине, где накануне отравились две школьницы.

Об этом на брифинге в среду сообщила директор департамента здравоохранения КОГА Елена Ефименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В учебном заведении проводится расследование, с учениками класса с согласия родителей работают кризисные психологи. Во всех классах проводят внеплановую разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. В других учебных заведениях области также проходят соответствующие внеплановые инструктажи и профилактические беседы", - сказала Ефименко.

Она напомнила, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" во время образовательного процесса две девочки приняли в большом количестве медицинский препарат, в результате чего отравились.

"К сожалению, одну девочку спасти не удалось. Вторая школьница направлена ​​в больницу, где получила необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей", - отметила она.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась. Позже стало известно, что две семиклассницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин".
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У Боярских мозгов как у Даунецких ... ))))
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17.02.2021 16:32 Ответить
жуть. что в голове у тинейджеров, как уберечь детей от такого?!
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17.02.2021 16:41 Ответить
Главный вопрос - от чего?
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17.02.2021 16:45 Ответить
От буллинга очевидно (так и хочется перевести "от бычества", хотя на самом деле от издевательств) одноклассников Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи - Цензор.НЕТ 4868
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17.02.2021 17:12 Ответить
От "быкования", как вариант)).
Вот. Правильно. А что мешало школьницам... вместо того чтоб прыгать с балкона - дать "быкователям" в глаз? Руки-ноги вроде на месте...
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17.02.2021 17:18 Ответить
Лоботомию делать.
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17.02.2021 17:10 Ответить
от своему дитю и сделай Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи - Цензор.НЕТ 569
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17.02.2021 17:12 Ответить
Блін, і це ж не просто школа, а ЛІЦЕЙ! Там ніби як розумніші мають вчитися!

Блін, чому у мене в гімназії ні в кого не виникало таких дурних ідей?
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17.02.2021 17:34 Ответить
Зараз лише назви залишились "ліцеї", "гімназії", а за школою мололітки палять, бухають, жують нацвай.
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17.02.2021 18:06 Ответить
 
 