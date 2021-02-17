Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи

Психологи проводять профілактичні розмови з учнями академічного ліцею "Гармонія" в місті Боярка на Київщині, де напередодні отруїлися дві школярки.

Про це на брифінгу в середу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КОДА Олена Єфименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У навчальному закладі проводиться розслідування, з учнями класу за згодою батьків працюють кризові психологи. У всіх класах проводять позапланову роз'яснювальну роботу з питань безпеки життєдіяльності. В інших навчальних закладах області також проходять відповідні позапланові інструктажі та профілактичні розмови", - сказала Єфименко.

Вона нагадала, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" під час освітнього процесу дві дівчинки вжили у великій кількості медичний препарат, внаслідок чого отруїлися.

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"На жаль, одну дівчинку врятувати не вдалося. Другу школярку направлено ​​до лікарні, де вона отримала необхідну медичну допомогу. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів", - зазначила вона.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла. Пізніше стало відомо, що дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин".