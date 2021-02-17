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Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи

Психологи проводять профілактичні розмови з учнями академічного ліцею "Гармонія" в місті Боярка на Київщині, де напередодні отруїлися дві школярки.

Про це на брифінгу в середу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КОДА Олена Єфименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У навчальному закладі проводиться розслідування, з учнями класу за згодою батьків працюють кризові психологи. У всіх класах проводять позапланову роз'яснювальну роботу з питань безпеки життєдіяльності. В інших навчальних закладах області також проходять відповідні позапланові інструктажі та профілактичні розмови", - сказала Єфименко.

Вона нагадала, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" під час освітнього процесу дві дівчинки вжили у великій кількості медичний препарат, внаслідок чого отруїлися.

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"На жаль, одну дівчинку врятувати не вдалося. Другу школярку направлено ​​до лікарні, де вона отримала необхідну медичну допомогу. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів", - зазначила вона.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла. Пізніше стало відомо, що дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин".
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У Боярских мозгов как у Даунецких ... ))))
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17.02.2021 16:32 Відповісти
жуть. что в голове у тинейджеров, как уберечь детей от такого?!
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17.02.2021 16:41 Відповісти
Главный вопрос - от чего?
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17.02.2021 16:45 Відповісти
От буллинга очевидно (так и хочется перевести "от бычества", хотя на самом деле от издевательств) одноклассников Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи - Цензор.НЕТ 4868
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17.02.2021 17:12 Відповісти
От "быкования", как вариант)).
Вот. Правильно. А что мешало школьницам... вместо того чтоб прыгать с балкона - дать "быкователям" в глаз? Руки-ноги вроде на месте...
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17.02.2021 17:18 Відповісти
Лоботомию делать.
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17.02.2021 17:10 Відповісти
от своему дитю и сделай Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи - Цензор.НЕТ 569
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17.02.2021 17:12 Відповісти
Блін, і це ж не просто школа, а ЛІЦЕЙ! Там ніби як розумніші мають вчитися!

Блін, чому у мене в гімназії ні в кого не виникало таких дурних ідей?
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17.02.2021 17:34 Відповісти
Зараз лише назви залишились "ліцеї", "гімназії", а за школою мололітки палять, бухають, жують нацвай.
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17.02.2021 18:06 Відповісти
 
 