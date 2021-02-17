Отруєння школярок на Київщині: у ліцеї з учнями працюють психологи
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Психологи проводять профілактичні розмови з учнями академічного ліцею "Гармонія" в місті Боярка на Київщині, де напередодні отруїлися дві школярки.
Про це на брифінгу в середу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КОДА Олена Єфименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У навчальному закладі проводиться розслідування, з учнями класу за згодою батьків працюють кризові психологи. У всіх класах проводять позапланову роз'яснювальну роботу з питань безпеки життєдіяльності. В інших навчальних закладах області також проходять відповідні позапланові інструктажі та профілактичні розмови", - сказала Єфименко.
Вона нагадала, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" під час освітнього процесу дві дівчинки вжили у великій кількості медичний препарат, внаслідок чого отруїлися.
"На жаль, одну дівчинку врятувати не вдалося. Другу школярку направлено до лікарні, де вона отримала необхідну медичну допомогу. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів", - зазначила вона.
Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла. Пізніше стало відомо, що дві семикласниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин".
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Вот. Правильно. А что мешало школьницам... вместо того чтоб прыгать с балкона - дать "быкователям" в глаз? Руки-ноги вроде на месте...
Блін, чому у мене в гімназії ні в кого не виникало таких дурних ідей?